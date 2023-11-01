В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании - 01.11.2023 Украина.ру
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В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании - 01.11.2023 Украина.ру
В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
Доверяйте только официальной информации, подчеркивает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале
2023-11-01T13:43
2023-11-01T13:43
новости
россия
крым
севастополь
фейки
минирование
воздушная тревога
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Правоохранительные органы Крыма сегодня утром зафиксировали массовые сообщения о минировании образовательных и государственных учреждений. Олег Крючков назвал их фейками.Сегодня утром в 6:38 Крымский мост был временно перекрыт. Через 50 минут движение транспорта возобновлено. В 10.46 проезд вновь закрыт. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.В Севастополе дважды за утро объявляли воздушную тревогу. Одна из них была объявлена в 11.05. Телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщил о нескольких ракетах, летевших в сторону Крыма и удачно сбитых.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты - это табельные средства маскировки военных. В 12:56 Развозжаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
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новости, россия, крым, севастополь, фейки, минирование, воздушная тревога
Новости, Россия, Крым, Севастополь, фейки, минирование, воздушная тревога

В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании

13:43 01.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Доверяйте только официальной информации, подчеркивает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале
Правоохранительные органы Крыма сегодня утром зафиксировали массовые сообщения о минировании образовательных и государственных учреждений. Олег Крючков назвал их фейками.

"Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ. Специальные службы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях. Доверяем только официальной информации", – подчеркнул советник главы Крыма.

Сегодня утром в 6:38 Крымский мост был временно перекрыт. Через 50 минут движение транспорта возобновлено. В 10.46 проезд вновь закрыт. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В Севастополе дважды за утро объявляли воздушную тревогу. Одна из них была объявлена в 11.05. Телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщил о нескольких ракетах, летевших в сторону Крыма и удачно сбитых.

"Как и предполагалось, три носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP Су-24М вылетели с аэродрома Миргород. По южным территориям объявлена ракетная опасность. С мест сообщают о пролёте шести ракет "Шторм Шэдоу" над Пологами в Запорожской области в юго-восточном направлении на высоте 50 метров. Учитывая это, направлением возможного удара может быть Бердянск, юг Донецкой Народной Республики и восточная часть Крыма, включая Крымский мост", – сообщил телеграм-канал.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты - это табельные средства маскировки военных.
В 12:56 Развозжаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – ИнфоцентрДвижение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста 1 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
 
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