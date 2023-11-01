"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы - 01.11.2023 Украина.ру
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"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы
"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы - 01.11.2023 Украина.ру
"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы
Украина долгое время была единственным источником расходов западного вооружения, то сейчас она уходит на второй план. Первоочередным источником постепенно становится Израиль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T04:00
2023-11-01T04:00
новости
ростислав ищенко
израиль
палестина
конфликт
ближний восток
украина
вооружение
договоренности
кризис
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Руководство Израиля упорно не хочет понимать, что те времена, когда можно было просто подавлять своих политических соперников и политическое окружение – арабские страны, эти времена прошли, рассказал политолог.Если Израиль хочет выжить, существовать, развиваться и нормально жить, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание, где-то идти на компромиссы и уступки, добавил он.Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050363017.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ростислав ищенко, израиль, палестина, конфликт, ближний восток, украина, вооружение, договоренности, кризис
Новости, Ростислав Ищенко, Израиль, Палестина, конфликт, Ближний Восток, Украина, вооружение, договоренности, кризис

"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы

04:00 01.11.2023
 
© AP / Ramez Mahmoud
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP / Ramez Mahmoud
Читать в
Украина долгое время была единственным источником расходов западного вооружения, то сейчас она уходит на второй план. Первоочередным источником постепенно становится Израиль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Руководство Израиля упорно не хочет понимать, что те времена, когда можно было просто подавлять своих политических соперников и политическое окружение – арабские страны, эти времена прошли, рассказал политолог.
Если Израиль хочет выжить, существовать, развиваться и нормально жить, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание, где-то идти на компромиссы и уступки, добавил он.
"Была когда-то идея "мир в обмен на землю" – понятно, что это продвигается с большим трудом, радикалы с обеих сторон стараются это дело сорвать. Но это путь, где виден свет в конце тоннеля. Во всех остальных случаях – не видно", - подчеркнул Ищенко.
Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 16:35
Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с УкраинойМы сегодня говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут им быть? Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
 
НовостиРостислав ИщенкоИзраильПалестинаконфликтБлижний ВостокУкраинавооружениедоговоренностикризис
 
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