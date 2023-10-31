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Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США

Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США - 31.10.2023 Украина.ру

Небензя заявил, что Зеленский готов принести в жертву украинский народ в угоду США

Владимир Зеленский близок к принесению в жертву планам Соединённых Штатов Америки всего народа Украины. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя

2023-10-31T20:45

2023-10-31T20:45

2023-10-31T20:45

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Он призвал членов СБ ООН не дать украинскому лидеру уничтожить народ страны. Сегодня западные представители уделяют гуманитарным потребностям населения сектора Газа совсем не то же внимание, что жителям Украины, заметил Небензя. По его словам, сейчас западным членам Совбеза ООН следует обратить больше внимания на население Украины. Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила спикера Генсека ООН в "фантастическом лицемерии и удивительной избирательности в оценках" событий.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, небензя, оон, совбез оон