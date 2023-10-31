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Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии
Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии - 31.10.2023 Украина.ру
Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии
Осуждение официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика антисемитских акций в аэропорту Махачкалы в российском министерстве иностранных дел назвали фантастическим лицемерием
2023-10-31T00:16
2023-10-31T00:16
2023-10-31T00:17
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мария захарова
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дагестан
антисемитизм
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Дюжаррик указал на недопустимость "охоты на людей только из-за их религии". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что на Украине уже много лет пытаются закрыть Украинскую православную церковь, а верующих преследуют, но ООН полностью игнорируют этот факт. Вместе с тем, она потребовала от Секретариат ООН реакции на материалы по указанной теме, которыми российская сторона "буквально завалила" организацию. Кроме того, Захарова указала на "удивительную избирательность в оценках" ООН. В частности, она подчеркнула, что когда пару дней назад в Газе погибли сотрудники организации, официальный представитель "не знал, кого осудить и какие слова подобрать". Как сообщало NBC News, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа погибло 63 сотрудника ООН. Только за последние 72 часа убито не менее десяти работников организации.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, мария захарова, сектор газа, палестино-израильский конфликт, дагестан, антисемитизм
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Дагестан, антисемитизм
Захарова обвинила официального представителя Генсека ООН в фантастическом лицемерии
00:16 31.10.2023 (обновлено: 00:17 31.10.2023)
Осуждение официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика антисемитских акций в аэропорту Махачкалы в российском министерстве иностранных дел назвали фантастическим лицемерием
Дюжаррик указал на недопустимость "охоты на людей только из-за их религии". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что на Украине уже много лет пытаются закрыть Украинскую православную церковь, а верующих преследуют, но ООН полностью игнорируют этот факт.
"Что касается "охоты на людей только из-за религий", то, надеюсь, Секретариат ООН найдёт в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом. Ни разу ни Генсек ООН, ни его официальный представитель слова не сказали в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям", – написала Захарова в телеграмм-канале.
Вместе с тем, она потребовала от Секретариат ООН реакции на материалы по указанной теме, которыми российская сторона "буквально завалила" организацию.
Кроме того, Захарова указала на "удивительную избирательность в оценках" ООН. В частности, она подчеркнула, что когда пару дней назад в Газе погибли сотрудники организации, официальный представитель "не знал, кого осудить и какие слова подобрать".
Как сообщало NBC News, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа погибло 63 сотрудника ООН. Только за последние 72 часа убито не менее десяти работников организации.