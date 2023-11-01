"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы
© AP / Ramez Mahmoud
© AP / Ramez Mahmoud
Украина долгое время была единственным источником расходов западного вооружения, то сейчас она уходит на второй план. Первоочередным источником постепенно становится Израиль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Руководство Израиля упорно не хочет понимать, что те времена, когда можно было просто подавлять своих политических соперников и политическое окружение – арабские страны, эти времена прошли, рассказал политолог.
Если Израиль хочет выжить, существовать, развиваться и нормально жить, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание, где-то идти на компромиссы и уступки, добавил он.
"Была когда-то идея "мир в обмен на землю" – понятно, что это продвигается с большим трудом, радикалы с обеих сторон стараются это дело сорвать. Но это путь, где виден свет в конце тоннеля. Во всех остальных случаях – не видно", - подчеркнул Ищенко.
Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться, резюмировал собеседник Украина.ру.
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20 октября, 16:35Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с УкраинойМы сегодня говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут им быть? Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев