В Хмельницкой и Полтавской областях гремят взрывы – СМИ
01:46 01.11.2023 (обновлено: 01:47 01.11.2023)
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
В Полтавской, а также Хмельницкой областях Украины раздаются взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал "Общественное"
Утоняется, что Кременчуг подвергается атаке уже во второй раз.
По данным украинского издания "Униан", российская армия атакует территорию страны несколькими группами боевых дронов. Вероятная цель в Хмельницкой области – Староконстантинов, в Кировоградской – Умань, а в Полтавской области – Кременчуг.
Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины.
Позже мониторинговые сообщества Украины сообщили о взрывах в Миргороде. Жителей областей Полтавской и Хмельницкой областей призывают оставаться в укрытиях.