"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
© AP
© AP
Вслед за скандальной статьей в американском Time, вышло откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в британском The Economist
Залужный говорил о провале контрнаступления, о позиционном тупике на фронте, о дефиците вооружения и политической ответственности. Примечательно, что Зеленский и Залужный как будто ведут дискуссию друг с другом на страницах американской и британской прессы.
Главные тезисы интервью главнокомандующего ВСУ анализировали эксперты в соцсетях.
Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин:
На Украине, очевидно, обостряются внутриполитические конфликты.
Не так давно в Time появилась резонансная статья о растущем напряжении в окружении Зеленского. Также появились вбросы о том, что Зеленский планирует уволить некоего министра, командующего контрнаступлением, высокопоставленного генерала, имя которого также не называется, чтобы снять с политического руководства ответственность за провал контрнаступления.
Ответ не заставил себя долго ждать. В The Economist выходит интервью с Залужным, который де-факто снимает с себя ответственность за неудачи на поле боя. Параллельно он анонсирует список требований к политическому руководство страны, которые должны быть выполнены для достижения поставленных целей.
Из этих медийных кампаний можно сделать несколько выводов:
06:12Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - EconomistЗначительное отставание сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и слабость украинских ВВС создают Украине огромные трудности в противостоянии с Россией. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
И власти Украины, и военные признают летнюю кампанию как провалившуюся, ведется поиск номинальных ответственных.
Признается тупиковость выбранной стратегии на повышение эскалации конфликта. Быстрых прорывов никто не ждет. Ожидается пересмотр заявленных целей Украины в конфликте.
Острая фаза политического кризиса, вызванного провалом контрнаступления, еще впереди. Сейчас стороны готовятся к противостоянию
Общественный деятель Дмитрий Спивак:
По учебникам НАТО и математическим расчетам, 4 месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить, — Залужный в интервью изданию Экономист
Главное из интервью Главкома:
▪️Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами;
▪️Чтобы выйти из тупика Украине нужен огромный технологический скачок. Но, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет;
▪️"Мнение, что можно остановить Россию, обескровив ее войска - это моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну";
▪️По контрнаступлению: "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в другие бригады". Эти изменения не принесли результата;
▪️По Авдеевке: "на экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 горящих российских машин, уничтоженных в течение четырех часов";
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировойЗа рассуждениями главкома ВСУ Валерия Залужного о позиционном тупике, в котором оказались обе враждующие стороны, кроется желание прикрыть огромные проблемы, которые в итоге вскрылись системно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин
▪️Мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Нам нужно что-то новое;
▪️оружия, поставляемого Западом, достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты";
▪️сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону;
▪️важно не дать войне перейти в окопы, иначе война затянется на годы;
▪️"Нам нужно искать решение, нам нужно найти "порох", быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы".
И что теперь??? Главком повторил многое из того, о чем мы говорили эти месяцы. И основной тезис, с которым я выступаю о том, что "запад нам даёт столько оружия, чтобы продержаться, но не победить", и что "нас никто ничего не должен, и мы должны быть благодарными за все"
И главное. Всем уже очевидно, что Запад действует исключительно в собственных интересах. Меня обвиняли в дискредитации Запада, в ИПСО… в чем угодно. А тут Валерий Залужный откровенно высказался о фронтовых и политических реалиях.
И что теперь? Думаю, это будет иметь очень серьёзные последствия. И я не исключаю зимних кадровых перестановок. Как минимум, в окружении Залужного с передачей ряда полномочий…
Блогер Евгений Прокопишин:
Залужный заявил, что Россия значительно усилила свои ПВО и самолеты F-16, которые мы получим в следующем году, уже сейчас малоэффективны были бы на поле боя, а через полгода их эффективность будет еще меньше (фактически у нас они будут только для сбивания российских ракет и дронов, а не для использования на фронте).
В целом Залужный считает, что силы сторон сейчас сравнялись и ни мы, ни Россия не можем получить преимущество, поэтому война переходит в тянучку, которая может продлиться годы без особого изменения фронта.
Он также заявил, что провал контрнаступления произошел не из-за того, что партнеры затянули с передачей вооружения, а из-за того, что Россия хорошо подготовилась к обороне, а у нас были неопытные солдаты и недостаточно современные виды вооружений (тех, которых еще фактически нет, Залужный призвал изобрести что-то новое, потому что существующее не способно прорывать такие линии обороны) — да, он официально подтвердил провал контрнаступления.
Редактор львовской газеты Николай Савельев:
А как так вышло? Что произошло с широко разрекламированным Зеленским и Ермаком контрнаступлением?Куда подевались подготовленные именно для этого бригады гвардии наступления?! А как же 98 процентов западной техники, которую мы получили?
Почему за проколы зеленых подонков должен отвечать тот, кто обещал украинцам меньше, и кто постоянно вынужден воевать под политическим давлением дилетантов и невежд?!!
И еще одно. Это интервью - это попытка отвести удары от Зенаполеона и его Енералов, приняв удар на себя. Это благородно, но играть в благородство с негодяями - дело неблагодарное…
Украинский политик Борислав Береза:
С удивлением читаю сообщения еХсперДов о том, что статья Залужного в The Economist о неудачном наступлении, о том, что зашли в тупик и "первую мировую".
Эта статья о том, как не зайти в тупик, не увязнуть в позиционной войне и победить. Именно об этом, а также о том, что именно нам нужно для этого. А то, что некоторые начали видеть в статье то, что ему хочется, это его личные проблемы.
Статью вчера обсуждали на Западе. Это важно. Потому что она предлагает сделать шаги, чтобы Украина выиграла. Кстати, в ОП тоже было бы хорошо, чтобы прочли и поняли, что нам нужно и начали заниматься украинским производством оружия, БПЛА, снарядов и всего прочего. И желательно уже сегодня, а не через две-три недели. Потому что время играет против нас. Против Украины.
Вот о чем статья. Это фактически и есть обоснованная концепция победы!
Политолог Анатолий Несмиян:
Залужный дал интервью "Экономисту" и сказал, что по его мнению, конфликт зашел в тупик на технологическом уровне, и для его преодоления потребуется что-то абсолютно новое в техническом плане, что сможет изменить картину на поле боя.
Ничего сверхнового в обозримом будущем очевидно не появится. А потому Залужный явно перепасовывает мяч политическому руководству - теперь вы должны что-то решать. Либо вооружать нас каким-то новым фактором, либо думать, что делать дальше. Тупик сам собой не рассосется.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены