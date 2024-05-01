Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре - 01.05.2024 Украина.ру
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Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре
Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре - 01.05.2024 Украина.ру
Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре
ВС РФ необходимо бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока. Также российским военным придется выводить из строя украинскую логистику по основным железнодорожным магистралям. Это очень сложная задача. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-01T04:00
2024-05-01T04:00
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алексей анпилогов
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Российские военные успешно работают по стратегическим тылам ВСУ. Только за один день они ударили по объектам в Синельниково, Балаклее и системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области, (это 100 километров от нашего Запорожского фронта), рассказал эксперт.ВС РФ необходимо постоянно бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока (которым электрифицируется железнодорожное движение на Украине), добавил он.Но даже если у Украины останутся автомобильные мосты, это уже затруднит логистику ВСУ. Потому что в железнодорожный состав можно поместить 3 тысячи тонн грузов, а в грузовик – только 20-30 тонн, подчеркнул специалист.Российские подразделения продолжат удары по электроэнергетике. На Украине еще остались ТЭЦ и ГЭС днепровского каскада. К тому же, их плотины часто используются для железнодорожного движения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054720853.html
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новости, россия, украина, днепр, алексей анпилогов, мосты, логистика, всу, вс рф, энергетика, тэц, гэс, наступление
Новости, Россия, Украина, Днепр, Алексей Анпилогов, мосты, логистика, ВСУ, ВС РФ, энергетика, ТЭЦ, ГЭС, наступление

Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре

04:00 01.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Читать в
ВС РФ необходимо бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока. Также российским военным придется выводить из строя украинскую логистику по основным железнодорожным магистралям. Это очень сложная задача. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Российские военные успешно работают по стратегическим тылам ВСУ. Только за один день они ударили по объектам в Синельниково, Балаклее и системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области, (это 100 километров от нашего Запорожского фронта), рассказал эксперт.
ВС РФ необходимо постоянно бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока (которым электрифицируется железнодорожное движение на Украине), добавил он.
"Более того, нам придется выводить из строя украинскую логистику по основным железнодорожным магистралям. Я понимаю, что это сложная задача. Слишком много бетона и железной арматуры поместили советские строители в эти днепровские мосты", - отметил Анпилогов.
Но даже если у Украины останутся автомобильные мосты, это уже затруднит логистику ВСУ. Потому что в железнодорожный состав можно поместить 3 тысячи тонн грузов, а в грузовик – только 20-30 тонн, подчеркнул специалист.
Российские подразделения продолжат удары по электроэнергетике. На Украине еще остались ТЭЦ и ГЭС днепровского каскада. К тому же, их плотины часто используются для железнодорожного движения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
26 апреля, 05:50
Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово Нам больше надо опасаться не украинских дронов, а дальнобойных ракет ATACAMS. Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб нашей логистике. Их в этом нам надо опережать
 
НовостиРоссияУкраинаДнепрАлексей АнпилоговмостылогистикаВСУВС РФэнергетикаТЭЦГЭСнаступление
 
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04:44"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО
04:00Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре
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