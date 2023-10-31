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ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка

ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка - 31.10.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка

Вооружённые силы Украины накрыли огнём артиллерии восточную часть Донецка, сейчас на месте возник масштабный пожар. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей"

2023-10-31T21:19

2023-10-31T21:19

2023-10-31T21:21

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По данным телеграм-канала WarGonzo, в этот раз снаряды боевиков киевского режима угодили в цистерны с горючим. Удар пришёлся по железнодорожной станции Буддёновского района столицы ДНР. Военкоры уточняют, когда на место обстрела приехали пожарные и представители спецслужб, украинские боевики вновь подвергли обстрелу зону происшествия, использовав кассетные боеприпасы. Источники "Украина.ру" сообщают, что в Донецке продолжает работать противовоздушная оборона. По информации СЦКК ДНР, за период с 9:00 до 21:00 31 октября Донецк и присоединённые территории девять раз подверглись обстрелам со стороны украинской армии.

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новости, донецкая народная республика, донецк, обстрелы, всу, пожар, пострадавшие, сво