https://ukraina.ru/20231102/1050713813.html

"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного

"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного - 02.11.2023 Украина.ру

"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного

Вслед за скандальной статьей в американском Time, вышло откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в британском The Economist

2023-11-02T15:40

2023-11-02T15:40

2023-11-02T15:40

эксклюзив

валерий залужный

владимир зеленский

the economist

запад

украина

россия

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050714205_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_87a59a219fbda77a09801b4f9b443b41.jpg

Залужный говорил о провале контрнаступления, о позиционном тупике на фронте, о дефиците вооружения и политической ответственности. Примечательно, что Зеленский и Залужный как будто ведут дискуссию друг с другом на страницах американской и британской прессы.Главные тезисы интервью главнокомандующего ВСУ анализировали эксперты в соцсетях.Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин:На Украине, очевидно, обостряются внутриполитические конфликты.Не так давно в Time появилась резонансная статья о растущем напряжении в окружении Зеленского. Также появились вбросы о том, что Зеленский планирует уволить некоего министра, командующего контрнаступлением, высокопоставленного генерала, имя которого также не называется, чтобы снять с политического руководства ответственность за провал контрнаступления.Ответ не заставил себя долго ждать. В The Economist выходит интервью с Залужным, который де-факто снимает с себя ответственность за неудачи на поле боя. Параллельно он анонсирует список требований к политическому руководство страны, которые должны быть выполнены для достижения поставленных целей.Из этих медийных кампаний можно сделать несколько выводов:И власти Украины, и военные признают летнюю кампанию как провалившуюся, ведется поиск номинальных ответственных.Признается тупиковость выбранной стратегии на повышение эскалации конфликта. Быстрых прорывов никто не ждет. Ожидается пересмотр заявленных целей Украины в конфликте.Острая фаза политического кризиса, вызванного провалом контрнаступления, еще впереди. Сейчас стороны готовятся к противостояниюОбщественный деятель Дмитрий Спивак:По учебникам НАТО и математическим расчетам, 4 месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить, — Залужный в интервью изданию ЭкономистГлавное из интервью Главкома:▪️Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами;▪️Чтобы выйти из тупика Украине нужен огромный технологический скачок. Но, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет;▪️"Мнение, что можно остановить Россию, обескровив ее войска - это моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну";▪️По контрнаступлению: "Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в другие бригады". Эти изменения не принесли результата;▪️По Авдеевке: "на экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 горящих российских машин, уничтоженных в течение четырех часов";▪️Мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Нам нужно что-то новое;▪️оружия, поставляемого Западом, достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты";▪️сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону;▪️важно не дать войне перейти в окопы, иначе война затянется на годы;▪️"Нам нужно искать решение, нам нужно найти "порох", быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы".И что теперь??? Главком повторил многое из того, о чем мы говорили эти месяцы. И основной тезис, с которым я выступаю о том, что "запад нам даёт столько оружия, чтобы продержаться, но не победить", и что "нас никто ничего не должен, и мы должны быть благодарными за все"И главное. Всем уже очевидно, что Запад действует исключительно в собственных интересах. Меня обвиняли в дискредитации Запада, в ИПСО… в чем угодно. А тут Валерий Залужный откровенно высказался о фронтовых и политических реалиях.И что теперь? Думаю, это будет иметь очень серьёзные последствия. И я не исключаю зимних кадровых перестановок. Как минимум, в окружении Залужного с передачей ряда полномочий…Блогер Евгений Прокопишин:Залужный заявил, что Россия значительно усилила свои ПВО и самолеты F-16, которые мы получим в следующем году, уже сейчас малоэффективны были бы на поле боя, а через полгода их эффективность будет еще меньше (фактически у нас они будут только для сбивания российских ракет и дронов, а не для использования на фронте).В целом Залужный считает, что силы сторон сейчас сравнялись и ни мы, ни Россия не можем получить преимущество, поэтому война переходит в тянучку, которая может продлиться годы без особого изменения фронта.Он также заявил, что провал контрнаступления произошел не из-за того, что партнеры затянули с передачей вооружения, а из-за того, что Россия хорошо подготовилась к обороне, а у нас были неопытные солдаты и недостаточно современные виды вооружений (тех, которых еще фактически нет, Залужный призвал изобрести что-то новое, потому что существующее не способно прорывать такие линии обороны) — да, он официально подтвердил провал контрнаступления.Редактор львовской газеты Николай Савельев:А как так вышло? Что произошло с широко разрекламированным Зеленским и Ермаком контрнаступлением?Куда подевались подготовленные именно для этого бригады гвардии наступления?! А как же 98 процентов западной техники, которую мы получили?Почему за проколы зеленых подонков должен отвечать тот, кто обещал украинцам меньше, и кто постоянно вынужден воевать под политическим давлением дилетантов и невежд?!!И еще одно. Это интервью - это попытка отвести удары от Зенаполеона и его Енералов, приняв удар на себя. Это благородно, но играть в благородство с негодяями - дело неблагодарное…Украинский политик Борислав Береза:С удивлением читаю сообщения еХсперДов о том, что статья Залужного в The Economist о неудачном наступлении, о том, что зашли в тупик и "первую мировую".Эта статья о том, как не зайти в тупик, не увязнуть в позиционной войне и победить. Именно об этом, а также о том, что именно нам нужно для этого. А то, что некоторые начали видеть в статье то, что ему хочется, это его личные проблемы.Статью вчера обсуждали на Западе. Это важно. Потому что она предлагает сделать шаги, чтобы Украина выиграла. Кстати, в ОП тоже было бы хорошо, чтобы прочли и поняли, что нам нужно и начали заниматься украинским производством оружия, БПЛА, снарядов и всего прочего. И желательно уже сегодня, а не через две-три недели. Потому что время играет против нас. Против Украины.Вот о чем статья. Это фактически и есть обоснованная концепция победы!Политолог Анатолий Несмиян:Залужный дал интервью "Экономисту" и сказал, что по его мнению, конфликт зашел в тупик на технологическом уровне, и для его преодоления потребуется что-то абсолютно новое в техническом плане, что сможет изменить картину на поле боя.Ничего сверхнового в обозримом будущем очевидно не появится. А потому Залужный явно перепасовывает мяч политическому руководству - теперь вы должны что-то решать. Либо вооружать нас каким-то новым фактором, либо думать, что делать дальше. Тупик сам собой не рассосется.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20231102/1050693278.html

https://ukraina.ru/20231102/1050706215.html

https://ukraina.ru/20231102/1050710771.html

https://ukraina.ru/20231102/1050703125.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, the economist, запад, украина, россия, беспилотники