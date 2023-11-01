https://ukraina.ru/20231101/1050671017.html
"Ищете доверие к Зеленскому? У меня его нет": депутат Дубинский о фейках про обыски
"Ищете доверие к Зеленскому? У меня его нет": депутат Дубинский о фейках про обыски - 01.11.2023 Украина.ру
"Ищете доверие к Зеленскому? У меня его нет": депутат Дубинский о фейках про обыски
Появившиеся в украинских СМИ новости о проведении повторных обысков у Александра Дубинского народный депутат назвал фейками. Комментарий он опубликовал утром 1 ноября в своем телеграм-канале
2023-11-01T12:17
2023-11-01T12:17
2023-11-01T12:17
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александр дубинский
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обыск
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У депутата Верховной Рады Александра Дубинского проводят обыски, сообщила "Украинская правда". По словам депутата, новость была подготовлена по заказу Офиса президента Украины и не соответствует действительности. В подтверждение этого он записал видеокомментарий, прогуливаясь по улице:Он подчеркнул, что обыски необходимо проводить у тех людей, которые крышуют коррупцию:"У тех, кто с помощью Зеленского и Офиса президента организовал масштабнейшую в условиях военных действий коррупцию, которая позорит Украину на весь мир. Утраченное доверие к Зеленскому надо искать у Татарова, Смирнова, Шурмы, Ермака, Сухачева, Костина – у всех тех людей, кто крышуют коррупцию Зеленского. Не у Дубинского", – подчеркнул он.В августе у народного депутата прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, александр дубинский, фейки, обыск, владимир зеленский, доверие
Новости, Новости Украины, Александр Дубинский, фейки, Обыск, Владимир Зеленский, доверие
"Ищете доверие к Зеленскому? У меня его нет": депутат Дубинский о фейках про обыски
Появившиеся в украинских СМИ новости о проведении повторных обысков у Александра Дубинского народный депутат назвал фейками. Комментарий он опубликовал утром 1 ноября в своем телеграм-канале
У депутата Верховной Рады Александра Дубинского проводят обыски, сообщила "Украинская правда". По словам депутата, новость была подготовлена по заказу Офиса президента Украины и не соответствует действительности. В подтверждение этого он записал видеокомментарий, прогуливаясь по улице:
"Я, конечно, понимаю, что Владимир Александрович [Зеленский] по потолку бегает – хочет найти утраченные 20% доверия украинцев. Но спешу сообщить, что доверия к Зеленскому у меня нет, как и у большинства украинцев", – заявил Дубинский.
Он подчеркнул, что обыски необходимо проводить у тех людей, которые крышуют коррупцию:
"У тех, кто с помощью Зеленского и Офиса президента организовал масштабнейшую в условиях военных действий коррупцию, которая позорит Украину на весь мир. Утраченное доверие к Зеленскому надо искать у Татарова, Смирнова, Шурмы, Ермака, Сухачева, Костина – у всех тех людей, кто крышуют коррупцию Зеленского. Не у Дубинского", – подчеркнул он.
В августе у народного депутата прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".