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В ДНР от обстрелов ВСУ с 2014 года погибли более 9-ти тысяч жителей

В ДНР от обстрелов ВСУ с 2014 года погибли более 9-ти тысяч жителей - 31.10.2023 Украина.ру

В ДНР от обстрелов ВСУ с 2014 года погибли более 9-ти тысяч жителей

С мая 2014 года по сентября 2023-го в Донецкой Народной Республике погибло более девяти тысяч жителей, их них 230 – дети. Такие данные привёл постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации объединённых наций

2023-10-31T22:41

2023-10-31T22:41

2023-10-31T22:41

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Он отметил, что заявления западных представителей в Совбезе о якобы неизбирательных ударах российской армии, изнасилованиях, похищениях на Украине являются ложью, в то время как сведения о жертвах и разрушениях в Донбассе и Приазовье западными дипломатами сознательно замалчиваются. По словам постпреда, только с февраля прошлого года на территория ДНР более 25-ти тысяч раз подвергалась обстрела украинской армии. За указанный период от ударов ВСУ погибли 4712 мирных жителей, в том числе 139 детей, а ранения получили 5289 человек.Точные данные о жертвах и разрушениях в новых регионах России ещё обобщаются, так как украинские обстрелы фиксируются там ежедневно. Как подчеркнул Небензя, об этом не говорится в обзорах ООН. Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины накрыли огнём артиллерии восточную часть Донецка, на месте возник масштабный пожар. Как пишет телеграм-канал Mash, в результате обстрела погиб сотрудник МЧС, ещё несколько журналистов получили ранения.

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2023

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новости, донбасс, днр, сво, спецоперация, всу, жертвы, раненые, обстрелы, небензя