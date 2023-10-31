"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю - 31.10.2023 Украина.ру
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"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю
"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю - 31.10.2023 Украина.ру
"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю
Депутат Верховной рады Украины от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал в своем Телеграм-канале, что США оптимизируют расходы с целью для поисков финансирования Израиля. Украина в этом случае может просто остаться ни с чем
2023-10-31T10:53
2023-10-31T10:53
новости
новости украины
сша
израиль
помощь
джо байден
ярослав железняк
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Республиканцы Палаты представителей Конгресса США в понедельник опубликовали законопроект на экстренную помощь для Израиля в виде 14,3 млрд долларов – столько и предлагал направить президент США Джо Байден. Деньги будут изысканы путем сокращения расходов Службы внутренних доходов (IRS) на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков.Железняк отметил, что "в пакете Белого дома помощь и Израилю и нам шла без компенсаторов в виде сокращения расходов. Спикер Палаты Майк Джонсон сказал, что новые расходы должны быть покрыты сокращениями расходов, чтобы избежать увеличения долга. Правда пока неизвестно, вообще такая идея может пройти Сенат, где большинство у демократов"."Когда дом вашего соседа горит, вы не торгуетесь о цене садового шланга. Политические игры спикера Джонсона оскорбительны для всех произраильских американцев, и я надеюсь, что он немедленно изменит курс", – цитирует Железняк в подтверждение своих предположений демократа Дебби Вассерман Шульц.Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля. Но в Палату представителей конгресса США поступил законопроект только о предоставлении помощи Израилю. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.
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новости, новости украины, сша, израиль, помощь, джо байден, ярослав железняк
Новости, Новости Украины, США, Израиль, помощь, Джо Байден, Ярослав Железняк

"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю

10:53 31.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Депутат Верховной рады Украины от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал в своем Телеграм-канале, что США оптимизируют расходы с целью для поисков финансирования Израиля. Украина в этом случае может просто остаться ни с чем
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США в понедельник опубликовали законопроект на экстренную помощь для Израиля в виде 14,3 млрд долларов – столько и предлагал направить президент США Джо Байден. Деньги будут изысканы путем сокращения расходов Службы внутренних доходов (IRS) на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков.
Железняк отметил, что "в пакете Белого дома помощь и Израилю и нам шла без компенсаторов в виде сокращения расходов. Спикер Палаты Майк Джонсон сказал, что новые расходы должны быть покрыты сокращениями расходов, чтобы избежать увеличения долга. Правда пока неизвестно, вообще такая идея может пройти Сенат, где большинство у демократов".
"Когда дом вашего соседа горит, вы не торгуетесь о цене садового шланга. Политические игры спикера Джонсона оскорбительны для всех произраильских американцев, и я надеюсь, что он немедленно изменит курс", – цитирует Железняк в подтверждение своих предположений демократа Дебби Вассерман Шульц.
"Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 млрд долларов будет трудно найти", – подытожил депутат Верховной Рады.
Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля. Но в Палату представителей конгресса США поступил законопроект только о предоставлении помощи Израилю. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.
Зеленский
Вчера, 01:38
США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас ИзраилюКиев, говоря Вашингтону о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получил весьма категоричный ответ от конгрессменов. США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского
 
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