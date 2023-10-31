Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса - 31.10.2023 Украина.ру
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Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса
Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса - 31.10.2023 Украина.ру
Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса
Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, проведенные этой осенью. Результаты "весьма тревожны", пишут украинские СМИ
2023-10-31T18:19
2023-10-31T18:19
новости
новости украины
опрос
доверие
владимир зеленский
социология
украина
верховная рада
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У жителей Украины снизился уровень доверия ко всем ветвям власти. Об этом говорят данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. В плюсе пока только Вооруженные силы Украины и волонтеры. Что касается президента Владимира Зеленского, то количество поддерживающих его существенно уменьшилось.Доверие к институтам центральной власти неуклонно стремится к минимуму: с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту. Доверие снизилось и к телемарафону "Единые новости" – с 69% до 48%.По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, сейчас критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде. Это подтверждают и результаты другого недавнего опроса: украинцы заявили, что стране нужны парламентские выборы. Переизбрание же президента более 60% респондентов готовы ждать до окончания СВО, "сколько бы ни пришлось этого ждать".Доверие к местным властям осталось примерно на уровне мая 2022 года: сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют. Остальные затруднились ответить.Тенденцию недоверия местной власти в условиях военных действия Грушецкий назвал опасной. По мнению социолога, общественное мнение может не защитить местные власти от возможной ре-централизации и сворачивания децентрализации.В опросе приняли участие 2007 жителей из всех регионов Украины. Он проводился с 30 сентября по 13 октября – до начала активных боев у Авдеевки. Накануне в эфире украинского "Пятого канала" комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о стратегическом проигрыше Украины. По его мнению, причина в неадекватном восприятии ситуации обществом из-за неверной информации в СМИ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, опрос, доверие, владимир зеленский, социология, украина, верховная рада
Новости, Новости Украины, опрос, доверие, Владимир Зеленский, социология, Украина, Верховная Рада

Украинцы не доверяют Зеленскому и Верховной Раде – данные соцопроса

18:19 31.10.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, проведенные этой осенью. Результаты "весьма тревожны", пишут украинские СМИ
У жителей Украины снизился уровень доверия ко всем ветвям власти. Об этом говорят данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. В плюсе пока только Вооруженные силы Украины и волонтеры.
Что касается президента Владимира Зеленского, то количество поддерживающих его существенно уменьшилось.

Количество тех, кто доверяет Зеленскому снизилось с 91% до 76% в сравнении с маем 2022 года. В ВСУ же уверены 94% украинцев (в мае 2022 года – 98%), 87% доверяют волонтерам (столько же было и в мае 2022 года), сообщает "УНИАН".

Доверие к институтам центральной власти неуклонно стремится к минимуму: с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту. Доверие снизилось и к телемарафону "Единые новости" – с 69% до 48%.
По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, сейчас критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде. Это подтверждают и результаты другого недавнего опроса: украинцы заявили, что стране нужны парламентские выборы. Переизбрание же президента более 60% респондентов готовы ждать до окончания СВО, "сколько бы ни пришлось этого ждать".
Доверие к местным властям осталось примерно на уровне мая 2022 года: сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют. Остальные затруднились ответить.
Тенденцию недоверия местной власти в условиях военных действия Грушецкий назвал опасной. По мнению социолога, общественное мнение может не защитить местные власти от возможной ре-централизации и сворачивания децентрализации.
В опросе приняли участие 2007 жителей из всех регионов Украины. Он проводился с 30 сентября по 13 октября – до начала активных боев у Авдеевки. Накануне в эфире украинского "Пятого канала" комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о стратегическом проигрыше Украины. По его мнению, причина в неадекватном восприятии ситуации обществом из-за неверной информации в СМИ.
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