https://ukraina.ru/20231101/1050672065.html

В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании

В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании - 01.11.2023 Украина.ру

В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании

Доверяйте только официальной информации, подчеркивает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале

2023-11-01T13:43

2023-11-01T13:43

2023-11-01T13:43

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россия

крым

севастополь

фейки

минирование

воздушная тревога

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Правоохранительные органы Крыма сегодня утром зафиксировали массовые сообщения о минировании образовательных и государственных учреждений. Олег Крючков назвал их фейками.Сегодня утром в 6:38 Крымский мост был временно перекрыт. Через 50 минут движение транспорта возобновлено. В 10.46 проезд вновь закрыт. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.В Севастополе дважды за утро объявляли воздушную тревогу. Одна из них была объявлена в 11.05. Телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщил о нескольких ракетах, летевших в сторону Крыма и удачно сбитых.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты - это табельные средства маскировки военных. В 12:56 Развозжаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

https://ukraina.ru/20231101/1050665884.html

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новости, россия, крым, севастополь, фейки, минирование, воздушная тревога