https://ukraina.ru/20231101/1050677715.html

Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе

Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе - 01.11.2023 Украина.ру

Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии". Таким мнением поделился 1 ноября председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе

2023-11-01T14:50

2023-11-01T14:50

2023-11-01T14:50

саакашвили

грузия

помилование

новости

политик

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"Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили. Она постепенно пересекает все красные линии, поэтому я не знаю, перейдет ли на эту линию до конца (помилует ли Саакашвили - ред.). Конечно же, это будет очередным предательством в отношении грузинского народа. Ее избрал народ, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили", - сказал Кобахидзе.Ранее парламент Украины попросил Зурабишвили помиловать Саакашвили. Накануне с той же просьбой обратился основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия.Саакашвили задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заверял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ukraina.ru/20230808/1048551245.html

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саакашвили, грузия, помилование, новости, политик