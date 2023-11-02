https://ukraina.ru/20231102/1050718626.html

Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи - 02.11.2023 Украина.ру

Про оружие без прессы. Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Президент предложил гостю из Экваториальной Гвинеи продолжить обсуждение оборонного сотрудничества без присутствия прессы

2023-11-02T17:37

2023-11-02T17:37

2023-11-02T17:37

новости

владимир путин

переговоры

африка

военно-техническое сотрудничество

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Обсудить вопросы военного сотрудничества в закрытом режиме предложил президент России Владимир Путин своему коллеге из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого во время встречи в Ново-Огареве 2 ноября. Видео переговоров опубликовали Радио "маяк" в своем телеграм-канале."Я хотел бы укрепить сотрудничество между нашими странами в области обороны", - сказал Нгема Мбасого."Хорошо, договорились. Продолжим потом без прессы", - ответил Путин.На повестке дня двухсторонней встречи лидеров России и Экваториальной Гвинеи – состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учётом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), отметили в Кремле.

https://ukraina.ru/20231010/1050050471.html

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новости, владимир путин, переговоры, африка, военно-техническое сотрудничество