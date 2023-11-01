ВСУ варварски бьют по мирному населению Донецка из-за провалов на фронте - Гагин - 01.11.2023 Украина.ру
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ВСУ варварски бьют по мирному населению Донецка из-за провалов на фронте - Гагин
ВСУ варварски бьют по мирному населению Донецка из-за провалов на фронте - Гагин - 01.11.2023 Украина.ру
ВСУ варварски бьют по мирному населению Донецка из-за провалов на фронте - Гагин
Режим Владимира Зеленского не в состоянии добиться успехов на фронте, поэтому бесчеловечно терроризирует гражданское население, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-01T03:28
2023-11-01T03:29
новости
россия
днр
донецк
ян гагин
обстрелы
всу
военные преступления
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Советник главы ДНР подчеркнул, что обстрел Будённовского района Донецка в очередной раз продемонстрировал преступную практику украинских военных, специально повторно обстреливающих места, на которых работают спасатели и медики."Противник после первого удара нанёс ещё удары, зная, что за пострадавшими приедут спасатели, и с целью попасть именно в них. Это старая практика, и противник так уже давно поступал, когда на помощь пострадавшим приезжали медики и спасатели, которые тоже получали огневое поражение", - подчеркнул Гагин.31 октября в результате обстрела кассетными боеприпасами Будённовского района Донецка погибли два человека, среди которых сотрудник МЧС. Ещё 12 человек, включая двух спасателей, получили ранения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.Ранее стало известно об очередном преступлении киевского режима, когда при обстреле Будёновского района Донецка в ночь на 1 ноября погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Под повторный удар вместе с сотрудниками МЧС попали и журналисты, три корреспондента "Известий" оказались в больнице.Позднее поступила информация о ракетном обстреле Донецка ещё пятью ракетами кассетного типа из РСЗО.
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новости, россия, днр, донецк, ян гагин, обстрелы, всу, военные преступления
Новости, Россия, ДНР, Донецк, Ян Гагин, обстрелы, ВСУ, Военные преступления

ВСУ варварски бьют по мирному населению Донецка из-за провалов на фронте - Гагин

03:28 01.11.2023 (обновлено: 03:29 01.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Режим Владимира Зеленского не в состоянии добиться успехов на фронте, поэтому бесчеловечно терроризирует гражданское население, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости
"Удары по городу [Донецку] связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьёзных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру. На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от режима [Владимира] Зеленского", - сказал Гагин.
Советник главы ДНР подчеркнул, что обстрел Будённовского района Донецка в очередной раз продемонстрировал преступную практику украинских военных, специально повторно обстреливающих места, на которых работают спасатели и медики.
"Противник после первого удара нанёс ещё удары, зная, что за пострадавшими приедут спасатели, и с целью попасть именно в них. Это старая практика, и противник так уже давно поступал, когда на помощь пострадавшим приезжали медики и спасатели, которые тоже получали огневое поражение", - подчеркнул Гагин.
31 октября в результате обстрела кассетными боеприпасами Будённовского района Донецка погибли два человека, среди которых сотрудник МЧС. Ещё 12 человек, включая двух спасателей, получили ранения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.
Ранее стало известно об очередном преступлении киевского режима, когда при обстреле Будёновского района Донецка в ночь на 1 ноября погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Под повторный удар вместе с сотрудниками МЧС попали и журналисты, три корреспондента "Известий" оказались в больнице.
Позднее поступила информация о ракетном обстреле Донецка ещё пятью ракетами кассетного типа из РСЗО.
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 22:41
В ДНР от обстрелов ВСУ с 2014 года погибли более 9-ти тысяч жителейС мая 2014 года по сентября 2023-го в Донецкой Народной Республике погибло более девяти тысяч жителей, их них 230 – дети. Такие данные привёл постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации объединённых наций
 
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