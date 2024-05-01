Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре
ВС РФ необходимо бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока. Также российским военным придется выводить из строя украинскую логистику по основным железнодорожным магистралям. Это очень сложная задача. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Российские военные успешно работают по стратегическим тылам ВСУ. Только за один день они ударили по объектам в Синельниково, Балаклее и системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области, (это 100 километров от нашего Запорожского фронта), рассказал эксперт.
ВС РФ необходимо постоянно бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока (которым электрифицируется железнодорожное движение на Украине), добавил он.
"Более того, нам придется выводить из строя украинскую логистику по основным железнодорожным магистралям. Я понимаю, что это сложная задача. Слишком много бетона и железной арматуры поместили советские строители в эти днепровские мосты", - отметил Анпилогов.
Но даже если у Украины останутся автомобильные мосты, это уже затруднит логистику ВСУ. Потому что в железнодорожный состав можно поместить 3 тысячи тонн грузов, а в грузовик – только 20-30 тонн, подчеркнул специалист.
Российские подразделения продолжат удары по электроэнергетике. На Украине еще остались ТЭЦ и ГЭС днепровского каскада. К тому же, их плотины часто используются для железнодорожного движения, заключил собеседник издания.
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