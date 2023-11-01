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Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек
Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек - 01.11.2023 Украина.ру
Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек
В результате очередной атаки Вооружённых сил Украины на Донецк погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ, передаёт телеканал "Звезда"
2023-11-01T01:05
2023-11-01T01:05
2023-11-01T01:06
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По предварительным данным, огонь вёлся кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в нефтебазу в Будёновском районе Донецка, на месте начался пожар. После происшествия на место обстрела прибыли сотрудники спецслужб и журналисты. В этот момент украинские каратели атаковали нефтебазу снова. По данным Представительства ДНР в СЦКК, всего за сутки украинская армия 47 раз обстреляла территорию республики, выпустив 168 боеприпасов. Два человека погибли, ещё 14 получили ранения. Кроме того, сообщается о повреждении трёх домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что с мая 2014 года по сентября 2023-го в Донецкой Народной Республике погибло более девяти тысяч жителей, их них 230 – дети.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, днр, украина, всу, сво, спецоперация
Новости, Донбасс, ДНР, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация
Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек
01:05 01.11.2023 (обновлено: 01:06 01.11.2023)
В результате очередной атаки Вооружённых сил Украины на Донецк погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ, передаёт телеканал "Звезда"
По предварительным данным, огонь вёлся кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал
в нефтебазу в Будёновском районе Донецка, на месте начался пожар.
После происшествия на место обстрела прибыли сотрудники спецслужб и журналисты. В этот момент украинские каратели атаковали нефтебазу снова.
"Националисты обстреляли Донецк ещё раз. При этом под удар попали сотрудники МЧС и журналисты, в том числе съёмочная группа "Звезды". Пострадали три журналиста "Известий", они в больнице", – уточняет источник.
По данным Представительства ДНР в СЦКК, всего за сутки украинская армия 47 раз обстреляла территорию республики, выпустив 168 боеприпасов. Два человека погибли, ещё 14 получили ранения. Кроме того, сообщается о повреждении трёх домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал,
что с мая 2014 года по сентября 2023-го в Донецкой Народной Республике погибло более девяти тысяч жителей, их них 230 – дети.