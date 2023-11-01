Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 01.11.2023 Украина.ру
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 01.11.2023 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста 1 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-11-01T07:40
2023-11-01T07:40
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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Информация о перекрытии движения по мосту была опубликована в 6:38 (мск)."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Ранее, по информации инфоцентра на 0:00, движение с обеих сторон Крымского моста осуществлялось без затруднений.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.В 7:30 появилось сообщение о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.
https://ukraina.ru/20231024/1050433035.html
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр

07:40 01.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста 1 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения по мосту была опубликована в 6:38 (мск).
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее, по информации инфоцентра на 0:00, движение с обеих сторон Крымского моста осуществлялось без затруднений.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
В 7:30 появилось сообщение о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.
Владимир Константинов
24 октября, 09:21
Константинов обвинил три страны в причастности к терактам на Крымском мостуГлава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя публикацию в газете Washington Post, выразил уверенность в причастности спецслужб трех стран к терактам на Крымском мосту, передает 24 октября РИА Новости
 
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