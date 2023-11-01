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Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступления

Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступления - 01.11.2023 Украина.ру

Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступления

Журналисты País и CNN, посетившие различные подразделения ВСУ в Запорожье и в Донбассе, выяснили, что основными причинами провала украинского контрнаступления военные считают нехватку боеприпасов и российские минные поля. Об этом пишут обозреватель País Кристиан Сэгура и корреспондент CNN Нил Хауэр

2023-11-01T10:32

2023-11-01T10:32

2023-11-01T10:33

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По словам Сэгуры, журналисты газеты в начале октября посетили на Запорожском фронте три украинские воинские части, принадлежащих к разным родам войск подразделения спецназа, пехоты и бронетанковой бригады.Неоднократно посещавший зону боевых действий Хауэр поделился наблюдениями на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).По его словам, ВСУ накопили много сил для этого наступления, но цели не были достигнуты, "и оно не скоро повторится".Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артёмовском направлениях началось 4 июня. Ударной силой киевского режима являлись бригады, подготовленные инструкторами НАТО, вооружённые западной техникой и насыщенные огромным количеством боеприпасов.По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились, украинские войска были остановлены и отброшены на исходные позиции.

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новости, украина, всу, контрнаступление, сво, потери всу, боеприпасы, мины, донбасс, запорожская область