ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО – СЦКК - 01.11.2023 Украина.ру
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ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО – СЦКК
ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО – СЦКК - 01.11.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО – СЦКК
Украинские военные в 1:05 (мск) выпустили по Будённовскому району Донецка пять ракет кассетного типа из РСЗО. Об этом 1 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-01T02:34
2023-11-01T02:34
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О последствиях последнего обстрела информация ещё не поступала.Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВС Украины погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ.По предварительным данным, огонь вёлся кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в нефтебазу в Будёновском районе Донецка, на месте начался пожар.Напомним, по данным СЦКК, всего за сутки украинская артиллерия обстреляла территорию ДНР 47 раз. По Горловке, Донецку, Старомихайловке, Новолуганскому, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов два человека погибли, ещё 14 получили ранения различной степени тяжести.
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новости, россия, донбасс, днр, донецк, обстрелы, рсзо, всу, сво
Новости, Россия, Донбасс, ДНР, Донецк, обстрелы, РСЗО, ВСУ, СВО

ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО – СЦКК

02:34 01.11.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Украинские военные в 1:05 (мск) выпустили по Будённовскому району Донецка пять ракет кассетного типа из РСЗО. Об этом 1 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 01:05 - город Донецк (Будённовский район): выпущено пять ракет из РСЗО (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.
О последствиях последнего обстрела информация ещё не поступала.
Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВС Украины погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ.
По предварительным данным, огонь вёлся кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в нефтебазу в Будёновском районе Донецка, на месте начался пожар.
Напомним, по данным СЦКК, всего за сутки украинская артиллерия обстреляла территорию ДНР 47 раз. По Горловке, Донецку, Старомихайловке, Новолуганскому, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов два человека погибли, ещё 14 получили ранения различной степени тяжести.
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