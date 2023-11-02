https://ukraina.ru/20231102/1050696161.html

Прогноз Залужного и проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 2 ноября

Прогноз Залужного и проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 2 ноября - 02.11.2023 Украина.ру

Прогноз Залужного и проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 2 ноября

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об обстановке на фронтах. Украинские военные заявили о нехватке людей на передовой

2023-11-02T09:38

2023-11-02T09:38

2023-11-02T11:28

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047715596_0:105:653:472_1920x0_80_0_0_e6d99a6bc2d9fe97235e1fbc7a16f3f0.jpg.webp

Главком ВСУ Валерий Залужный написал статью для The Economist, в которой заявил об угрозе перехода войны на Украине в позиционную.«Угроза перехода к позиционной войне — это серьёзный вызов для Украины. Затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал», – писал Залужный.По его словам, для того, чтобы выбраться «из этой ловушки», Украине понадобится многое.«Если Украина хочет выбраться из этой ловушки, нам понадобится: превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов», — отмечал он.По словам Залужного, во всём вышеперечисленном ВС РФ превосходят или имеют паритет с ВСУ.«За последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и создав 60 новых типов техники. В этой области она нас превосходит: 65% наших платформ помех на начало войны были произведены в советское время», — указал Залужный.Кроме того, Россия, по словам главкома ВСУ, смогла «резко снизить» эффективность американского управляемого снаряда «Экскалибур» благодаря РЭБ. Залужный уверял, что украинской армии удалось достичь артиллерийского паритета с Россией за счёт более точной огневой мощи.«Но это может не продлиться долго», — отметил Залужный.Он указал, что у ВС РФ улучшилась контрбатарейная борьба. Это произошло «во многом благодаря использованию барражирующих боеприпасов "Ланцет", которые работают вместе с разведывательными дронами, а также увеличению производства высокоточных снарядов, которые наводятся наземными корректировщиками».«Несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, мы не можем принижать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении», — подчеркнул Залужный.Также главком ВСУ заявил, что западные поставки средств для разминирования оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, которые, по его словам, местами простираются на 20 километров.«Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро пополняет их, запуская новые мины на расстоянии», — заявил главком.Также Залужный потребовал от Запада больше разведданных и систем РЭБ.«Нам также нужен более широкий доступ к электронной разведке от наших союзников, включая данные радиоразведки, а также расширенные производственные линии для наших систем противодронной РЭБ на Украине и за рубежом», — указал Залужный.Последней упомянутой им проблемой был недостаток живой силы.«В нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предполагает размещение вновь мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях для их подготовки», — рассказал Залужный.Он призвал не недооценивать Россию, отметив, что она «будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время».«Её оборонная промышленность наращивает выпуск продукции, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнёры по НАТО также резко наращивают свои производственные мощности. Но на это нужно минимум год, а в некоторых случаях, как в случае с авиацией и системами управления, и два года», — указал Залужный.Примечательно, что ряд других источников также сообщил о проблемах в украинской армии. При этом одной из самых острых проблем является нехватка личного состава.Так, пожелавший сохранить анонимность военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ в комментарии «Украинской правде» заявил, что имеющегося пополнения не хватает.«В последний штурм у нас вместо 12 человек в группе ушло 4. Пополнения присылают, но его очень мало. К тому же это люди, которые после 2–3 месяцев учебных центров имеют достаточно базовые навыки, их еще перед отправкой на "ноль" надо учить. И преимущественно все пополнение идет в пехоту, потому что именно пехота сейчас несет наибольшие потери», — рассказал военнослужащий.О проблемах с мобилизацией сообщил и комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук, известный под позывным «Слип». Он указал на классовый характер мобилизации на Украине.«Смотря на другие бригады, могу сказать, что мобилизация у нас происходит, во-первых, преимущественно в селах, во-вторых, по классовому принципу. Да, среди добровольцев люди разного достатка воюют примерно в одинаковом соотношении. У меня в батальоне есть люди , которые в гражданской жизни жили скромно, и есть такие, которые имеют гектары полей. Если же мы говорим о мобилизации, мы понимаем, что люди, которые не хотели уходить воевать и имели возможность откупиться, они это сделали — и это проблема», — заявил Кухарчук в комментарии этому же изданию.Командир роты огневой поддержки в одном из десантно-штурмовых батальонов Сергей Огородник рассказал «Украинской правде», что очень часто украинские мужчины избегают военкоматов. Он обзванивал мужчин с предложением присоединиться к своему подразделению.«"Мне приходят повестки, я их игнорирую" — и такие ответы были. Хотя вопрос, который мы задаем, звучит так: "Вы же понимаете, что рано или поздно война будет касаться и вас? И лучше самому выбрать подразделение и пройти подготовку, чем неожиданно быть мобилизованным, в авральном режиме», — рассказывал Огородник.Этот аргумент не всегда срабатывал.«Был такой у меня звонок, когда человек говорит: "Ну, мне четыре повестки уже пришли, я ещё пятую положу рядом. Да мне пофиг"», — отмечал военный.В то же время он жаловался на несовершенство учёта. Так, некоторые из опрошенных им оказались уже служащими на передовой — не все добровольцы отправляли данные о себе в военкоматы.

https://ukraina.ru/20231101/1050685189.html

https://ukraina.ru/20231101/1050673635.html

https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники