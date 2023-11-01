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СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же

СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же - 01.11.2023 Украина.ру

СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же

Журналисты американского издания The Nation напомнили президенту США Джо Байдену, что Израиль и Украина - не одно и то же

2023-11-01T13:42

2023-11-01T13:42

2023-11-01T13:42

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Президент США Джо Байден в своей речи в Овальном кабинете 20 октября провёл прямую параллель между двумя "продолжающимися войнами, в которых непосредственно участвуют Соединенные Штаты": на Украине и на Ближнем Востоке, пишет The Nation."Нападение на Израиль отражает почти 20 месяцев войны, трагедий и жестокости, причиненных народу Украины, — сказал Байден. - ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию".Журналисты назвали подобное сравнение "неловким и даже оскорбительным".Издание пишет, что "Россия – бывший имперский хозяин Украины", а вот Израиль "доминирует в военном отношении над палестинцами"."Это Израиль оккупирует Западный берег и колонизирует его поселенцами в нарушение международного права; Израиль, который поддерживает удушающую блокаду, из-за которой более 2 миллионов палестинцев оказались в ловушке в Газе и зависят от Израиля в плане еды, воды и электричества", - говорится в статье.И всё же, по мнению Байдена, Израиль является аутсайдером, и именно этим он морально оправдывает свое предложение предоставить Израилю новую военную помощь в миллиарды долларов, пишет The Nation.Также журналисты назвали смехотворным сравнение лидера крупной мировой державы с постоянным местом в Совбезе ООН с ХАМАСом, организацией, которая в ряде западных стран признана террористической.

https://ukraina.ru/20231026/1050514421.html

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новости, сша, президент сша, израиль, россия, украина, палестина, джо байден, владимир путин, хамас