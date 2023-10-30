В ДНР задержаны предполагаемые убийцы девятерых человек в Волновахе
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. Ими оказались военнослужащие РФ, приехавшие в республику из Дальнего Востока
По одной из версий, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.
"В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту", – сказано в сообщении СК.
Чтобы доказать вину подозреваемых, с ними проводят следственные и процессуальные действия.
В ночь на субботу, 28 октября, вооруженные люди ворвались в частный дом на улице Донецкой, расстреляв всех, кто был внутри. Погибли девять человек, включая двоих детей. Управление Следственного комитета по региону сообщило, что открыто уголовное дело по статье "Убийство более двух лиц, в том числе малолетних". Информация о подозреваемых пока не разглашается.