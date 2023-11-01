"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
© Пресс-служба МИД РФ
В обращении к гражданам лидер Сербии заявил, что обновленный состав Национального собрания позволит сохранить мир и внутреннюю сплоченность. Об этом сообщил 1 ноября сайт Сербского радио и телевидения
Александр Вучич подписал указ о роспуске Национального собрания. Документ вступил в силу с момента опубликования.
"На основании пунктов 1 и 5 статьи 109 Конституции Сербии, в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона о Президенте Республики, по мотивированному предложению Правительства Республики Сербия от октября 30 декабря 2023 года я издаю указ о роспуске Национального собрания", - говорится в указе.
Президент также подписал постановление о назначении на 17 декабря выборов членов Национального собрания и выступил с обращением к гражданам:
"Мы живем во время глобальных вызовов, войн и конфликтов. Нам необходимо объединиться и сохранить жизненно важные национальные и государственные интересы Республики Сербия. Мы столкнемся с многочисленным давлением из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем. Я бы сказал, эта кампания – возможность цивилизованно представить различные идеи, программы, политику, которые должны конкурировать, но не угрожать нашему государству, людям и национальным интересам. Да здравствует Сербия, пусть у нас будут счастливые выборы".
Он подчеркнул, что выборы позволят укрепить демократию и обеспечат "безопасный путь в будущее для наших детей".
В понедельник правительство Сербии направило президенту республики мотивированное предложение о роспуске Национального собрания и назначении выборов депутатов. В документе говорилось о том, что перевыборы позволят снизить напряженность в обществе и исключит разжигание ненависти, а также подтвердит право свободно выражать мнения и взгляды.
Вучич с большим перевесом одержал победу на президентских выборах в апреле 2022 года, а его партия СНС получила наибольшее количество мест в парламенте. 29 октября в эфире телеканала Prva президент Сербии Александр Вучич заявил, что нежелание Белграда присоединиться к антироссийским санкциям только усилило репутацию Сербии как свободного и независимого государства.