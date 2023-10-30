В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе - 30.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231030/1050626593.html
В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе
В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе - 30.10.2023 Украина.ру
В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе
Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. Ими оказались военнослужащие РФ, приехавшие в республику из Дальнего Востока
2023-10-30T23:23
2023-10-30T23:23
новости
волноваха
убийство
днр
ск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
По одной из версий, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве. Чтобы доказать вину подозреваемых, с ними проводят следственные и процессуальные действия. В ночь на субботу, 28 октября, вооруженные люди ворвались в частный дом на улице Донецкой, расстреляв всех, кто был внутри. Погибли девять человек, включая двоих детей. Управление Следственного комитета по региону сообщило, что открыто уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". Информация о подозреваемых пока не разглашается.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волноваха, убийство, днр, ск рф
Новости, Волноваха, убийство, ДНР, СК РФ

В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе

23:23 30.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. Ими оказались военнослужащие РФ, приехавшие в республику из Дальнего Востока
По одной из версий, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.
"В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту", – сказано в сообщении СК.
Чтобы доказать вину подозреваемых, с ними проводят следственные и процессуальные действия.
В ночь на субботу, 28 октября, вооруженные люди ворвались в частный дом на улице Донецкой, расстреляв всех, кто был внутри. Погибли девять человек, включая двоих детей. Управление Следственного комитета по региону сообщило, что открыто уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". Информация о подозреваемых пока не разглашается.
 
НовостиВолновахаубийствоДНРСК РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
Лента новостейМолния