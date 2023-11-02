https://ukraina.ru/20231102/1050690598.html

Юг восстал. Бойня в Газе сплотила Латинскую Америку против США

Юг восстал. Бойня в Газе сплотила Латинскую Америку против США - 02.11.2023 Украина.ру

Юг восстал. Бойня в Газе сплотила Латинскую Америку против США

Сразу несколько государств Латинской Америки разорвали или понизили дипломатические отношения с Израилем, обвиняя его в совершении военных преступлений на территории сектора Газа

2023-11-02T04:52

2023-11-02T04:52

2023-11-02T09:22

эксклюзив

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сектор газа

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боливия

чили

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Правительство Боливии объявило, что полностью прекращает любые дипломатические связи с Тель-Авивом.Боливийские власти уже принимали такое решение в 2009 году, после очередных бомбардировок Газы. В 2019 проамериканские ультраправые политики совершили в этой стране государственный переворот. К власти пришла военная хунта, которая спешно помирилась с израильтянами.Но диктаторский режим пал, и сейчас боливийцы повторно заявили, что не собираются мириться с уничтожением мирных палестинцев.Колумбия и Чили синхронно отозвали из Израиля своих послов. Причем колумбийский президент Густаво Петро максимально жестко высказался в адрес израильской политики в отношении жителей Газы.«Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться.Это должно прекратиться. Больше не должно быть никакой гибели детей. Это военное преступление. Лидеры западной политической власти стали царями Иродами: мы ожидали, что вы будете строить демократию, а не убивать детей.С полным отключением электроэнергии и интернета в секторе Газа началась резня. Сотня самолетов бомбит, а тысячи израильских солдат проникают в Газу. Человечество сегодня сталкивается с геноцидом», — написал Петро у себя в блоге, решительно отвергая любые попытки представить эту позицию проявлением «антисемитизма».Действительно, латиноамериканские левые всегда последовательно выступали против разжигания ненависти к евреям, а уровень антисемитизма исторически является в Латинской Америке одним из самых низких в мире.Причина консолидированной антиизраильской позиции латиноамериканских левых политиков заключается в других факторах.Для начала они не забыли, что Израиль активно поддерживал военные диктаторские режимы, которые десятилетиями терроризировали страны этого континента.Израильские власти помогали режиму Аугусто Пиночета, снабжая его современным оружием — ракетами «Шафрар» и танками «Шерман». Израильские спецслужбы тренировали тайную полицию, которая пытала и убивала борцов против диктатуры.При этом одним из лидеров сопротивления Пиночету являлся генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Володя Тейтельбойм, сын еврейских беженцев с Украины. Среди жертв пиночетовского террора оказались левые активисты с паспортами Израиля, которые были похищены и убиты.«Израиль обучил персонал и предоставил оборудование, которое можно было бы использовать против противников Пиночета. Многие утверждают, что Израиль стоял на неправильной стороне истории в это темное время», — пишет современный историк Колин Шиндлер в статье под названием «Когда евреи подружились с пиночетовской тиранией», опубликованной в издании The Jewish Chronicle.То же самое происходило в Колумбии. Правые колумбийские политики активно закупали в Израиле вооружения — в том числе самолеты и беспилотники, чтобы использовать их против собственного народа.Израильские военные специалисты участвовали в подготовке боевиков из ультраправых эскадронов смерти. Эти банды несут ответственность за массовое уничтожение колумбийских крестьян, которых расстреливали за одно только подозрение в симпатиях к коммунистическим партизанам.Президент Густаво Петро напомнил имя израильского наемника, подполковника Яира Кляйна, организовавшего обучение парамилитарес в Колумбии, Гондурасе и Гватемале.Колумбийский суд заочно приговорил его к четырнадцати годам тюремного заключения, однако Кляйн укрывается от правосудия в Израиле. Причем он не скрывает, что действовал в Латинской Америке с ведома израильской власти.Но главное значение дипломатического демарша латиноамериканских стран состоит в том, что их действия являются прямым вызовом американскому руководству, с ведома которого уничтожают сегодня Газу.Это настоящее восстание американского Юга, значение которого трудно переоценить. Критикуя действия израильского правительства, латиноамериканские политики недвусмысленно заявляют, что они не собираются следовать в фарватере внешней политики Вашингтона.А у Белого Дома больше нет средств и возможностей, чтобы поставить бунтовщиков на место.Все попытки повлиять на Бразилию, Колумбию, Аргентину и Чили, чтобы они поставили Украине боеприпасы и танки, обернулись для американских дипломатов полным фиаско — несмотря на многомесячные увещевания и угрозы.А сейчас в мире снова видят, что США больше не являются хозяевами на своем «заднем дворе» — как презрительно называли Латинскую Америку в Вашингтоне со времен утверждение доктрины Джеймса Монро.Ведь та же самая Колумбия всего лишь несколько лет назад была основным американским союзником в регионе, и ее даже иронично сравнивали за это с Израилем. А сейчас ее президент бросает прямой вызов Джозефу Байдену, фактически обвиняя его в содействии этническим чисткам.Можно ожидать, что в ближайшее время к осуждению Израиля присоединятся другие государства Латинской Америки.«Геноциду в Палестине необходимо положить конец. Палестина должна быть свободной, и мир требует немедленного прекращения огня в Газе без каких-либо условий», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.При этом общеизвестно, что семья венесуэльского лидера имеет еврейские корни, о чем любят напоминать его правые противники-антисемиты.«Мои бабка и дед были евреями, сефардами», — сказал об этом Мадуро, подчеркивая, что наличие разногласий с государством Израиль вовсе не означает критику «благородного еврейского народа».И такая позиция отвечает общей линии латиноамериканских стран, которые выступают не против израильтян, а против империалистической политики Вашингтона и Тель-Авива.

https://ukraina.ru/20231101/1050666188.html

https://ukraina.ru/20231101/1050648274.html

https://ukraina.ru/20231101/1050633394.html

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Александр Савко

эксклюзив, латинская америка, сша, израиль, палестина, сектор газа, венесуэла, боливия, чили, джо байден, николас мадуро