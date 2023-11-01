Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста 1 ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения по мосту была опубликована в 6:38 (мск).
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее, по информации инфоцентра на 0:00, движение с обеих сторон Крымского моста осуществлялось без затруднений.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
В 7:30 появилось сообщение о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.
24 октября, 09:21Константинов обвинил три страны в причастности к терактам на Крымском мостуГлава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя публикацию в газете Washington Post, выразил уверенность в причастности спецслужб трех стран к терактам на Крымском мосту, передает 24 октября РИА Новости