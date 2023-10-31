Трём украинским нацгвардейцам дали пожизненные сроки за расстрел жителей ДНР - 31.10.2023 Украина.ру
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Трём украинским нацгвардейцам дали пожизненные сроки за расстрел жителей ДНР
Трём украинским нацгвардейцам дали пожизненные сроки за расстрел жителей ДНР - 31.10.2023 Украина.ру
Трём украинским нацгвардейцам дали пожизненные сроки за расстрел жителей ДНР
За расстрел мирных жителей Мариуполя трое военнослужащих Нацгвардии Украины проведут остаток жизни за решёткой. Такой приговор вынес боевикам Верховный суд Донецкой Народной Республики, информирует СК РФ
2023-10-31T20:26
2023-10-31T20:26
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В преступлениях обвинялись пулеметчик Денис Залевский, стрелок Евгений Кирис и помощник гранатометчика Богдан Кашпрук. Уточняется, что Залевский в марте прошлого года в Мариуполе расстрелял из пулемета Калашникова трёх мирных граждан, двое из них скончались на месте, один смог укрыться от выстрелов. В другой день Залевский, Кирис и Кашпрук, находясь на той же боевой позиции, расстреляли три гражданских автомобиля с мирными жителями. Четверо мужчин скончались на месте, шестерым удалось укрыться в безопасном месте. Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе.
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новости, днр, суд, сво, всу
Новости, ДНР, Суд, СВО, ВСУ

Трём украинским нацгвардейцам дали пожизненные сроки за расстрел жителей ДНР

20:26 31.10.2023
 
скрин из видео следкома
скрин из видео следкома
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За расстрел мирных жителей Мариуполя трое военнослужащих Нацгвардии Украины проведут остаток жизни за решёткой. Такой приговор вынес боевикам Верховный суд Донецкой Народной Республики, информирует СК РФ
В преступлениях обвинялись пулеметчик Денис Залевский, стрелок Евгений Кирис и помощник гранатометчика Богдан Кашпрук.
Уточняется, что Залевский в марте прошлого года в Мариуполе расстрелял из пулемета Калашникова трёх мирных граждан, двое из них скончались на месте, один смог укрыться от выстрелов.
В другой день Залевский, Кирис и Кашпрук, находясь на той же боевой позиции, расстреляли три гражданских автомобиля с мирными жителями. Четверо мужчин скончались на месте, шестерым удалось укрыться в безопасном месте.
"Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти. Приговором суда Залевскому, Кирису и Кашпруку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении Следкома.
Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе.
 
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