Подготовка к наступлению. Эксперт объяснил, какие задачи решают ВС РФ в Купянске и под Артемовском

"Надо брать Славянск и Краматорск": эксперт из Франции объяснил, что будет, когда русские возьмут Купянск

Российским войскам нужно провоцировать киевский режим направлять в Авдеевку как можно больше резервов, чтобы высвободить Купянское направление и другие участки фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро