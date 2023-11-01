В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
"Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ. Специальные службы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях. Доверяем только официальной информации", – подчеркнул советник главы Крыма.
"Как и предполагалось, три носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP Су-24М вылетели с аэродрома Миргород. По южным территориям объявлена ракетная опасность. С мест сообщают о пролёте шести ракет "Шторм Шэдоу" над Пологами в Запорожской области в юго-восточном направлении на высоте 50 метров. Учитывая это, направлением возможного удара может быть Бердянск, юг Донецкой Народной Республики и восточная часть Крыма, включая Крымский мост", – сообщил телеграм-канал.