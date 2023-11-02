Авиация и артиллерия поразили на Краснолиманском направлении 160 целей ВСУ – МО РФ - 02.11.2023 Украина.ру
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Авиация и артиллерия поразили на Краснолиманском направлении 160 целей ВСУ – МО РФ
Авиация и артиллерия поразили на Краснолиманском направлении 160 целей ВСУ – МО РФ - 02.11.2023 Украина.ру
Авиация и артиллерия поразили на Краснолиманском направлении 160 целей ВСУ – МО РФ
Действующие на Краснолиманском направлении российские войска нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ, вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчётов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 2 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-02T06:36
2023-11-02T06:37
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"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по 160 целям противника. Бомбардировочной авиацией группировки нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ ", - рассказал Савчук.По словам начальника пресс-службы, артиллерия и авиация поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества. А всего в ходе контрбатарейной борьбы были "вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчётов ВСУ".По данным Минобороны РФ на 1 ноября, ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих, САУ АS-90 и три автомобиля.
https://ukraina.ru/20231102/1050689636.html
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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Авиация и артиллерия поразили на Краснолиманском направлении 160 целей ВСУ – МО РФ

06:36 02.11.2023 (обновлено: 06:37 02.11.2023)
 
© Минобороны РФ телеграм-канал
© Минобороны РФ телеграм-канал
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Действующие на Краснолиманском направлении российские войска нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ, вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчётов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 2 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по 160 целям противника. Бомбардировочной авиацией группировки нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ ", - рассказал Савчук.
По словам начальника пресс-службы, артиллерия и авиация поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества. А всего в ходе контрбатарейной борьбы были "вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчётов ВСУ".
По данным Минобороны РФ на 1 ноября, ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих, САУ АS-90 и три автомобиля.
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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