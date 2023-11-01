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Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступления
Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступления - 01.11.2023 Украина.ру
Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступления
Журналисты País и CNN, посетившие различные подразделения ВСУ в Запорожье и в Донбассе, выяснили, что основными причинами провала украинского контрнаступления военные считают нехватку боеприпасов и российские минные поля. Об этом пишут обозреватель País Кристиан Сэгура и корреспондент CNN Нил Хауэр
2023-11-01T10:32
2023-11-01T10:32
2023-11-01T10:33
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По словам Сэгуры, журналисты газеты в начале октября посетили на Запорожском фронте три украинские воинские части, принадлежащих к разным родам войск подразделения спецназа, пехоты и бронетанковой бригады.Неоднократно посещавший зону боевых действий Хауэр поделился наблюдениями на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).По его словам, ВСУ накопили много сил для этого наступления, но цели не были достигнуты, "и оно не скоро повторится".Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артёмовском направлениях началось 4 июня. Ударной силой киевского режима являлись бригады, подготовленные инструкторами НАТО, вооружённые западной техникой и насыщенные огромным количеством боеприпасов.По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились, украинские войска были остановлены и отброшены на исходные позиции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, контрнаступление, сво, потери всу, боеприпасы, мины, донбасс, запорожская область
Новости, Украина, ВСУ, контрнаступление, СВО, потери ВСУ, боеприпасы, мины, Донбасс, Запорожская область
Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступления
10:32 01.11.2023 (обновлено: 10:33 01.11.2023)
Журналисты País и CNN, посетившие различные подразделения ВСУ в Запорожье и в Донбассе, выяснили, что основными причинами провала украинского контрнаступления военные считают нехватку боеприпасов и российские минные поля. Об этом пишут обозреватель País Кристиан Сэгура и корреспондент CNN Нил Хауэр
По словам Сэгуры, журналисты газеты в начале октября посетили на Запорожском фронте три украинские воинские части, принадлежащих к разным родам войск подразделения спецназа, пехоты и бронетанковой бригады.
"Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях", - рассказал Сэгура на страницах своего издания.
Неоднократно посещавший зону боевых действий Хауэр поделился наблюдениями на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
"Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы - это самая большая проблема", - написал Хауэр.
По его словам, ВСУ накопили много сил для этого наступления, но цели не были достигнуты, "и оно не скоро повторится".
Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артёмовском направлениях началось 4 июня. Ударной силой киевского режима являлись бригады, подготовленные инструкторами НАТО, вооружённые западной техникой и насыщенные огромным количеством боеприпасов.
По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились, украинские войска были остановлены и отброшены на исходные позиции.