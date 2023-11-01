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СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же - 01.11.2023 Украина.ру
СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
Журналисты американского издания The Nation напомнили президенту США Джо Байдену, что Израиль и Украина - не одно и то же
2023-11-01T13:42
2023-11-01T13:42
2023-11-01T13:42
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Президент США Джо Байден в своей речи в Овальном кабинете 20 октября провёл прямую параллель между двумя "продолжающимися войнами, в которых непосредственно участвуют Соединенные Штаты": на Украине и на Ближнем Востоке, пишет The Nation."Нападение на Израиль отражает почти 20 месяцев войны, трагедий и жестокости, причиненных народу Украины, — сказал Байден. - ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".Журналисты назвали подобное сравнение "неловким и даже оскорбительным".Издание пишет, что "Россия – бывший имперский хозяин Украины", а вот Израиль "доминирует в военном отношении над палестинцами"."Это Израиль оккупирует Западный берег и колонизирует его поселенцами в нарушение международного права; Израиль, который поддерживает удушающую блокаду, из-за которой более 2 миллионов палестинцев оказались в ловушке в Газе и зависят от Израиля в плане еды, воды и электричества", - говорится в статье.И всё же, по мнению Байдена, Израиль является аутсайдером, и именно этим он морально оправдывает свое предложение предоставить Израилю новую военную помощь в миллиарды долларов, пишет The Nation.Также журналисты назвали смехотворным сравнение лидера крупной мировой державы с постоянным местом в Совбезе ООН с ХАМАСом, организацией, которая в ряде западных стран признана террористической.
https://ukraina.ru/20231026/1050514421.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, израиль, россия, украина, палестина, джо байден, владимир путин, хамас
Новости, США, президент США, Израиль, Россия, Украина, Палестина, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС
СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
Журналисты американского издания The Nation напомнили президенту США Джо Байдену, что Израиль и Украина - не одно и то же
Президент США Джо Байден в своей речи в Овальном кабинете 20 октября провёл прямую параллель между двумя "продолжающимися войнами, в которых непосредственно участвуют Соединенные Штаты": на Украине и на Ближнем Востоке, пишет The Nation.
"Нападение на Израиль отражает почти 20 месяцев войны, трагедий и жестокости, причиненных народу Украины, — сказал Байден. - ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".
Журналисты назвали подобное сравнение "неловким и даже оскорбительным".
Издание пишет, что "Россия – бывший имперский хозяин Украины", а вот Израиль "доминирует в военном отношении над палестинцами".
"Это Израиль оккупирует Западный берег и колонизирует его поселенцами в нарушение международного права; Израиль, который поддерживает удушающую блокаду, из-за которой более 2 миллионов палестинцев оказались в ловушке в Газе и зависят от Израиля в плане еды, воды и электричества", - говорится в статье.
И всё же, по мнению Байдена, Израиль является аутсайдером, и именно этим он морально оправдывает свое предложение предоставить Израилю новую военную помощь в миллиарды долларов, пишет The Nation.
Также журналисты назвали смехотворным сравнение лидера крупной мировой державы с постоянным местом в Совбезе ООН с ХАМАСом, организацией, которая в ряде западных стран признана террористической.