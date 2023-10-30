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В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе

В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе - 30.10.2023 Украина.ру

В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе

Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. Ими оказались военнослужащие РФ, приехавшие в республику из Дальнего Востока

2023-10-30T23:23

2023-10-30T23:23

2023-10-30T23:23

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По одной из версий, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве. Чтобы доказать вину подозреваемых, с ними проводят следственные и процессуальные действия. В ночь на субботу, 28 октября, вооруженные люди ворвались в частный дом на улице Донецкой, расстреляв всех, кто был внутри. Погибли девять человек, включая двоих детей. Управление Следственного комитета по региону сообщило, что открыто уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". Информация о подозреваемых пока не разглашается.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волноваха, убийство, днр, ск рф