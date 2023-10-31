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Координатор нападения работал в санатории, где жил Царёв – из показаний задержанного

Координатор нападения работал в санатории, где жил Царёв – из показаний задержанного - 31.10.2023 Украина.ру

Координатор нападения работал в санатории, где жил Царёв – из показаний задержанного

Мужчина на протяжении девяти месяцев следил за жертвой, собирая информацию о его передвижении. В этом подозреваемый признался на допросе ФСБ

2023-10-31T16:48

2023-10-31T16:48

2023-10-31T16:48

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Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева готовилось с января 2023 года. Именного тогда 46-летний житель Ялты стал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Об этом после задержания он рассказал сотрудникам ФСБ.Кроме этого именно он оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые применялись при покушении на политика.Нападение на Царева произошло в ночь с 26 на 27 октября около санатория Кирова в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины заявила, что именно она организовала так называемую "спецоперацию по ликвидации коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью". 30 октября подозреваемый в координации покушения на убийство был задержан сотрудниками ФСБ. Его причастность подтвердили записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей. При обыске у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, фотографии Царева, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами, сообщает 31 октября ФСБ России.

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