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"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты

"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты - 31.10.2023 Украина.ру

"Выпытывала у клиентов данные о ВСУ": СБУ задержала владелицу салона красоты

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала владелицу салона красоты, которая "выпытывала" у клиентов позиции ВСУ, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства

2023-10-31T12:26

2023-10-31T12:26

2023-10-31T12:26

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В Изюме Харьковской области сотрудники СБУ задержали владелицу местного салона красоты. Для сбора разведданных женщина "втёмную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала нужные сведения во время предоставления косметологических услуг и бытовых разговоров.По данным СБУ, женщина собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны. А также периодичность движения воинских эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.В СБУ полагают, что владелица салона красоты передавала информацию в ФСБ РФ через свою знакомую, которая проживала на возвращенных территориях России. Теперь, пишет пресс-служба, сообщница задержанной переехала в Белгород и оттуда "дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы".Сотрудники СБУ задержали жительницу Харьковской области и сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20231020/1050341161.html

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