https://ukraina.ru/20231031/1050652629.html

Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса

Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса - 31.10.2023 Украина.ру

Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса

Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, проведенные этой осенью. Результаты "весьма тревожны", пишут украинские СМИ

2023-10-31T18:19

2023-10-31T18:19

2023-10-31T18:19

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У жителей Украины снизился уровень доверия ко всем ветвям власти. Об этом говорят данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. В плюсе пока только Вооруженные силы Украины и волонтеры. Что касается президента Владимира Зеленского, то количество поддерживающих его существенно уменьшилось.Доверие к институтам центральной власти неуклонно стремится к минимуму: с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту. Доверие снизилось и к телемарафону "Единые новости" – с 69% до 48%.По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, сейчас критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде. Это подтверждают и результаты другого недавнего опроса: украинцы заявили, что стране нужны парламентские выборы. Переизбрание же президента более 60% респондентов готовы ждать до окончания СВО, "сколько бы ни пришлось этого ждать".Доверие к местным властям осталось примерно на уровне мая 2022 года: сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют. Остальные затруднились ответить.Тенденцию недоверия местной власти в условиях военных действия Грушецкий назвал опасной. По мнению социолога, общественное мнение может не защитить местные власти от возможной ре-централизации и сворачивания децентрализации.В опросе приняли участие 2007 жителей из всех регионов Украины. Он проводился с 30 сентября по 13 октября – до начала активных боев у Авдеевки. Накануне в эфире украинского "Пятого канала" комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о стратегическом проигрыше Украины. По его мнению, причина в неадекватном восприятии ситуации обществом из-за неверной информации в СМИ.

https://ukraina.ru/20231030/1050622200.html

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новости, новости украины, опрос, доверие, владимир зеленский, социология, украина, верховная рада