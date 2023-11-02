Подготовка к наступлению. Эксперт объяснил, какие задачи решают ВС РФ в Купянске и под Артемовском - 02.11.2023 Украина.ру
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Подготовка к наступлению. Эксперт объяснил, какие задачи решают ВС РФ в Купянске и под Артемовском
Подготовка к наступлению. Эксперт объяснил, какие задачи решают ВС РФ в Купянске и под Артемовском - 02.11.2023 Украина.ру
Подготовка к наступлению. Эксперт объяснил, какие задачи решают ВС РФ в Купянске и под Артемовском
Со стороны России идет давление практически по всей линии западного фронта. Действия России на всех направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T04:00
2023-11-02T09:29
новости
харьковская область
днр
купянск
артемовск
оборона
наступление
река
славянск
краматорск
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В районе Купянска на восточном берегу реки Оскол украинские военные находятся в уязвимом положении, поскольку ВС РФ еще в сентябре уничтожили все переправы противника, рассказал эксперт.На данном направлении главная задача ВС РФ состоит в том, чтобы постепенно истощить силы ВСУ и в ближайшие месяцы вытеснить их с левого берега, добавил он.В Артемовске российским силам нужно снять давление с города, которое ВСУ пытаются оказывать с того момента, как они его потеряли. При этом сейчас никакого даже оперативного значения Артемовск не имеет, поскольку контроль над ним не открывает дорогу ни в одну из сторон, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050657734.html
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новости, харьковская область, днр, купянск, артемовск, оборона, наступление, река, славянск, краматорск, всу, вс рф
Новости, Харьковская область, ДНР, Купянск, Артемовск, Оборона, наступление, река, Славянск, Краматорск, ВСУ, ВС РФ

Подготовка к наступлению. Эксперт объяснил, какие задачи решают ВС РФ в Купянске и под Артемовском

04:00 02.11.2023 (обновлено: 09:29 02.11.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Со стороны России идет давление практически по всей линии западного фронта. Действия России на всех направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В районе Купянска на восточном берегу реки Оскол украинские военные находятся в уязвимом положении, поскольку ВС РФ еще в сентябре уничтожили все переправы противника, рассказал эксперт.
На данном направлении главная задача ВС РФ состоит в том, чтобы постепенно истощить силы ВСУ и в ближайшие месяцы вытеснить их с левого берега, добавил он.
"Если нам это удастся, то это будет одно из крупнейших территориальных приобретений. И с этого направления можно создавать угрозу для Красного Лимана, а через него — Славянско-Краматорскому укрепрайону. Но с этим пока сложно, потому что он находится на противоположном берегу Северского Донца. А это тоже крупная река", - подчеркнул Полетаев.
В Артемовске российским силам нужно снять давление с города, которое ВСУ пытаются оказывать с того момента, как они его потеряли. При этом сейчас никакого даже оперативного значения Артемовск не имеет, поскольку контроль над ним не открывает дорогу ни в одну из сторон, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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