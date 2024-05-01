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Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре

Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре - 01.05.2024 Украина.ру

Нужно бить по узловым станциям: эксперт о том, когда ВС РФ займутся бетоном и арматурой мостов на Днепре

ВС РФ необходимо бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока. Также российским военным придется выводить из строя украинскую логистику по основным железнодорожным магистралям. Это очень сложная задача. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-01T04:00

2024-05-01T04:00

2024-05-01T04:00

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Российские военные успешно работают по стратегическим тылам ВСУ. Только за один день они ударили по объектам в Синельниково, Балаклее и системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области, (это 100 километров от нашего Запорожского фронта), рассказал эксперт.ВС РФ необходимо постоянно бить по узловым станциям и подстанциям постоянного тока (которым электрифицируется железнодорожное движение на Украине), добавил он.Но даже если у Украины останутся автомобильные мосты, это уже затруднит логистику ВСУ. Потому что в железнодорожный состав можно поместить 3 тысячи тонн грузов, а в грузовик – только 20-30 тонн, подчеркнул специалист.Российские подразделения продолжат удары по электроэнергетике. На Украине еще остались ТЭЦ и ГЭС днепровского каскада. К тому же, их плотины часто используются для железнодорожного движения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, днепр, алексей анпилогов, мосты, логистика, всу, вс рф, энергетика, тэц, гэс, наступление