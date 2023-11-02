Авиация и артиллерия поразили на Краснолиманском направлении 160 целей ВСУ – МО РФ

"Перемелем всю эту заразу": эксперт о том, как ВС РФ изматывают ВСУ и проводят денацификацию Украины

Российские силы изматывают группировки ВСУ, которые безуспешно пытаются идти в контрнаступ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий