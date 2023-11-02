Подготовка к наступлению. Эксперт объяснил, какие задачи решают ВС РФ в Купянске и под Артемовском
04:00 02.11.2023 (обновлено: 09:29 02.11.2023)
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Со стороны России идет давление практически по всей линии западного фронта. Действия России на всех направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В районе Купянска на восточном берегу реки Оскол украинские военные находятся в уязвимом положении, поскольку ВС РФ еще в сентябре уничтожили все переправы противника, рассказал эксперт.
На данном направлении главная задача ВС РФ состоит в том, чтобы постепенно истощить силы ВСУ и в ближайшие месяцы вытеснить их с левого берега, добавил он.
"Если нам это удастся, то это будет одно из крупнейших территориальных приобретений. И с этого направления можно создавать угрозу для Красного Лимана, а через него — Славянско-Краматорскому укрепрайону. Но с этим пока сложно, потому что он находится на противоположном берегу Северского Донца. А это тоже крупная река", - подчеркнул Полетаев.
В Артемовске российским силам нужно снять давление с города, которое ВСУ пытаются оказывать с того момента, как они его потеряли. При этом сейчас никакого даже оперативного значения Артемовск не имеет, поскольку контроль над ним не открывает дорогу ни в одну из сторон, заключил собеседник издания.
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