https://ukraina.ru/20231102/1050694811.html

Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ

Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ - 02.11.2023 Украина.ру

Российские военные перехватили украинские дроны над Крымом и Черным морем — МО РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские беспилотники самолетного типа над Крымом и Черным морем. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны России

2023-11-02T08:24

2023-11-02T08:24

2023-11-02T08:24

пво

беспилотник

дроны

атака

крым

черное море

новости

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.На днях Минобороны сообщало об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом.

https://ukraina.ru/20231031/1050657465.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пво, беспилотник, дроны, атака, крым, черное море, новости