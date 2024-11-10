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ПВО России перехвачены и уничтожены 84 украинских БПЛА
ПВО России перехвачены и уничтожены 84 украинских БПЛА - 10.11.2024 Украина.ру
ПВО России перехвачены и уничтожены 84 украинских БПЛА
За ночь и утро 10 ноября ВСУ направила 84 беспилотных летательных аппарата самолётного типа дальнего действия с целью ударов по гражданской инфраструктуре России. Ни один из них не долетел до цели, сообщает Минобороны РФ
2024-11-10T17:29
2024-11-10T17:29
2024-11-10T17:29
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"Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ", - сказано в официальном сообщении.Отмечено, что система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме."Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении. В ходе противовоздушного боя в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание 4 домов и пострадало 5 человек, которые получили ранения", - сообщили в Минобороны России.Там также заверили, что силы ПВО и РЭБ российской армии продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство.Как сообщалось ранее, десятки БПЛА были перехвачены и сбиты по пути к разным районам Москвы. Об этом сообщал столичный градоначальник Сергей СобянинРанее в новостях: Собянин: сбито 25 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву Также на эту тему в предыдущих сообщениях: ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
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новости, россия, москва, московская область, сергей собянин, всу, минобороны рф, бпла, беспилотники, пво, рэб
Новости, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, ВСУ, Минобороны РФ, БПЛА, беспилотники, ПВО, РЭБ
ПВО России перехвачены и уничтожены 84 украинских БПЛА
За ночь и утро 10 ноября ВСУ направила 84 беспилотных летательных аппарата самолётного типа дальнего действия с целью ударов по гражданской инфраструктуре России. Ни один из них не долетел до цели, сообщает Минобороны РФ
"Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ", - сказано в официальном сообщении.
Отмечено, что система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме.
"Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении. В ходе противовоздушного боя в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области
было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание 4 домов и пострадало 5 человек, которые получили ранения", - сообщили в Минобороны России.
Там также заверили, что силы ПВО и РЭБ российской армии продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство.
Как сообщалось ранее, десятки БПЛА были перехвачены и сбиты по пути к разным районам Москвы
. Об этом сообщал столичный градоначальник Сергей Собянин