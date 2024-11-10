https://ukraina.ru/20241110/1058780813.html

Последний крестовый поход. Как Литва уступила Польше

Последний крестовый поход. Как Литва уступила Польше - 10.11.2024 Украина.ру

Последний крестовый поход. Как Литва уступила Польше

10 ноября 1444 года в битве с османами у болгарской Варны было разгромлено войско восточноевропейских крестоносцев. Событие это оставило глубокий след в истории не только тем, что оно завершило последний крупный крестовый поход. Гибель на поле боя короля Владислава III имела серьёзные последствия Польско-Литовского государства

2024-11-10T16:03

2024-11-10T16:03

2024-11-10T16:03

история

история

венгрия

литва

польша

константинопольский патриархат

византия

турция

папа римский

великое княжество литовское

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0a/1058780692_0:23:821:484_1920x0_80_0_0_6f967e72e6eb5686d46e1d1c5abaf37d.jpg

Владислав являлся младшим сыном основоположника польско-литовской унии Ягайло (принявшего вместе с польской короной имя Владислав II Ягелло). Последний скончался в 1434 году, когда его отпрыску было всего 10 лет. Восшествие на престол Владислава III не было простым, поскольку часть польской знати уже тогда выступала за выборность монарха.Официальное принятие власти юным королём состоялась в 1438 году по достижению совершеннолетия. Однако в реальности страной продолжил управлять его попечитель кардинал Збигнев Олесницкий.Спустя два года Владиславу III представилась возможность стать первым польским монархом и великим князем литовским одновременно.После смерти Сигизмунда Кейстутовича съезд литовских князей и бояр склонялся к избранию князем Владислава. Однако в то же время ему была предложена корона короля Венгрии.Владислав озаботился не простым выбором, куда ему направиться: в Вильно или Буду. Была составлена даже хитроумная схема: Владислав поедет в Венгрию, а в Литву отправит своего младшего брата Казимира. Предполагалось, что брат короля станет в Вильно его наместником, но не правителем Великого княжества Литовского.Однако у литовской знати на сей счёт были свои планы. Ряд летописей сообщают, что 2 июля 1440 года в столице русско-литовского государства по случаю прибытия Казимира состоялся грандиозный пир. Польскую свиту принца на нём специально сильно напоили, чтобы она не смогла вмешаться в последующие события. Казимир же утром 3 июля был коронован "венцом Гедиминовым".При восшествии на престол князь принёс клятву не отделять от Великого княжества Литовского Волынь, Подолье и Киевскую землю, на которые уже претендовали поляки.Тем временем Владислав стал знаменем борьбы Венгрии с османской экспансией. Само его избрание венгерским монархом было обусловлено военной угрозой, поскольку в 1439 году турки захватили Сербию и вторглись в Трансильванию.Упасло I (династическое имя Владислава в Венгрии) очень поспособствовал консолидации венгерских элит, внутренние раздоры при нём прекратились. Полководец Янош Хуньяди эффективно удерживал оборону на рубеже между Дунаем и Тисой.В 1443 году антиосманские силы перешли в контрнаступление. Этому способствовала энциклика главы Католической церкви Евгения IV о "священной" войне против турок.На вооружение армии и флота он выделил пятую часть своих средств и обязал всех прелатов направить на те же цели десятину от своих доходов. Идея крестового похода с воодушевлением была воспринята в Венгрии, Польше, Валахии, Дубровницком государстве. К тому же в османских владениях разразился мятеж султана Карамании Ибрагим-бека. В помощь крестоносцам собирались выступить сербские войска Георгия Бранковича и албанско-черногорские отряды Георга Скандербега. Наступление против вассалов Османской Порты на Пелопоннесе повёл деспот (правитель) Мореи Константин Палеолог, ставший впоследствии последним византийским императором.Однако на западе Европы готовности биться против "азиатских варваров" было куда меньше. Генуя, Венеция и Флоренция стремились не портить деловых отношений с османами. Французы и англичане были поглощены Столетней войной. Сославшись на продолжающееся противостояние с гуситами от экспедиции отстранился император Священной Римской империи Фридрих III Габсбург.Наступление восточноевропейцев летом-осенью 1443 года имело успех. Было выиграно сражение при Нише, занята София. Однако осенью крестоносное воинство вынуждено было вернуться в Венгрию. В июле 1444 года было заключено десятилетнее перемирие. Султан Мурад II обязался прекратить наступление в Трансильвании и соглашался на независимость Сербии.Воспользовавшись передышкой, Мурад повёл наступление на мятежников в Малой Азии. Историки до сих пор спорят, насколько искренно было миролюбие Владислава-Упасло. 4 августа 1444 года он в присутствии венгерской и польской знати поклялся окончательно изгнать турок из Европы. Большие усилия для такого хода событий прикладывал папский легат, кардинал Чезарини.Особая активность католической церкви объяснялась заключённой в 1439 году Флорентийской унией с Константинопольским патриархатом. По нему взамен церковного подчинения Византии Риму ей была обещана военная помощь. Кроме того, папа Евгений IV стремился повысить свой авторитет за счёт установления контроля над византийским "наследством" на Балканах.В пользу того, что разрыв с османами готовился заблаговременно говорит отправка ещё накануне демарша короля из Венеции в устье Дуная военной флотилии под командованием Альвизе Лоредана и папского племянника, кардинала-легата Франческо Кондульмера.С возобновлением войны Мурад вновь повёл свою армию на Балканы. Флотилия венецианцев не смогла помешать переправе османов через Босфор. Содействие мусульманскому войску, видимо, оказывали генуэзцы и несколько венецианских капитанов.10 ноября у Варны развернулось эпическое сражение противоборствующих армий. Турки на поле боя были более многочисленны, крестоносцы превосходили противника качеством вооружения, особенно рыцарских отрядов.Антиосманская коалиция на сей раз была менее представительной, поскольку Бранкович предпочёл не нарушать сепаратного мира с Мурадом II. Не явилось и албанско-черногорское воинство. Показательно, что византийцы тоже решили не вмешиваться в это столкновение, чтобы не давать повода султану для решающего удара по Константинополю.Сражение было очень ожесточённым, шло с переменным успехом пока Владислав III не повёл в безрассудную атаку отряд рыцарской конницы. Полагают, что он поступил таким образом из-за ревности к успеху на поле боя собственного полководца Хуньяди.Гибель короля деморализовала крестоносцев, они начали отступать. Причём потери турок были столь значительны, что Мурад не сразу поверил в свою победу. По легенде он приказал поместить отрубленную голову венгерско-польского короля в специальный сосуд и залить её мёдом, чтобы показывать в качестве военного трофея.Провал этого крестового похода практически предопределил скорое падение Константинополя, а кроме того привёл к распаду унии Венгрии и Польши.Интриги польских магнатов против Литовского княжества продолжались всё это время, но после неудачи на "венгерском" направлении восточный вектор экспансии вновь стал для Кракова безальтернативным.Польский избирательный сейм 23 апреля 1445 года постановил предложить королевскую корону правившему в Литве Казимиру. В Вильно по этому поводу восторга не испытывали. Тем не менее, взяв с князя присягу сохранять территориальную целостность Литовского государства, того отпустили на правление в Краков.Оказавшись в Польше Казимир стал испытывать сильное давление магнатов, стремившихся к полному соединению двух государств и установлению своей власти над Волынью и Подольем. Несколько лет монарху удалось лавировать пока в 1453 году он не пошёл полякам на уступки. После чего в Великом княжестве Литовском началось усиление польского влияния, притеснение православной знати и насаждение униатства. Это вызвало усиление внутренних противоречий в Литве, чем умело воспользовался государь Иван III в процессе собирания русских земель вокруг Москвы.Конечно же политико-религиозное наступление поляков на восток было неизбежно, но гибель их короля в последнем крупном крестовом походе ускорила данный процесс.

https://ukraina.ru/20240601/1055414985.html

https://ukraina.ru/20240715/1047954879.html

https://ukraina.ru/20230721/1048140201.html

https://ukraina.ru/20200702/1028145355.html

венгрия

литва

польша

византия

турция

великое княжество литовское

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, венгрия, литва, польша, константинопольский патриархат, византия, турция, папа римский, великое княжество литовское, xv век