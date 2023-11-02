Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи Т. Мбасого
Президент предложил гостю из Экваториальной Гвинеи продолжить обсуждение оборонного сотрудничества без присутствия прессы
Обсудить вопросы военного сотрудничества в закрытом режиме предложил президент России Владимир Путин своему коллеге из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого во время встречи в Ново-Огареве 2 ноября. Видео переговоров опубликовали Радио "маяк" в своем телеграм-канале.
"Я хотел бы укрепить сотрудничество между нашими странами в области обороны", - сказал Нгема Мбасого.
"Хорошо, договорились. Продолжим потом без прессы", - ответил Путин.
На повестке дня двухсторонней встречи лидеров России и Экваториальной Гвинеи – состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учётом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), отметили в Кремле.
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