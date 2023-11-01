https://ukraina.ru/20231101/1050657734.html

"Надо брать Славянск и Краматорск": эксперт из Франции объяснил, что будет, когда русские возьмут Купянск

"Надо брать Славянск и Краматорск": эксперт из Франции объяснил, что будет, когда русские возьмут Купянск - 01.11.2023 Украина.ру

"Надо брать Славянск и Краматорск": эксперт из Франции объяснил, что будет, когда русские возьмут Купянск

Российским войскам нужно провоцировать киевский режим направлять в Авдеевку как можно больше резервов, чтобы высвободить Купянское направление и другие участки фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-11-01T05:50

2023-11-01T05:50

2023-11-01T05:50

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купянск

купянское направление

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наступление

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краматорск

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Очень важно, что ВСУ будут направлять резервы именно туда, куда наступают ВС РФ. Инициатива сейчас перешла к России и киевский режим уже не выбирает, куда ему направить войска для своих целей, рассказал эксперт.Украина и Запад утверждает, что Авдеевка — это неприступная крепость и что Купянск в прошлом году они взяли за четыре дня. Это преподносилось как большой успех. А если Россия сможет эти успехи обнулить, то для киевского режима это будет полный провал, добавил он.Кроме того, если российская армия возьмет Купянск, то мы сможем всерьез рассмотреть вопрос, чтобы воссоединить Харьковскую область с Россией. И для Запада это будет очень плохой вариант, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

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новости, купянск, купянское направление, харьков, россия, наступление, авдеевка, украина, славянск, краматорск