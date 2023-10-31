https://ukraina.ru/20231031/1050652629.html
Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса
Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса - 31.10.2023 Украина.ру
Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса
Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, проведенные этой осенью. Результаты "весьма тревожны", пишут украинские СМИ
2023-10-31T18:19
2023-10-31T18:19
2023-10-31T18:19
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У жителей Украины снизился уровень доверия ко всем ветвям власти. Об этом говорят данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. В плюсе пока только Вооруженные силы Украины и волонтеры. Что касается президента Владимира Зеленского, то количество поддерживающих его существенно уменьшилось.Доверие к институтам центральной власти неуклонно стремится к минимуму: с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту. Доверие снизилось и к телемарафону "Единые новости" – с 69% до 48%.По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, сейчас критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде. Это подтверждают и результаты другого недавнего опроса: украинцы заявили, что стране нужны парламентские выборы. Переизбрание же президента более 60% респондентов готовы ждать до окончания СВО, "сколько бы ни пришлось этого ждать".Доверие к местным властям осталось примерно на уровне мая 2022 года: сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют. Остальные затруднились ответить.Тенденцию недоверия местной власти в условиях военных действия Грушецкий назвал опасной. По мнению социолога, общественное мнение может не защитить местные власти от возможной ре-централизации и сворачивания децентрализации.В опросе приняли участие 2007 жителей из всех регионов Украины. Он проводился с 30 сентября по 13 октября – до начала активных боев у Авдеевки. Накануне в эфире украинского "Пятого канала" комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о стратегическом проигрыше Украины. По его мнению, причина в неадекватном восприятии ситуации обществом из-за неверной информации в СМИ.
https://ukraina.ru/20231030/1050622200.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, опрос, доверие, владимир зеленский, социология, украина, верховная рада
Новости, Новости Украины, опрос, доверие, Владимир Зеленский, социология, Украина, Верховная Рада
Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса
Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, проведенные этой осенью. Результаты "весьма тревожны", пишут украинские СМИ
У жителей Украины снизился уровень доверия ко всем ветвям власти. Об этом говорят данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. В плюсе пока только Вооруженные силы Украины и волонтеры.
Что касается президента Владимира Зеленского, то количество поддерживающих его существенно уменьшилось.
Количество тех, кто доверяет Зеленскому снизилось с 91% до 76% в сравнении с маем 2022 года. В ВСУ же уверены 94% украинцев (в мае 2022 года – 98%), 87% доверяют волонтерам (столько же было и в мае 2022 года), сообщает "УНИАН".
Доверие к институтам центральной власти неуклонно стремится к минимуму: с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту. Доверие снизилось и к телемарафону "Единые новости" – с 69% до 48%.
По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, сейчас критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде. Это подтверждают и результаты другого недавнего опроса: украинцы заявили, что стране нужны парламентские выборы. Переизбрание же президента более 60% респондентов готовы ждать до окончания СВО, "сколько бы ни пришлось этого ждать".
Доверие к местным властям осталось примерно на уровне мая 2022 года: сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют. Остальные затруднились ответить.
Тенденцию недоверия местной власти в условиях военных действия Грушецкий назвал опасной. По мнению социолога, общественное мнение может не защитить местные власти от возможной ре-централизации и сворачивания децентрализации.
В опросе приняли участие 2007 жителей из всех регионов Украины. Он проводился с 30 сентября по 13 октября – до начала активных боев у Авдеевки. Накануне в эфире украинского "Пятого канала" комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о стратегическом проигрыше Украины. По его мнению, причина в неадекватном восприятии ситуации обществом из-за неверной информации в СМИ.