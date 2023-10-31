Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США - 31.10.2023 Украина.ру
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Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США
Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США - 31.10.2023 Украина.ру
Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США
Владимир Зеленский близок к принесению в жертву планам Соединённых Штатов Америки всего народа Украины. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя
2023-10-31T20:45
2023-10-31T20:45
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Он призвал членов СБ ООН не дать украинскому лидеру уничтожить народ страны. Сегодня западные представители уделяют гуманитарным потребностям населения сектора Газа совсем не то же внимание, что жителям Украины, заметил Небензя. По его словам, сейчас западным членам Совбеза ООН следует обратить больше внимания на население Украины. Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила спикера Генсека ООН в "фантастическом лицемерии и удивительной избирательности в оценках" событий.
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Украина.ру
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новости, украина, небензя, оон, совбез оон
Новости, Украина, Небензя, ООН, Совбез ООН

Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США

20:45 31.10.2023
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Владимир Зеленский близок к принесению в жертву планам Соединённых Штатов Америки всего народа Украины. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя
Он призвал членов СБ ООН не дать украинскому лидеру уничтожить народ страны. Сегодня западные представители уделяют гуманитарным потребностям населения сектора Газа совсем не то же внимание, что жителям Украины, заметил Небензя.

"Прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слёз, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке", – цитирует российского представителя РИА Новости.

По его словам, сейчас западным членам Совбеза ООН следует обратить больше внимания на население Украины.
"Не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок", – отметил Василий Небензя.
Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила спикера Генсека ООН в "фантастическом лицемерии и удивительной избирательности в оценках" событий.
 
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