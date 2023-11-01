"Прошу прощения за всё, за всё": В Запорожье задержали бомбистку-террористку - 01.11.2023 Украина.ру
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"Прошу прощения за всё, за всё": В Запорожье задержали бомбистку-террористку
"Прошу прощения за всё, за всё": В Запорожье задержали бомбистку-террористку - 01.11.2023 Украина.ру
"Прошу прощения за всё, за всё": В Запорожье задержали бомбистку-террористку
В Запорожской области задержали несостоявшуюся террористку, сообщил 1 ноября глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
2023-11-01T10:48
2023-11-01T10:48
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запорожская область
владимир рогов
новые регионы
террорист
бомба
самодельные взрывные устройства
фсб
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52-летняя жительница Васильевского района Запорожской области подозревается в участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывных устройств. На неё завели уголовное дело.Подозреваемая вступила в террористическое сообщество. Для дестабилизации деятельности органов государственной власти России она решила совершить на территории Васильевского района Запорожской области террористический акт.Для совершения теракта она получила от неустановленного лица самодельное взрывное устройство, которое привезла и хранила у себя дома. Женщина собиралась заложить его на территории района, но у неё это не получилось, так как место планируемого теракта было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.В её доме сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и изъяли самодельное взрывное устройство.Рогов разместил видео признательных показаний женщина."Я очень сильно раскаиваюсь и прошу прощения за всё, за всё. Я надеюсь, я искуплю свою вину", - заявила задержанная.Она также призналась в том, что вступила в террористическую группу.
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новости, россия, запорожская область, владимир рогов, новые регионы, террорист, бомба, самодельные взрывные устройства, фсб, мвд
Новости, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Новые регионы, террорист, бомба, самодельные взрывные устройства, ФСБ, МВД

"Прошу прощения за всё, за всё": В Запорожье задержали бомбистку-террористку

10:48 01.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Запорожской области задержали несостоявшуюся террористку, сообщил 1 ноября глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
52-летняя жительница Васильевского района Запорожской области подозревается в участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывных устройств. На неё завели уголовное дело.
Подозреваемая вступила в террористическое сообщество. Для дестабилизации деятельности органов государственной власти России она решила совершить на территории Васильевского района Запорожской области террористический акт.
Для совершения теракта она получила от неустановленного лица самодельное взрывное устройство, которое привезла и хранила у себя дома. Женщина собиралась заложить его на территории района, но у неё это не получилось, так как место планируемого теракта было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
В её доме сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и изъяли самодельное взрывное устройство.
Рогов разместил видео признательных показаний женщина.
"Я очень сильно раскаиваюсь и прошу прощения за всё, за всё. Я надеюсь, я искуплю свою вину", - заявила задержанная.
Она также призналась в том, что вступила в террористическую группу.
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