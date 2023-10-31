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Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии

Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии - 31.10.2023 Украина.ру

Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии

Осуждение официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика антисемитских акций в аэропорту Махачкалы в российском министерстве иностранных дел назвали фантастическим лицемерием

2023-10-31T00:16

2023-10-31T00:16

2023-10-31T00:17

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Дюжаррик указал на недопустимость "охоты на людей только из-за их религии". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что на Украине уже много лет пытаются закрыть Украинскую православную церковь, а верующих преследуют, но ООН полностью игнорируют этот факт. Вместе с тем, она потребовала от Секретариат ООН реакции на материалы по указанной теме, которыми российская сторона "буквально завалила" организацию. Кроме того, Захарова указала на "удивительную избирательность в оценках" ООН. В частности, она подчеркнула, что когда пару дней назад в Газе погибли сотрудники организации, официальный представитель "не знал, кого осудить и какие слова подобрать". Как сообщало NBC News, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа погибло 63 сотрудника ООН. Только за последние 72 часа убито не менее десяти работников организации.

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2023

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новости, мид рф, мария захарова, сектор газа, палестино-израильский конфликт, дагестан, антисемитизм