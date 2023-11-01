ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО – СЦКК

В ДНР от обстрелов ВСУ с 2014 года погибли более 9-ти тысяч жителей

С мая 2014 года по сентября 2023-го в Донецкой Народной Республике погибло более девяти тысяч жителей, их них 230 – дети. Такие данные привёл постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации объединённых наций