Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ - 02.11.2023 Украина.ру
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Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ
Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ - 02.11.2023 Украина.ру
Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские беспилотники самолетного типа над Крымом и Черным морем. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны России
2023-11-02T08:24
2023-11-02T08:24
пво
беспилотник
дроны
атака
крым
черное море
новости
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.На днях Минобороны сообщало об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом.
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пво, беспилотник, дроны, атака, крым, черное море, новости
ПВО, беспилотник, дроны, атака, Крым, Черное море, Новости

Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ

08:24 02.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские беспилотники самолетного типа над Крымом и Черным морем. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны России
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.
На днях Минобороны сообщало об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 19:37
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областьюВечером, 31 октября, Вооружённые силы Украины вновь пытались атаковать приграничные с Россией территории. Противовоздушная оборона уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ
 
ПВОбеспилотникдроныатакаКрымЧерное мореНовости
 
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