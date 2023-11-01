В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050663943.html
В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ
В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ - 01.11.2023 Украина.ру
В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ
В Полтавской, а также Хмельницкой областях Украины раздаются взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал "Общественное"
2023-11-01T01:46
2023-11-01T01:47
новости
сво
украина
всу
спецоперация
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:572:960:1112_1920x0_80_0_0_257717598159da723f2981a4e80ebb2c.jpg
Утоняется, что Кременчуг подвергается атаке уже во второй раз. По данным украинского издания "Униан", российская армия атакует территорию страны несколькими группами боевых дронов. Вероятная цель в Хмельницкой области – Староконстантинов, в Кировоградской – Умань, а в Полтавской области – Кременчуг. Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины.Позже мониторинговые сообщества Украины сообщили о взрывах в Миргороде. Жителей областей Полтавской и Хмельницкой областей призывают оставаться в укрытиях.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:482:960:1202_1920x0_80_0_0_e8cccccc705e95e2f8920ed14a02d6f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, украина, всу, спецоперация, вс рф
Новости, СВО, Украина, ВСУ, Спецоперация, ВС РФ

В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ

01:46 01.11.2023 (обновлено: 01:47 01.11.2023)
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Читать в
В Полтавской, а также Хмельницкой областях Украины раздаются взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал "Общественное"
Утоняется, что Кременчуг подвергается атаке уже во второй раз.
По данным украинского издания "Униан", российская армия атакует территорию страны несколькими группами боевых дронов. Вероятная цель в Хмельницкой области – Староконстантинов, в Кировоградской – Умань, а в Полтавской области – Кременчуг.
Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины.
Позже мониторинговые сообщества Украины сообщили о взрывах в Миргороде. Жителей областей Полтавской и Хмельницкой областей призывают оставаться в укрытиях.
 
НовостиСВОУкраинаВСУСпецоперацияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния