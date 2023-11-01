https://ukraina.ru/20231101/1050665884.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 01.11.2023 Украина.ру

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста 1 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале

2023-11-01T07:40

2023-11-01T07:40

2023-11-01T07:40

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крымский мост

автотранспорт

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Информация о перекрытии движения по мосту была опубликована в 6:38 (мск)."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Ранее, по информации инфоцентра на 0:00, движение с обеих сторон Крымского моста осуществлялось без затруднений.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.В 7:30 появилось сообщение о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

https://ukraina.ru/20231024/1050433035.html

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2023

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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт