https://ukraina.ru/20231102/1050694935.html

ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов за пять минут – СЦКК

ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов за пять минут – СЦКК - 02.11.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов за пять минут – СЦКК

Украинские войска за пять минут выпустили семь снарядов калибром 152 мм по Горловке. Об этом 2 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-02T08:40

2023-11-02T08:40

2023-11-02T08:41

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 07:50 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм... 07:55 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Также сообщается, что в 08:05 снарядами "натовского" калибра 155 мм вновь обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка.О последствиях последнего обстрела информация ещё не поступала.Украинские военные за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего по Горловке, Донецку, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 155 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231101/1050667557.html

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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу