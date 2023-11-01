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В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ

В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ - 01.11.2023 Украина.ру

В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ

В Полтавской, а также Хмельницкой областях Украины раздаются взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал "Общественное"

2023-11-01T01:46

2023-11-01T01:46

2023-11-01T01:47

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Утоняется, что Кременчуг подвергается атаке уже во второй раз. По данным украинского издания "Униан", российская армия атакует территорию страны несколькими группами боевых дронов. Вероятная цель в Хмельницкой области – Староконстантинов, в Кировоградской – Умань, а в Полтавской области – Кременчуг. Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины.Позже мониторинговые сообщества Украины сообщили о взрывах в Миргороде. Жителей областей Полтавской и Хмельницкой областей призывают оставаться в укрытиях.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, украина, всу, спецоперация, вс рф