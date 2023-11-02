"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мира - 02.11.2023 Украина.ру
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"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мира
"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мира - 02.11.2023 Украина.ру
"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мира
Будут ли западные партнеры жестко принуждать Киев к замораживанию конфликта, спросят ли украинцы у Зеленского, зачем тогда нужны были огромные потери, успеют ли украинцы дождаться распада России? Такие вопросы волнуют сегодня украинское экспертное сообщество
2023-11-02T04:15
2023-11-02T09:33
эксклюзив
сво
украина
владимир зеленский
потери всу
территориальные потери
запад
россия
политика
экономика
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Для США и Великобритании распад России просто голубая мечта, считает экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил о словах американского сенатора Линдси Грэма об украинском конфликте как о «хорошей инвестиции».«Как этот Грэм говорит, это мощнейшая инвестиция в Украину, чтобы руками славянской православной Украины сделать, чтобы распалась Московия (так экс-советник Кучмы предпочитает называть РФ. — Ред.). Это ж замечательно, правда, замечательно? А тут Зеленский подвернулся, который полностью находится в состоянии психического аффекта и готов воевать с Московией до последнего украинца-мужчины, чтобы вообще украинцев не осталось. Да ему их не жалко, подумаешь — что их жалеть, этих украинцев?» — сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога.Стоит отметить, что отнюдь не все разделяют тезис о желании Запада непременно добиться распада России. Так, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* (украинские СМИ пишут, что он после конфликта с Зеленским покинул Украину) считает, что «США не знают, что делать с Россией».Более того, по мнению экс-советника, «американская геополитическая модель — москвоцентричная, в некоторых случаях она даже москвофильская — они считают это частью Запада, считают, что Россия очень похожа на Америку исторически».«Мессианская установка, готовность ради идеи жертвовать материальным, желание перестроить мир — американцы и россияне очень похожи в этом исторически. И главная их (США. – Ред.) цель — чтобы россияне не попали под Китай. Они на это работают денно и нощно. Чтобы Россия не попала под Китай, Россию приходится уговаривать, чтобы Россию уговаривать, приходится идти на уступки, чтобы идти на уступки, нужно ограничивать помощь Украине по количеству и качеству оружия», — сказал Арестович* в интервью белорусскому интернет-каналу «Рацыя».Понятно, что к словам Арестовича следует относиться очень осторожно и помнить, что он говорил раньше. А он, например, еще будучи советником ОП, обещал украинцам, что исход этой войны будет решен «через две-три недели». Теперь же говорит о «стратегическом тупике» и о том, что ситуация для ВСУ «далека от оптимистической».И на Украине, и на Западе все больше сомневающихся в победе — во всяком случае, в такой победе, какой ее видит руководство киевского режима. Или делает вид, что видит.Украинский политолог Дмитрий Спивак рассказал в эфире ютуб-канала «Да это так», что западные журналисты, в том числе американские, в разговорах с ним выражают сомнение в достижимости заявленной Зеленским цели безоговорочного выхода на границы 1991 года, они говорят: «Мы не знаем, как это сделать». Штаты и НАТО вместе с Украиной воевать за это с Россией не будут, сказал эксперт.Он также отметил, что о распаде России речь не идет. По его словам, «есть четыре пункта, по которым Россию невозможно привести к тотальной капитуляции или расчленению на территории».Первый фактор заключается в том, что «45% ядерного потенциала мира — это Россия», и мир не может с этим не считаться, подчеркнул эксперт. Он продолжил: фактор второй — это богатства российских недр, это огромная доля РФ в рынке продовольствия, в энергетическом балансе.«Россию нельзя вычеркнуть вот так одним росчерком пера, санкциями и так далее», — сделал вывод Спивак. Кроме того, по его словам, «Россия нужна Китаю как младший партнер — антиамериканский, антинатовский».«И фактор четвертый: расчленение России на удельные княжества не нужно Западу», — заявил политолог, пояснив, что в таком случае самая богатая на недра часть России — Сибирь — достанется Китаю. Такой сценарий для американцев неприемлем.Активно обсуждают на Украине статью Саймона Шустера (кстати, этот журналист награжден украинским орденом «За заслуги». — Ред.) во влиятельном издании Time о будто бы имеющихся разногласиях Зеленского с его окружением и с военными. Об этом писали и раньше, но «в изложении журнала Time разногласия между военным и политическим руководством Украины выглядят беспрецедентными», отмечает украинское издание Страна.ua. Так, «приводится вопиющий пример отказа военных начать наступление на Горловку, несмотря на прямое требование политического руководства страны».В статье уделено внимание и беспрецедентному размаху коррупции на Украине. «Люди воруют так, будто завтра не наступит», — цитирует Time слова анонимного советника Зеленского (речь идет об украинских чиновниках). При этом Зеленский считает, что проблему коррупции «кое-кто из партнеров» преувеличивает, чтобы была причина для прекращения финансовой помощи Киеву, отмечается в публикации.Украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя для одного из ютуб-каналов статью в Time, отметил, что киевскому руководству надо было бы встревожиться куда раньше, еще весной. По его словам, в западной прессе уже появлялись статьи, наводившие на мысль, что «партнеры не дадут Зеленскому уйти героем». Осенью неформальное табу на критику Зеленского в западных СМИ было снято, информационный баланс резко изменился — «и не в пользу Украины».По мнению политолога, судя по всему, теперь Украину будут достаточно жестко толкать к замораживанию конфликта — а «для Зеленского это с высокой вероятностью политическая смерть». К нему возникнут неприятные вопросы — «разрушение экономики, бегство десяти миллионов украинцев из страны, колоссальные потери последних месяцев… может быть, стоило остановиться год назад?»В свою очередь Олег Соскин в своем блоге отметил: в этой статье в Time говорится о том, что у ВСУ — огромные потери, что никто не хочет воевать, что нет оружия, воевать просто нечем. Но главное, по мнению эксперта, в другом: в публикации отмечается, что «убеждения Зеленского не поменялись, несмотря на недавние неудачи на поле боя, он не намерен отказываться от борьбы и просить о каком-либо мире».Более того, «его вера в окончательную победу Украины над Россией приобрела такую форму, которая беспокоит некоторых его советников», зачитал Соскин выдержку из статьи, где приводятся слова неназванного советника Зеленского. По мнению политолога, это говорит о том, что Зеленский уже стал угрозой «для граждан Украины, для Украины как государства» и для всего мира.«На Банковой уверены, что саботаж элит в Украине усилится, после выхода разгромной статьи про Зеленского в TIME. Фактически западные элиты послали сигнал, через публичную статью, которая демонстрирует начало заката звезды Зеленского на международной арене и проблем внутри страны, где решения ставки начали игнорировать военные», — пишет телеграм-канал «Резидент».Авторы канала отмечают со ссылкой на свой источник в ОП, что Зеленский считает виноватым в провале контрнаступления Валерия Залужного, который будто бы отказался начинать второй этап контрнаступления с десантной операцией на левый берег Днепра.«На Банковой уверены, что Главком давно строит свою политическую карьеру, из-за чего блокирует все военные планы ставки, заявляя об ограниченности возможностей ВСУ», — говорится в сообщении.Дмитрий Спивак подозревает, что неназванный советник ОП, который говорил с Time — это один известный в свое время журналист. Саму статью в американском журнале он назвал «отрезвляющей». И добавил, что он и сам не раз говорил о том, что оружия от Запада Киев получает недостаточно для победы, вообще у Запада цель только ослабление России. Поэтому и дают (оружия. — Ред.) понемножку, констатировал политолог.По его мнению, появление такой статьи в Time говорит о том, что на Украине все же состоятся выборы. И о том, что Запад дает Киеву сигнал: победу вы, дескать, уже одержали, выстояли, а теперь надо как-то договариваться.Спивак также отметил, что он бы на месте украинской разведки и спецслужб постарался бы вычислить, «кто эти анонимные источники, которые во время войны дают такие комментарии иностранному СМИ относительно главнокомандующего».И не только одного Спивака мучит любопытство. Как сообщает Страна.ua, с таким же призывом к «органам» обратился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов. Он призвал выяснить, «что это за анонимы» в окружении Зеленского, которые не верят в победу Киева.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20231101/1050643474.html
https://ukraina.ru/20231031/1050606709.html
https://ukraina.ru/20231028/1050544870.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, потери всу, территориальные потери, запад, россия, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Владимир Зеленский, потери ВСУ, территориальные потери, Запад, Россия, политика, экономика, эксперты

"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мира

04:15 02.11.2023 (обновлено: 09:33 02.11.2023)
 
© AFP2023 / MILAN KAMMERMAYER
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AFP2023 / MILAN KAMMERMAYER
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Будут ли западные партнеры жестко принуждать Киев к замораживанию конфликта, спросят ли украинцы у Зеленского, зачем тогда нужны были огромные потери, успеют ли украинцы дождаться распада России? Такие вопросы волнуют сегодня украинское экспертное сообщество
Для США и Великобритании распад России просто голубая мечта, считает экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил о словах американского сенатора Линдси Грэма об украинском конфликте как о «хорошей инвестиции».
«Как этот Грэм говорит, это мощнейшая инвестиция в Украину, чтобы руками славянской православной Украины сделать, чтобы распалась Московия (так экс-советник Кучмы предпочитает называть РФ. — Ред.).
Это ж замечательно, правда, замечательно? А тут Зеленский подвернулся, который полностью находится в состоянии психического аффекта и готов воевать с Московией до последнего украинца-мужчины, чтобы вообще украинцев не осталось. Да ему их не жалко, подумаешь — что их жалеть, этих украинцев?» — сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога.
Стоит отметить, что отнюдь не все разделяют тезис о желании Запада непременно добиться распада России. Так, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* (украинские СМИ пишут, что он после конфликта с Зеленским покинул Украину) считает, что «США не знают, что делать с Россией».
Более того, по мнению экс-советника, «американская геополитическая модель — москвоцентричная, в некоторых случаях она даже москвофильская — они считают это частью Запада, считают, что Россия очень похожа на Америку исторически».
«Мессианская установка, готовность ради идеи жертвовать материальным, желание перестроить мир — американцы и россияне очень похожи в этом исторически. И главная их (США. – Ред.) цель — чтобы россияне не попали под Китай. Они на это работают денно и нощно.
Чтобы Россия не попала под Китай, Россию приходится уговаривать, чтобы Россию уговаривать, приходится идти на уступки, чтобы идти на уступки, нужно ограничивать помощь Украине по количеству и качеству оружия», — сказал Арестович* в интервью белорусскому интернет-каналу «Рацыя».
Вчера, 04:18
"Страна – кукурузное поле". Украинские эксперты задумались о будущемЧто ждет Украину после войны, когда наступит это "после войны", да и наступит ли вообще, если учесть события на Ближнем Востоке? Такие вопросы обсуждают в украинском экспертном сообществе. И заходят в этом обсуждении очень далеко
Понятно, что к словам Арестовича следует относиться очень осторожно и помнить, что он говорил раньше. А он, например, еще будучи советником ОП, обещал украинцам, что исход этой войны будет решен «через две-три недели». Теперь же говорит о «стратегическом тупике» и о том, что ситуация для ВСУ «далека от оптимистической».
И на Украине, и на Западе все больше сомневающихся в победе — во всяком случае, в такой победе, какой ее видит руководство киевского режима. Или делает вид, что видит.
Украинский политолог Дмитрий Спивак рассказал в эфире ютуб-канала «Да это так», что западные журналисты, в том числе американские, в разговорах с ним выражают сомнение в достижимости заявленной Зеленским цели безоговорочного выхода на границы 1991 года, они говорят: «Мы не знаем, как это сделать».
Штаты и НАТО вместе с Украиной воевать за это с Россией не будут, сказал эксперт.
Он также отметил, что о распаде России речь не идет. По его словам, «есть четыре пункта, по которым Россию невозможно привести к тотальной капитуляции или расчленению на территории».
Первый фактор заключается в том, что «45% ядерного потенциала мира — это Россия», и мир не может с этим не считаться, подчеркнул эксперт. Он продолжил: фактор второй — это богатства российских недр, это огромная доля РФ в рынке продовольствия, в энергетическом балансе.
«Россию нельзя вычеркнуть вот так одним росчерком пера, санкциями и так далее», — сделал вывод Спивак.
Кроме того, по его словам, «Россия нужна Китаю как младший партнер — антиамериканский, антинатовский».
«И фактор четвертый: расчленение России на удельные княжества не нужно Западу», — заявил политолог, пояснив, что в таком случае самая богатая на недра часть России — Сибирь — достанется Китаю. Такой сценарий для американцев неприемлем.
31 октября, 04:12
В ожидании нового Майдана. Украинские эксперты о том, кому Зеленский отдаст властьБудущее Украины — в тумане. Контрнаступление ВСУ фактически остановлено, идет позиционная война, отнимающая каждый день сотни жизней. Экономика разрушена, Киев рассчитывает только на западную помощь, поступающую в виде кредитов
Активно обсуждают на Украине статью Саймона Шустера (кстати, этот журналист награжден украинским орденом «За заслуги». — Ред.) во влиятельном издании Time о будто бы имеющихся разногласиях Зеленского с его окружением и с военными.
Об этом писали и раньше, но «в изложении журнала Time разногласия между военным и политическим руководством Украины выглядят беспрецедентными», отмечает украинское издание Страна.ua. Так, «приводится вопиющий пример отказа военных начать наступление на Горловку, несмотря на прямое требование политического руководства страны».
В статье уделено внимание и беспрецедентному размаху коррупции на Украине.
«Люди воруют так, будто завтра не наступит», — цитирует Time слова анонимного советника Зеленского (речь идет об украинских чиновниках). При этом Зеленский считает, что проблему коррупции «кое-кто из партнеров» преувеличивает, чтобы была причина для прекращения финансовой помощи Киеву, отмечается в публикации.
Украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя для одного из ютуб-каналов статью в Time, отметил, что киевскому руководству надо было бы встревожиться куда раньше, еще весной. По его словам, в западной прессе уже появлялись статьи, наводившие на мысль, что «партнеры не дадут Зеленскому уйти героем».
Осенью неформальное табу на критику Зеленского в западных СМИ было снято, информационный баланс резко изменился — «и не в пользу Украины».
По мнению политолога, судя по всему, теперь Украину будут достаточно жестко толкать к замораживанию конфликта — а «для Зеленского это с высокой вероятностью политическая смерть». К нему возникнут неприятные вопросы — «разрушение экономики, бегство десяти миллионов украинцев из страны, колоссальные потери последних месяцев… может быть, стоило остановиться год назад?»
В свою очередь Олег Соскин в своем блоге отметил: в этой статье в Time говорится о том, что у ВСУ — огромные потери, что никто не хочет воевать, что нет оружия, воевать просто нечем.
Но главное, по мнению эксперта, в другом: в публикации отмечается, что «убеждения Зеленского не поменялись, несмотря на недавние неудачи на поле боя, он не намерен отказываться от борьбы и просить о каком-либо мире».
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 04:21
Украину превращают в концлагерь. Украинские эксперты и политики прозреваютНа Украине начинают постепенно пересматривать ценность "достижений" Майдана. Начинают сравнивать, "за что стояли" и что из этого вышло. Стояли будто бы за свободу, а свободы не просто все меньше, но страну просто превращают в концлагерь, начинают прозревать бывшие пламенные майданщики
Более того, «его вера в окончательную победу Украины над Россией приобрела такую форму, которая беспокоит некоторых его советников», зачитал Соскин выдержку из статьи, где приводятся слова неназванного советника Зеленского. По мнению политолога, это говорит о том, что Зеленский уже стал угрозой «для граждан Украины, для Украины как государства» и для всего мира.
«На Банковой уверены, что саботаж элит в Украине усилится, после выхода разгромной статьи про Зеленского в TIME. Фактически западные элиты послали сигнал, через публичную статью, которая демонстрирует начало заката звезды Зеленского на международной арене и проблем внутри страны, где решения ставки начали игнорировать военные», — пишет телеграм-канал «Резидент».
Авторы канала отмечают со ссылкой на свой источник в ОП, что Зеленский считает виноватым в провале контрнаступления Валерия Залужного, который будто бы отказался начинать второй этап контрнаступления с десантной операцией на левый берег Днепра.
«На Банковой уверены, что Главком давно строит свою политическую карьеру, из-за чего блокирует все военные планы ставки, заявляя об ограниченности возможностей ВСУ», — говорится в сообщении.
Дмитрий Спивак подозревает, что неназванный советник ОП, который говорил с Time — это один известный в свое время журналист. Саму статью в американском журнале он назвал «отрезвляющей». И добавил, что он и сам не раз говорил о том, что оружия от Запада Киев получает недостаточно для победы, вообще у Запада цель только ослабление России. Поэтому и дают (оружия. — Ред.) понемножку, констатировал политолог.
По его мнению, появление такой статьи в Time говорит о том, что на Украине все же состоятся выборы. И о том, что Запад дает Киеву сигнал: победу вы, дескать, уже одержали, выстояли, а теперь надо как-то договариваться.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 04:39
Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победуКонтрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалено, боевые действия приняли затяжной характер, при этом ВСУ несут такие потери, что нехватка людей для боев становится острой проблемой для Киева
Спивак также отметил, что он бы на месте украинской разведки и спецслужб постарался бы вычислить, «кто эти анонимные источники, которые во время войны дают такие комментарии иностранному СМИ относительно главнокомандующего».
И не только одного Спивака мучит любопытство. Как сообщает Страна.ua, с таким же призывом к «органам» обратился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов. Он призвал выяснить, «что это за анонимы» в окружении Зеленского, которые не верят в победу Киева.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВладимир Зеленскийпотери ВСУтерриториальные потериЗападРоссияполитикаэкономикаэксперты
 
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Заголовок открываемого материала
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15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
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