https://ukraina.ru/20231102/1050691190.html
США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями – The Wall Street Journal
США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями – The Wall Street Journal - 02.11.2023 Украина.ру
США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями – The Wall Street Journal
Впервые за долгие годы, представители Китая и Соединённых Штатов Америки встретятся для обсуждения контроля над ядерным оружием. Переговоры намечены на 6 ноября и пройдут в Вашингтоне, передаёт издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников
2023-11-02T00:29
2023-11-02T00:29
2023-11-02T00:29
новости
сша
китай
россия
ядерное оружие
переговоры
вашингтон
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По данным источника, встреча будет сосредоточена на "путях снижения риска просчётов". Представители США на предстоящих переговорах рассчитывают расспросить китайских коллег о ядерной доктрине Пекина, а также его амбициях в части наращивания ядерного арсенала. Начало таких консультаций не означает старт официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы сторон, уточняет СМИ. Отмечается также, что в последний раз подобный контакт происходил при президенстве Барака Обамы. Ранее в сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла" на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Как отмечал Global Times, в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, россия, ядерное оружие, переговоры, вашингтон
Новости, США, Китай, Россия, Ядерное оружие, переговоры, Вашингтон
США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями – The Wall Street Journal
Впервые за долгие годы, представители Китая и Соединённых Штатов Америки встретятся для обсуждения контроля над ядерным оружием. Переговоры намечены на 6 ноября и пройдут в Вашингтоне, передаёт издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников
По данным источника, встреча будет сосредоточена на "путях снижения риска просчётов". Представители США на предстоящих переговорах рассчитывают расспросить китайских коллег о ядерной доктрине Пекина, а также его амбициях в части наращивания ядерного арсенала.
Начало таких консультаций не означает старт официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы сторон, уточняет СМИ.
Отмечается также, что в последний раз подобный контакт происходил при президенстве Барака Обамы.
Ранее в сенате США назвали
Россию, Иран и Китай новой "осью зла" на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Как отмечал Global Times, в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.