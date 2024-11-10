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Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ

Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ - 10.11.2024 Украина.ру

Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ

Коррупционное преступление стало поводом для уголовного преследования в Кировоградской области руководителя районной МСЭК. Как сообщают украинские паблики со ссылкой на силовые ведомства, должностное лицо требовало взятку от полупарализованного солдата ВСУ

2024-11-10T16:28

2024-11-10T16:28

2024-11-10T16:28

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В сообщениях не называются фамилии фигурантов нового коррупционного скандала вокруг медико-социальной экспертизы. При этом факт задержания женщины, руководившей одним из межрайонных центров МСЭК в Кировоградской области, подтвердили офис генпрокурора, СБУ и Нацполиция. Сотрудники последних двух ведомств непосредственно участвовали в задержании подозреваемой, которая является также депутатом горсовета.Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая вымогала $2 тыс. у гражданина, который получил тяжёлое боевое ранение на службе в ВСУ. Левая часть тела военнослужащего была парализована. За оформление II группы инвалидности пожизненно женщина вымогала деньги именно в валюте США.Фигурантке предъявлено "подозрение" в совершении уголовного преступления, связанного с "получением неправомерной выгоды должностным лицом". Как сообщила СБУ, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее из-за коррупционных скандалов, связанных с оформлением IIгруппы инвалидности уклонистам, силовикам, чиновникам, бизнесменам и членов их семей, была расформирована Центральная МСЭК. По этой же причине был уволен с должности украинский генпрокурор Андрей Костин.Особенно громкий коррупционный скандал разразился в октябре вокруг медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. Глава этой МСЭК Татьяна Крупа и её сын - глава областного Пенсионного фонда Александр Крупа стали фигурантами уголовного дела с суммами взяток на миллионы долларов. ГБР сообщало о выявлении счетов у фигурантов этого скандала на миллионы долларов в Испании, Австрии и Турции, а также дорогостоящей недвижимости на Украине и за рубежом.В свете неутихающих коррупционных скандалов с оформлением лжеинвалидности СБУ, Нацполиция и ГБР начали аудит Пенсионного фонда. Через эту структуру осуществлялись выплаты по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. Одновременно проходит пересмотр документов, по которым оформлялась инвалидность II группы. Лжеинвалиды получали не только "бронь" от насильственной мобилизации, но также социальные выплаты и льготы. Ранее на эту тему: Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК

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новости, кировоградская область, украина, сша, вооруженные силы украины, сбу, нацполиция, коррупция, гбр, взятка, криминал, инвалидность, инвалиды, инвалидность, всу, мобилизация