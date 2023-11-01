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Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек

Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек - 01.11.2023 Украина.ру

Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек

В результате очередной атаки Вооружённых сил Украины на Донецк погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ, передаёт телеканал "Звезда"

2023-11-01T01:05

2023-11-01T01:05

2023-11-01T01:06

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По предварительным данным, огонь вёлся кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в нефтебазу в Будёновском районе Донецка, на месте начался пожар. После происшествия на место обстрела прибыли сотрудники спецслужб и журналисты. В этот момент украинские каратели атаковали нефтебазу снова. По данным Представительства ДНР в СЦКК, всего за сутки украинская армия 47 раз обстреляла территорию республики, выпустив 168 боеприпасов. Два человека погибли, ещё 14 получили ранения. Кроме того, сообщается о повреждении трёх домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что с мая 2014 года по сентября 2023-го в Донецкой Народной Республике погибло более девяти тысяч жителей, их них 230 – дети.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, днр, украина, всу, сво, спецоперация