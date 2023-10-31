"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты - 31.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231031/1050637742.html
"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты
"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты - 31.10.2023 Украина.ру
"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала владелицу салона красоты, которая "выпытывала" у клиентов позиции ВСУ, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства
2023-10-31T12:26
2023-10-31T12:26
новости
украина
сбу
служба безопасности украины
изюм
изюм (город)
харьковская область
фсб
всу
данные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050637109_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f6b5ca04b8aec700ac12fcdfd2deca4.jpg
В Изюме Харьковской области сотрудники СБУ задержали владелицу местного салона красоты. Для сбора разведданных женщина "втёмную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала нужные сведения во время предоставления косметологических услуг и бытовых разговоров.По данным СБУ, женщина собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. А также периодичность движения воинских эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.В СБУ полагают, что владелица салона красоты передавала информацию в ФСБ РФ через свою знакомую, которая проживала на возвращенных территориях России. Теперь, пишет пресс-служба, сообщница задержанной переехала в Белгород и оттуда "дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы".Сотрудники СБУ задержали жительницу Харьковской области и сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
https://ukraina.ru/20231020/1050341161.html
изюм (город)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050637109_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_1d57aa3624f3ed28b76508734a225356.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сбу, служба безопасности украины, изюм, изюм (город), харьковская область, фсб, всу, данные
Новости, Украина, СБУ, Служба безопасности Украины, Изюм, Изюм (город), Харьковская область, ФСБ, ВСУ, данные

"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты

12:26 31.10.2023
 
© Служба безпеки Украины телеграм-канал
© Служба безпеки Украины телеграм-канал
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала владелицу салона красоты, которая "выпытывала" у клиентов позиции ВСУ, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства
В Изюме Харьковской области сотрудники СБУ задержали владелицу местного салона красоты. Для сбора разведданных женщина "втёмную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала нужные сведения во время предоставления косметологических услуг и бытовых разговоров.
По данным СБУ, женщина собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. А также периодичность движения воинских эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.
В СБУ полагают, что владелица салона красоты передавала информацию в ФСБ РФ через свою знакомую, которая проживала на возвращенных территориях России. Теперь, пишет пресс-служба, сообщница задержанной переехала в Белгород и оттуда "дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы".
Сотрудники СБУ задержали жительницу Харьковской области и сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Анатолий Ильин в СБУ
20 октября, 05:56Репрессии на Украине
Обращаются с жителями Херсона как с предателями. Украина посадила 6 тысяч "коллаборантов" В вышедшем на днях докладе Управления Верховного Комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ ООН) утверждается, что по состоянию на 31 июля 2023 года Генеральная прокуратура Украины возбудила около 6000 уголовных дел по статье "коллаборационизм" и около 2000 дел по другим обвинениям в сотрудничестве с Россией
 
НовостиУкраинаСБУСлужба безопасности УкраиныИзюмИзюм (город)Харьковская областьФСБВСУданные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
Лента новостейМолния