"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного - 02.11.2023 Украина.ру
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"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного - 02.11.2023 Украина.ру
"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
Вслед за скандальной статьей в американском Time, вышло откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в британском The Economist
2023-11-02T15:40
2023-11-02T15:40
эксклюзив
валерий залужный
владимир зеленский
the economist
запад
украина
россия
беспилотники
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Залужный говорил о провале контрнаступления, о позиционном тупике на фронте, о дефиците вооружения и политической ответственности. Примечательно, что Зеленский и Залужный как будто ведут дискуссию друг с другом на страницах американской и британской прессы.Главные тезисы интервью главнокомандующего ВСУ анализировали эксперты в соцсетях.Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин:На Украине, очевидно, обостряются внутриполитические конфликты.Не так давно в Time появилась резонансная статья о растущем напряжении в окружении Зеленского. Также появились вбросы о том, что Зеленский планирует уволить некоего министра, командующего контрнаступлением, высокопоставленного генерала, имя которого также не называется, чтобы снять с политического руководства ответственность за провал контрнаступления.Ответ не заставил себя долго ждать. В The Economist выходит интервью с Залужным, который де-факто снимает с себя ответственность за неудачи на поле боя. Параллельно он анонсирует список требований к политическому руководство страны, которые должны быть выполнены для достижения поставленных целей.Из этих медийных кампаний можно сделать несколько выводов:И власти Украины, и военные признают летнюю кампанию как провалившуюся, ведется поиск номинальных ответственных.Признается тупиковость выбранной стратегии на повышение эскалации конфликта. Быстрых прорывов никто не ждет. Ожидается пересмотр заявленных целей Украины в конфликте.Острая фаза политического кризиса, вызванного провалом контрнаступления, еще впереди. Сейчас стороны готовятся к противостояниюОбщественный деятель Дмитрий Спивак:По учебникам НАТО и математическим расчетам, 4 месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить, — Залужный в интервью изданию ЭкономистГлавное из интервью Главкома:▪️Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами;▪️Чтобы выйти из тупика Украине нужен огромный технологический скачок. Но, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет;▪️"Мнение, что можно остановить Россию, обескровив ее войска - это моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну";▪️По контрнаступлению: "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в другие бригады". Эти изменения не принесли результата;▪️По Авдеевке: "на экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 горящих российских машин, уничтоженных в течение четырех часов";▪️Мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Нам нужно что-то новое;▪️оружия, поставляемого Западом, достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты";▪️сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону;▪️важно не дать войне перейти в окопы, иначе война затянется на годы;▪️"Нам нужно искать решение, нам нужно найти "порох", быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы".И что теперь??? Главком повторил многое из того, о чем мы говорили эти месяцы. И основной тезис, с которым я выступаю о том, что "запад нам даёт столько оружия, чтобы продержаться, но не победить", и что "нас никто ничего не должен, и мы должны быть благодарными за все"И главное. Всем уже очевидно, что Запад действует исключительно в собственных интересах. Меня обвиняли в дискредитации Запада, в ИПСО… в чем угодно. А тут Валерий Залужный откровенно высказался о фронтовых и политических реалиях.И что теперь? Думаю, это будет иметь очень серьёзные последствия. И я не исключаю зимних кадровых перестановок. Как минимум, в окружении Залужного с передачей ряда полномочий…Блогер Евгений Прокопишин:Залужный заявил, что Россия значительно усилила свои ПВО и самолеты F-16, которые мы получим в следующем году, уже сейчас малоэффективны были бы на поле боя, а через полгода их эффективность будет еще меньше (фактически у нас они будут только для сбивания российских ракет и дронов, а не для использования на фронте).В целом Залужный считает, что силы сторон сейчас сравнялись и ни мы, ни Россия не можем получить преимущество, поэтому война переходит в тянучку, которая может продлиться годы без особого изменения фронта.Он также заявил, что провал контрнаступления произошел не из-за того, что партнеры затянули с передачей вооружения, а из-за того, что Россия хорошо подготовилась к обороне, а у нас были неопытные солдаты и недостаточно современные виды вооружений (тех, которых еще фактически нет, Залужный призвал изобрести что-то новое, потому что существующее не способно прорывать такие линии обороны) — да, он официально подтвердил провал контрнаступления.Редактор львовской газеты Николай Савельев:А как так вышло? Что произошло с широко разрекламированным Зеленским и Ермаком контрнаступлением?Куда подевались подготовленные именно для этого бригады гвардии наступления?! А как же 98 процентов западной техники, которую мы получили?Почему за проколы зеленых подонков должен отвечать тот, кто обещал украинцам меньше, и кто постоянно вынужден воевать под политическим давлением дилетантов и невежд?!!И еще одно. Это интервью - это попытка отвести удары от Зенаполеона и его Енералов, приняв удар на себя. Это благородно, но играть в благородство с негодяями - дело неблагодарное…Украинский политик Борислав Береза:С удивлением читаю сообщения еХсперДов о том, что статья Залужного в The Economist о неудачном наступлении, о том, что зашли в тупик и "первую мировую".Эта статья о том, как не зайти в тупик, не увязнуть в позиционной войне и победить. Именно об этом, а также о том, что именно нам нужно для этого. А то, что некоторые начали видеть в статье то, что ему хочется, это его личные проблемы.Статью вчера обсуждали на Западе. Это важно. Потому что она предлагает сделать шаги, чтобы Украина выиграла. Кстати, в ОП тоже было бы хорошо, чтобы прочли и поняли, что нам нужно и начали заниматься украинским производством оружия, БПЛА, снарядов и всего прочего. И желательно уже сегодня, а не через две-три недели. Потому что время играет против нас. Против Украины.Вот о чем статья. Это фактически и есть обоснованная концепция победы!Политолог Анатолий Несмиян:Залужный дал интервью "Экономисту" и сказал, что по его мнению, конфликт зашел в тупик на технологическом уровне, и для его преодоления потребуется что-то абсолютно новое в техническом плане, что сможет изменить картину на поле боя.Ничего сверхнового в обозримом будущем очевидно не появится. А потому Залужный явно перепасовывает мяч политическому руководству - теперь вы должны что-то решать. Либо вооружать нас каким-то новым фактором, либо думать, что делать дальше. Тупик сам собой не рассосется.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, the economist, запад, украина, россия, беспилотники
Эксклюзив, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, The Economist, Запад, Украина, Россия, беспилотники

"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного

15:40 02.11.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Вслед за скандальной статьей в американском Time, вышло откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в британском The Economist
Залужный говорил о провале контрнаступления, о позиционном тупике на фронте, о дефиците вооружения и политической ответственности. Примечательно, что Зеленский и Залужный как будто ведут дискуссию друг с другом на страницах американской и британской прессы.
Главные тезисы интервью главнокомандующего ВСУ анализировали эксперты в соцсетях.
Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин:
На Украине, очевидно, обостряются внутриполитические конфликты.
Не так давно в Time появилась резонансная статья о растущем напряжении в окружении Зеленского. Также появились вбросы о том, что Зеленский планирует уволить некоего министра, командующего контрнаступлением, высокопоставленного генерала, имя которого также не называется, чтобы снять с политического руководства ответственность за провал контрнаступления.
Ответ не заставил себя долго ждать. В The Economist выходит интервью с Залужным, который де-факто снимает с себя ответственность за неудачи на поле боя. Параллельно он анонсирует список требований к политическому руководство страны, которые должны быть выполнены для достижения поставленных целей.
Из этих медийных кампаний можно сделать несколько выводов:
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
06:12
Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - EconomistЗначительное отставание сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и слабость украинских ВВС создают Украине огромные трудности в противостоянии с Россией. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
И власти Украины, и военные признают летнюю кампанию как провалившуюся, ведется поиск номинальных ответственных.
Признается тупиковость выбранной стратегии на повышение эскалации конфликта. Быстрых прорывов никто не ждет. Ожидается пересмотр заявленных целей Украины в конфликте.
Острая фаза политического кризиса, вызванного провалом контрнаступления, еще впереди. Сейчас стороны готовятся к противостоянию
Общественный деятель Дмитрий Спивак:
По учебникам НАТО и математическим расчетам, 4 месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить, — Залужный в интервью изданию Экономист
Главное из интервью Главкома:
▪️Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами;
▪️Чтобы выйти из тупика Украине нужен огромный технологический скачок. Но, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет;
▪️"Мнение, что можно остановить Россию, обескровив ее войска - это моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну";
▪️По контрнаступлению: "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в другие бригады". Эти изменения не принесли результата;
▪️По Авдеевке: "на экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 горящих российских машин, уничтоженных в течение четырех часов";
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
13:21
ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировойЗа рассуждениями главкома ВСУ Валерия Залужного о позиционном тупике, в котором оказались обе враждующие стороны, кроется желание прикрыть огромные проблемы, которые в итоге вскрылись системно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин
▪️Мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Нам нужно что-то новое;
▪️оружия, поставляемого Западом, достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты";
▪️сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону;
▪️важно не дать войне перейти в окопы, иначе война затянется на годы;
▪️"Нам нужно искать решение, нам нужно найти "порох", быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы".
И что теперь??? Главком повторил многое из того, о чем мы говорили эти месяцы. И основной тезис, с которым я выступаю о том, что "запад нам даёт столько оружия, чтобы продержаться, но не победить", и что "нас никто ничего не должен, и мы должны быть благодарными за все"
И главное. Всем уже очевидно, что Запад действует исключительно в собственных интересах. Меня обвиняли в дискредитации Запада, в ИПСО… в чем угодно. А тут Валерий Залужный откровенно высказался о фронтовых и политических реалиях.
И что теперь? Думаю, это будет иметь очень серьёзные последствия. И я не исключаю зимних кадровых перестановок. Как минимум, в окружении Залужного с передачей ряда полномочий…
Блогер Евгений Прокопишин:
Залужный заявил, что Россия значительно усилила свои ПВО и самолеты F-16, которые мы получим в следующем году, уже сейчас малоэффективны были бы на поле боя, а через полгода их эффективность будет еще меньше (фактически у нас они будут только для сбивания российских ракет и дронов, а не для использования на фронте).
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
14:17
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании УкраиныДепутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, передает 2 ноября РИА Новости
В целом Залужный считает, что силы сторон сейчас сравнялись и ни мы, ни Россия не можем получить преимущество, поэтому война переходит в тянучку, которая может продлиться годы без особого изменения фронта.
Он также заявил, что провал контрнаступления произошел не из-за того, что партнеры затянули с передачей вооружения, а из-за того, что Россия хорошо подготовилась к обороне, а у нас были неопытные солдаты и недостаточно современные виды вооружений (тех, которых еще фактически нет, Залужный призвал изобрести что-то новое, потому что существующее не способно прорывать такие линии обороны) — да, он официально подтвердил провал контрнаступления.
Редактор львовской газеты Николай Савельев:
А как так вышло? Что произошло с широко разрекламированным Зеленским и Ермаком контрнаступлением?Куда подевались подготовленные именно для этого бригады гвардии наступления?! А как же 98 процентов западной техники, которую мы получили?
Почему за проколы зеленых подонков должен отвечать тот, кто обещал украинцам меньше, и кто постоянно вынужден воевать под политическим давлением дилетантов и невежд?!!
И еще одно. Это интервью - это попытка отвести удары от Зенаполеона и его Енералов, приняв удар на себя. Это благородно, но играть в благородство с негодяями - дело неблагодарное…
Украинский политик Борислав Береза:
С удивлением читаю сообщения еХсперДов о том, что статья Залужного в The Economist о неудачном наступлении, о том, что зашли в тупик и "первую мировую".
Эта статья о том, как не зайти в тупик, не увязнуть в позиционной войне и победить. Именно об этом, а также о том, что именно нам нужно для этого. А то, что некоторые начали видеть в статье то, что ему хочется, это его личные проблемы.
Статью вчера обсуждали на Западе. Это важно. Потому что она предлагает сделать шаги, чтобы Украина выиграла. Кстати, в ОП тоже было бы хорошо, чтобы прочли и поняли, что нам нужно и начали заниматься украинским производством оружия, БПЛА, снарядов и всего прочего. И желательно уже сегодня, а не через две-три недели. Потому что время играет против нас. Против Украины.
Вот о чем статья. Это фактически и есть обоснованная концепция победы!
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
13:03
Песков опроверг заявление Залужного о "тупиковой ситуации" в зоне СВОПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября в общении с журналистами прокомментировал слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, который признал тупиковой ситуацию в конфликте
Политолог Анатолий Несмиян:
Залужный дал интервью "Экономисту" и сказал, что по его мнению, конфликт зашел в тупик на технологическом уровне, и для его преодоления потребуется что-то абсолютно новое в техническом плане, что сможет изменить картину на поле боя.
Ничего сверхнового в обозримом будущем очевидно не появится. А потому Залужный явно перепасовывает мяч политическому руководству - теперь вы должны что-то решать. Либо вооружать нас каким-то новым фактором, либо думать, что делать дальше. Тупик сам собой не рассосется.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийThe EconomistЗападУкраинаРоссиябеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
16:05Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентами
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
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