Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи - 02.11.2023 Украина.ру
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Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи - 02.11.2023 Украина.ру
Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Президент предложил гостю из Экваториальной Гвинеи продолжить обсуждение оборонного сотрудничества без присутствия прессы
2023-11-02T17:37
2023-11-02T17:37
новости
владимир путин
переговоры
африка
военно-техническое сотрудничество
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Обсудить вопросы военного сотрудничества в закрытом режиме предложил президент России Владимир Путин своему коллеге из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого во время встречи в Ново-Огареве 2 ноября. Видео переговоров опубликовали Радио "маяк" в своем телеграм-канале."Я хотел бы укрепить сотрудничество между нашими странами в области обороны", - сказал Нгема Мбасого."Хорошо, договорились. Продолжим потом без прессы", - ответил Путин.На повестке дня двухсторонней встречи лидеров России и Экваториальной Гвинеи – состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учётом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), отметили в Кремле.
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новости, владимир путин, переговоры, африка, военно-техническое сотрудничество
Новости, Владимир Путин, переговоры, Африка, военно-техническое сотрудничество

Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

17:37 02.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи Т. Мбасого
 Президент РФ В. Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи Т. Мбасого - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент предложил гостю из Экваториальной Гвинеи продолжить обсуждение оборонного сотрудничества без присутствия прессы
Обсудить вопросы военного сотрудничества в закрытом режиме предложил президент России Владимир Путин своему коллеге из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого во время встречи в Ново-Огареве 2 ноября. Видео переговоров опубликовали Радио "маяк" в своем телеграм-канале.
"Я хотел бы укрепить сотрудничество между нашими странами в области обороны", - сказал Нгема Мбасого.
"Хорошо, договорились. Продолжим потом без прессы", - ответил Путин.
На повестке дня двухсторонней встречи лидеров России и Экваториальной Гвинеи – состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учётом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), отметили в Кремле.
10 октября, 13:31
В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другомКак требовали новые власти Нигера, 9 октября 2023 года начался вывод французских войск из этой страны. Франция была вынуждена определиться с точной датой начала процесса, она и определилась. Выводить будут во Францию или в Чад
 
НовостиВладимир ПутинпереговорыАфрикавоенно-техническое сотрудничество
 
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