https://ukraina.ru/20231101/1050633394.html

"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы

"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы - 01.11.2023 Украина.ру

"Свет в конце тоннеля": Ростислав Ищенко о том, почему Израиль не хочет идти на компромиссы

Украина долгое время была единственным источником расходов западного вооружения, то сейчас она уходит на второй план. Первоочередным источником постепенно становится Израиль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-11-01T04:00

2023-11-01T04:00

2023-11-01T04:00

новости

ростислав ищенко

израиль

палестина

конфликт

ближний восток

украина

вооружение

договоренности

кризис

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Руководство Израиля упорно не хочет понимать, что те времена, когда можно было просто подавлять своих политических соперников и политическое окружение – арабские страны, эти времена прошли, рассказал политолог.Если Израиль хочет выжить, существовать, развиваться и нормально жить, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание, где-то идти на компромиссы и уступки, добавил он.Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050363017.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, израиль, палестина, конфликт, ближний восток, украина, вооружение, договоренности, кризис