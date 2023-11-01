Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе - 01.11.2023 Украина.ру
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Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе - 01.11.2023 Украина.ру
Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии". Таким мнением поделился 1 ноября председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
2023-11-01T14:50
2023-11-01T14:50
саакашвили
грузия
помилование
новости
политик
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"Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили. Она постепенно пересекает все красные линии, поэтому я не знаю, перейдет ли на эту линию до конца (помилует ли Саакашвили - ред.). Конечно же, это будет очередным предательством в отношении грузинского народа. Ее избрал народ, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили", - сказал Кобахидзе.Ранее парламент Украины попросил Зурабишвили помиловать Саакашвили. Накануне с той же просьбой обратился основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия.Саакашвили задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заверял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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саакашвили, грузия, помилование, новости, политик
Саакашвили, Грузия, помилование, Новости, политик

Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе

14:50 01.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция партии "Движение новых сил" в Киеве
Пресс-конференция партии Движение новых сил в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии". Таким мнением поделился 1 ноября председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
"Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили. Она постепенно пересекает все красные линии, поэтому я не знаю, перейдет ли на эту линию до конца (помилует ли Саакашвили - ред.). Конечно же, это будет очередным предательством в отношении грузинского народа. Ее избрал народ, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили", - сказал Кобахидзе.
Ранее парламент Украины попросил Зурабишвили помиловать Саакашвили. Накануне с той же просьбой обратился основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия.
Саакашвили задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заверял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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