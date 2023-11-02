"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мира
04:15 02.11.2023 (обновлено: 09:33 02.11.2023)
© AFP2023 / MILAN KAMMERMAYER
© AFP2023 / MILAN KAMMERMAYER
Будут ли западные партнеры жестко принуждать Киев к замораживанию конфликта, спросят ли украинцы у Зеленского, зачем тогда нужны были огромные потери, успеют ли украинцы дождаться распада России? Такие вопросы волнуют сегодня украинское экспертное сообщество
Для США и Великобритании распад России просто голубая мечта, считает экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил о словах американского сенатора Линдси Грэма об украинском конфликте как о «хорошей инвестиции».
«Как этот Грэм говорит, это мощнейшая инвестиция в Украину, чтобы руками славянской православной Украины сделать, чтобы распалась Московия (так экс-советник Кучмы предпочитает называть РФ. — Ред.).
Это ж замечательно, правда, замечательно? А тут Зеленский подвернулся, который полностью находится в состоянии психического аффекта и готов воевать с Московией до последнего украинца-мужчины, чтобы вообще украинцев не осталось. Да ему их не жалко, подумаешь — что их жалеть, этих украинцев?» — сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога.
Стоит отметить, что отнюдь не все разделяют тезис о желании Запада непременно добиться распада России. Так, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* (украинские СМИ пишут, что он после конфликта с Зеленским покинул Украину) считает, что «США не знают, что делать с Россией».
Более того, по мнению экс-советника, «американская геополитическая модель — москвоцентричная, в некоторых случаях она даже москвофильская — они считают это частью Запада, считают, что Россия очень похожа на Америку исторически».
«Мессианская установка, готовность ради идеи жертвовать материальным, желание перестроить мир — американцы и россияне очень похожи в этом исторически. И главная их (США. – Ред.) цель — чтобы россияне не попали под Китай. Они на это работают денно и нощно.
Чтобы Россия не попала под Китай, Россию приходится уговаривать, чтобы Россию уговаривать, приходится идти на уступки, чтобы идти на уступки, нужно ограничивать помощь Украине по количеству и качеству оружия», — сказал Арестович* в интервью белорусскому интернет-каналу «Рацыя».
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Понятно, что к словам Арестовича следует относиться очень осторожно и помнить, что он говорил раньше. А он, например, еще будучи советником ОП, обещал украинцам, что исход этой войны будет решен «через две-три недели». Теперь же говорит о «стратегическом тупике» и о том, что ситуация для ВСУ «далека от оптимистической».
И на Украине, и на Западе все больше сомневающихся в победе — во всяком случае, в такой победе, какой ее видит руководство киевского режима. Или делает вид, что видит.
Украинский политолог Дмитрий Спивак рассказал в эфире ютуб-канала «Да это так», что западные журналисты, в том числе американские, в разговорах с ним выражают сомнение в достижимости заявленной Зеленским цели безоговорочного выхода на границы 1991 года, они говорят: «Мы не знаем, как это сделать».
Штаты и НАТО вместе с Украиной воевать за это с Россией не будут, сказал эксперт.
Он также отметил, что о распаде России речь не идет. По его словам, «есть четыре пункта, по которым Россию невозможно привести к тотальной капитуляции или расчленению на территории».
Первый фактор заключается в том, что «45% ядерного потенциала мира — это Россия», и мир не может с этим не считаться, подчеркнул эксперт. Он продолжил: фактор второй — это богатства российских недр, это огромная доля РФ в рынке продовольствия, в энергетическом балансе.
«Россию нельзя вычеркнуть вот так одним росчерком пера, санкциями и так далее», — сделал вывод Спивак.
Кроме того, по его словам, «Россия нужна Китаю как младший партнер — антиамериканский, антинатовский».
«И фактор четвертый: расчленение России на удельные княжества не нужно Западу», — заявил политолог, пояснив, что в таком случае самая богатая на недра часть России — Сибирь — достанется Китаю. Такой сценарий для американцев неприемлем.
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Активно обсуждают на Украине статью Саймона Шустера (кстати, этот журналист награжден украинским орденом «За заслуги». — Ред.) во влиятельном издании Time о будто бы имеющихся разногласиях Зеленского с его окружением и с военными.
Об этом писали и раньше, но «в изложении журнала Time разногласия между военным и политическим руководством Украины выглядят беспрецедентными», отмечает украинское издание Страна.ua. Так, «приводится вопиющий пример отказа военных начать наступление на Горловку, несмотря на прямое требование политического руководства страны».
В статье уделено внимание и беспрецедентному размаху коррупции на Украине.
«Люди воруют так, будто завтра не наступит», — цитирует Time слова анонимного советника Зеленского (речь идет об украинских чиновниках). При этом Зеленский считает, что проблему коррупции «кое-кто из партнеров» преувеличивает, чтобы была причина для прекращения финансовой помощи Киеву, отмечается в публикации.
Украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя для одного из ютуб-каналов статью в Time, отметил, что киевскому руководству надо было бы встревожиться куда раньше, еще весной. По его словам, в западной прессе уже появлялись статьи, наводившие на мысль, что «партнеры не дадут Зеленскому уйти героем».
Осенью неформальное табу на критику Зеленского в западных СМИ было снято, информационный баланс резко изменился — «и не в пользу Украины».
По мнению политолога, судя по всему, теперь Украину будут достаточно жестко толкать к замораживанию конфликта — а «для Зеленского это с высокой вероятностью политическая смерть». К нему возникнут неприятные вопросы — «разрушение экономики, бегство десяти миллионов украинцев из страны, колоссальные потери последних месяцев… может быть, стоило остановиться год назад?»
В свою очередь Олег Соскин в своем блоге отметил: в этой статье в Time говорится о том, что у ВСУ — огромные потери, что никто не хочет воевать, что нет оружия, воевать просто нечем.
Но главное, по мнению эксперта, в другом: в публикации отмечается, что «убеждения Зеленского не поменялись, несмотря на недавние неудачи на поле боя, он не намерен отказываться от борьбы и просить о каком-либо мире».
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Более того, «его вера в окончательную победу Украины над Россией приобрела такую форму, которая беспокоит некоторых его советников», зачитал Соскин выдержку из статьи, где приводятся слова неназванного советника Зеленского. По мнению политолога, это говорит о том, что Зеленский уже стал угрозой «для граждан Украины, для Украины как государства» и для всего мира.
«На Банковой уверены, что саботаж элит в Украине усилится, после выхода разгромной статьи про Зеленского в TIME. Фактически западные элиты послали сигнал, через публичную статью, которая демонстрирует начало заката звезды Зеленского на международной арене и проблем внутри страны, где решения ставки начали игнорировать военные», — пишет телеграм-канал «Резидент».
Авторы канала отмечают со ссылкой на свой источник в ОП, что Зеленский считает виноватым в провале контрнаступления Валерия Залужного, который будто бы отказался начинать второй этап контрнаступления с десантной операцией на левый берег Днепра.
«На Банковой уверены, что Главком давно строит свою политическую карьеру, из-за чего блокирует все военные планы ставки, заявляя об ограниченности возможностей ВСУ», — говорится в сообщении.
Дмитрий Спивак подозревает, что неназванный советник ОП, который говорил с Time — это один известный в свое время журналист. Саму статью в американском журнале он назвал «отрезвляющей». И добавил, что он и сам не раз говорил о том, что оружия от Запада Киев получает недостаточно для победы, вообще у Запада цель только ослабление России. Поэтому и дают (оружия. — Ред.) понемножку, констатировал политолог.
По его мнению, появление такой статьи в Time говорит о том, что на Украине все же состоятся выборы. И о том, что Запад дает Киеву сигнал: победу вы, дескать, уже одержали, выстояли, а теперь надо как-то договариваться.
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Спивак также отметил, что он бы на месте украинской разведки и спецслужб постарался бы вычислить, «кто эти анонимные источники, которые во время войны дают такие комментарии иностранному СМИ относительно главнокомандующего».
И не только одного Спивака мучит любопытство. Как сообщает Страна.ua, с таким же призывом к «органам» обратился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов. Он призвал выяснить, «что это за анонимы» в окружении Зеленского, которые не верят в победу Киева.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.