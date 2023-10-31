ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка - 31.10.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка
ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка - 31.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка
Вооружённые силы Украины накрыли огнём артиллерии восточную часть Донецка, сейчас на месте возник масштабный пожар. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей"
2023-10-31T21:19
2023-10-31T21:21
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По данным телеграм-канала WarGonzo, в этот раз снаряды боевиков киевского режима угодили в цистерны с горючим. Удар пришёлся по железнодорожной станции Буддёновского района столицы ДНР. Военкоры уточняют, когда на место обстрела приехали пожарные и представители спецслужб, украинские боевики вновь подвергли обстрелу зону происшествия, использовав кассетные боеприпасы. Источники "Украина.ру" сообщают, что в Донецке продолжает работать противовоздушная оборона. По информации СЦКК ДНР, за период с 9:00 до 21:00 31 октября Донецк и присоединённые территории девять раз подверглись обстрелам со стороны украинской армии.
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новости, донецкая народная республика, донецк, обстрелы, всу, пожар, пострадавшие, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, обстрелы, ВСУ, пожар, пострадавшие, СВО

ВСУ обстреляли цистерны с горючим на востоке Донецка

21:19 31.10.2023 (обновлено: 21:21 31.10.2023)
 
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников
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Вооружённые силы Украины накрыли огнём артиллерии восточную часть Донецка, сейчас на месте возник масштабный пожар. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей"
"Город был атаковал по меньшей мере восемью реактивными снарядами, один из них был кассетный. По предварительным данным, в результате обстрела один гражданский погиб. Есть информация о раненых", – уточняет местное СМИ.
По данным телеграм-канала WarGonzo, в этот раз снаряды боевиков киевского режима угодили в цистерны с горючим. Удар пришёлся по железнодорожной станции Буддёновского района столицы ДНР.
Военкоры уточняют, когда на место обстрела приехали пожарные и представители спецслужб, украинские боевики вновь подвергли обстрелу зону происшествия, использовав кассетные боеприпасы.

"Наш корреспондент зафиксировал прилёт около пяти ракет. Вероятность повторных ударов сохраняется", – уточняет WarGonzo.

Источники "Украина.ру" сообщают, что в Донецке продолжает работать противовоздушная оборона.

По информации СЦКК ДНР, за период с 9:00 до 21:00 31 октября Донецк и присоединённые территории девять раз подверглись обстрелам со стороны украинской армии.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонецкобстрелыВСУпожарпострадавшиеСВО
 
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