Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ - 10.11.2024 Украина.ру
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Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ
Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ - 10.11.2024 Украина.ру
Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ
Коррупционное преступление стало поводом для уголовного преследования в Кировоградской области руководителя районной МСЭК. Как сообщают украинские паблики со ссылкой на силовые ведомства, должностное лицо требовало взятку от полупарализованного солдата ВСУ
2024-11-10T16:28
2024-11-10T16:28
новости
кировоградская область
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сбу
нацполиция
коррупция
гбр
взятка
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В сообщениях не называются фамилии фигурантов нового коррупционного скандала вокруг медико-социальной экспертизы. При этом факт задержания женщины, руководившей одним из межрайонных центров МСЭК в Кировоградской области, подтвердили офис генпрокурора, СБУ и Нацполиция. Сотрудники последних двух ведомств непосредственно участвовали в задержании подозреваемой, которая является также депутатом горсовета.Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая вымогала $2 тыс. у гражданина, который получил тяжёлое боевое ранение на службе в ВСУ. Левая часть тела военнослужащего была парализована. За оформление II группы инвалидности пожизненно женщина вымогала деньги именно в валюте США.Фигурантке предъявлено "подозрение" в совершении уголовного преступления, связанного с "получением неправомерной выгоды должностным лицом". Как сообщила СБУ, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее из-за коррупционных скандалов, связанных с оформлением IIгруппы инвалидности уклонистам, силовикам, чиновникам, бизнесменам и членов их семей, была расформирована Центральная МСЭК. По этой же причине был уволен с должности украинский генпрокурор Андрей Костин.Особенно громкий коррупционный скандал разразился в октябре вокруг медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. Глава этой МСЭК Татьяна Крупа и её сын - глава областного Пенсионного фонда Александр Крупа стали фигурантами уголовного дела с суммами взяток на миллионы долларов. ГБР сообщало о выявлении счетов у фигурантов этого скандала на миллионы долларов в Испании, Австрии и Турции, а также дорогостоящей недвижимости на Украине и за рубежом.В свете неутихающих коррупционных скандалов с оформлением лжеинвалидности СБУ, Нацполиция и ГБР начали аудит Пенсионного фонда. Через эту структуру осуществлялись выплаты по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. Одновременно проходит пересмотр документов, по которым оформлялась инвалидность II группы. Лжеинвалиды получали не только "бронь" от насильственной мобилизации, но также социальные выплаты и льготы. Ранее на эту тему: Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК
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новости, кировоградская область, украина, сша, вооруженные силы украины, сбу, нацполиция, коррупция, гбр, взятка, криминал, инвалидность, инвалиды, инвалидность, всу, мобилизация
Новости, Кировоградская область, Украина, США, Вооруженные силы Украины, СБУ, Нацполиция, коррупция, ГБР, взятка, криминал, инвалидность, инвалиды, инвалидность, ВСУ, мобилизация

Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ

16:28 10.11.2024
 
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
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Коррупционное преступление стало поводом для уголовного преследования в Кировоградской области руководителя районной МСЭК. Как сообщают украинские паблики со ссылкой на силовые ведомства, должностное лицо требовало взятку от полупарализованного солдата ВСУ
В сообщениях не называются фамилии фигурантов нового коррупционного скандала вокруг медико-социальной экспертизы. При этом факт задержания женщины, руководившей одним из межрайонных центров МСЭК в Кировоградской области, подтвердили офис генпрокурора, СБУ и Нацполиция. Сотрудники последних двух ведомств непосредственно участвовали в задержании подозреваемой, которая является также депутатом горсовета.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая вымогала $2 тыс. у гражданина, который получил тяжёлое боевое ранение на службе в ВСУ. Левая часть тела военнослужащего была парализована. За оформление II группы инвалидности пожизненно женщина вымогала деньги именно в валюте США.
Фигурантке предъявлено "подозрение" в совершении уголовного преступления, связанного с "получением неправомерной выгоды должностным лицом". Как сообщила СБУ, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее из-за коррупционных скандалов, связанных с оформлением IIгруппы инвалидности уклонистам, силовикам, чиновникам, бизнесменам и членов их семей, была расформирована Центральная МСЭК. По этой же причине был уволен с должности украинский генпрокурор Андрей Костин.
Особенно громкий коррупционный скандал разразился в октябре вокруг медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. Глава этой МСЭК Татьяна Крупа и её сын - глава областного Пенсионного фонда Александр Крупа стали фигурантами уголовного дела с суммами взяток на миллионы долларов. ГБР сообщало о выявлении счетов у фигурантов этого скандала на миллионы долларов в Испании, Австрии и Турции, а также дорогостоящей недвижимости на Украине и за рубежом.
В свете неутихающих коррупционных скандалов с оформлением лжеинвалидности СБУ, Нацполиция и ГБР начали аудит Пенсионного фонда. Через эту структуру осуществлялись выплаты по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов.
Одновременно проходит пересмотр документов, по которым оформлялась инвалидность II группы. Лжеинвалиды получали не только "бронь" от насильственной мобилизации, но также социальные выплаты и льготы.
Ранее на эту тему: Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК
 
НовостиКировоградская областьУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСБУНацполициякоррупцияГБРвзяткакриминалинвалидностьинвалидыинвалидностьВСУмобилизация
 
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