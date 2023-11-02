https://ukraina.ru/20231102/1050691190.html

США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями – The Wall Street Journal

США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями – The Wall Street Journal - 02.11.2023 Украина.ру

США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями – The Wall Street Journal

Впервые за долгие годы, представители Китая и Соединённых Штатов Америки встретятся для обсуждения контроля над ядерным оружием. Переговоры намечены на 6 ноября и пройдут в Вашингтоне, передаёт издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников

2023-11-02T00:29

2023-11-02T00:29

2023-11-02T00:29

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сша

китай

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ядерное оружие

переговоры

вашингтон

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По данным источника, встреча будет сосредоточена на "путях снижения риска просчётов". Представители США на предстоящих переговорах рассчитывают расспросить китайских коллег о ядерной доктрине Пекина, а также его амбициях в части наращивания ядерного арсенала. Начало таких консультаций не означает старт официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы сторон, уточняет СМИ. Отмечается также, что в последний раз подобный контакт происходил при президенстве Барака Обамы. Ранее в сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла" на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Как отмечал Global Times, в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, китай, россия, ядерное оружие, переговоры, вашингтон