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ПВО России перехвачены и уничтожены 84 украинских БПЛА

ПВО России перехвачены и уничтожены 84 украинских БПЛА - 10.11.2024 Украина.ру

ПВО России перехвачены и уничтожены 84 украинских БПЛА

За ночь и утро 10 ноября ВСУ направила 84 беспилотных летательных аппарата самолётного типа дальнего действия с целью ударов по гражданской инфраструктуре России. Ни один из них не долетел до цели, сообщает Минобороны РФ

2024-11-10T17:29

2024-11-10T17:29

2024-11-10T17:29

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"Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ", - сказано в официальном сообщении.Отмечено, что система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме."Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении. В ходе противовоздушного боя в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание 4 домов и пострадало 5 человек, которые получили ранения", - сообщили в Минобороны России.Там также заверили, что силы ПВО и РЭБ российской армии продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство.Как сообщалось ранее, десятки БПЛА были перехвачены и сбиты по пути к разным районам Москвы. Об этом сообщал столичный градоначальник Сергей СобянинРанее в новостях: Собянин: сбито 25 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву Также на эту тему в предыдущих сообщениях: ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны

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