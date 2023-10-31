https://ukraina.ru/20231031/1050609718.html

"Неустрашимые джигиты". Горские евреи — одна из исторических народностей Дагестана

"Неустрашимые джигиты". Горские евреи — одна из исторических народностей Дагестана - 31.10.2023 Украина.ру

"Неустрашимые джигиты". Горские евреи — одна из исторических народностей Дагестана

Дагестан — уникальная по своему национальному составу республика. Это единственное место в мире, где на площади около 50 тысяч квадратных километров проживают 102 больших и малых народности, из которых 36 считаются коренными

2023-10-31T04:58

2023-10-31T04:58

2023-10-31T10:08

эксклюзив

северный кавказ

дагестан

моздок

нальчик

дербент

махачкала

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А 14 дагестанских народов имеют свою собственную письменность и алфавит.В число древнейших народов Дагестана входят горские евреи — жугьур. В обиходе их часто путают с татами — еще одной народностью Северного Кавказа. Путаница возникла из-за того, что горские евреи говорят на особом диалекте татского языка (джуури), который, в свою очередь, относится к диалектам персидского.Однако сами таты исповедуют ислам шиитского толка, а близкие к ним по языку горские евреи сохраняют приверженность иудаизму. Хотя эти народы веками мирно проживают рядом друг с другом, в окружении других северокавказских народностей, сохраняя между собой добрососедские отношения.Горские евреи неслучайно разговаривают на местной разновидности фарси. Согласно данным археологов и историков, их предки пришли на Кавказ в V веке из Персии, во времена династии Сасанидов, которая покровительствовала еврейскому населению, расселившемуся по этой огромной империи.Шахиншах Ирана Йездигерд I взял в жены Шошандухт, дочь лидера еврейской общины, а их сын, шахиншах Бахрам V Гур был воспет Алишером Навои, Низами и Фирдоуси — как легендарный богатырь, страстный охотник и любимец прекрасных женщин.В Дербенте — стратегически важном городе на берегу Каспийского моря, который защищал проход их северных степей на территорию Закавказья, уже тогда существовала влиятельная еврейская община, занятая ремеслами и торговлей. Причем считается, что именно дагестанские евреи принесли иудаизм в тюркскую Хазарию, где он превратился в официальную государственную религию.Дербент всегда оставался культурным центром горских евреев, а ядром общины являлся еврейский квартал «Джугут махаля», в котором построили Большую дербентскую синагогу — Келе-Нумаз.В 1897 году в этом древнем городе проживало около 2200 горских евреев, что составляло примерно 15% его населения, а в 1989 году в нем насчитывалось 13 000 представителей этой народности. Жугьур особо славились мастерством ковроткачества, но также преуспевали в других ремеслах — например, в ювелирном деле и художественной чеканке.Начиная с XIX века горские евреи начали селиться в новых городах, возникавших под защитой российской крепостной линии, — в Темир-Хан-Шуре (современном Буйнакске), в Порт-Петровске (современной Махачкале), Хасавюрте, Грозном, Нальчике и Моздоке.Их традиционный образ жизни практически не отличался от образа жизни других горцев Кавказа, что отражалось и в обычаях, и в одежде. Даже в городах горские евреи преимущественно носили украшенные газырями черкески, длинные бурки, кинжалы, отличались личной храбростью и прекрасно владели техникой верховой езды.«Проезжаешь мост: на мосту стоит группа горских евреев; несмотря на то что горские евреи с незапамятных времён покинули Палестину, они сохранили типичные черты своих соотечественников, живущих в Польше и России; темновато-жёлтый цвет лица и грустные чёрные глаза.Некоторые из евреев носят европейский костюм, другие — черкески. Но жизнь в горах всё-таки наложила на них отпечаток: многие из них – прекрасные наездники и неустрашимые джигиты», — писал этнограф Николай Харузин в очерке «По горам Северного Кавказа».При советской власти, в двадцатые годы прошлого века, в окрестностях Дербента организовали горско-еврейский колхоз имени Смидовича, а затем еще несколько таких же национальных коллективных хозяйств.В самом Дербенте открыли две горско-еврейские школы, горско-еврейские отделения педагогического и коврового техникумов, а также горско-еврейские клубы для молодежи. В городе начали печатать газету «Захметкеш» («Труженик»), на джуури — горско-еврейском диалекте татского языка, для которого разработали латинский и кириллический алфавиты.В этом издании, которому позднее дали название «Гъирмизине Астара» («Красная звезда»), работал известный горско-еврейский поэт Даниил Атнилов, а писатель Хизгил Авшалумов прославился рассказами о хитроумном Шими Дербенди — горско-еврейской ипостаси Ходжи Насреддина, переведенными в СССР на многие языки.Дербентская община горских евреев уцелела во время Великой Отечественной войны, потому что Красная Армия остановила нацистский натиск на Закавказье. Но жители оккупированных территорий Северного Кавказа жестоко пострадали от холокоста.Поначалу немцы не знали, как относиться к этим людям, внешне неотличимым от остальных горцев Кавказа. Они послали запрос в Берлин, и «специалисты по расовому вопросу» из государственного аппарата Третьего Рейха установили, что жугьур являются евреями по религиозному признаку, а значит, подлежат полному и немедленному уничтожению.25 сентября 1942 года немецкие солдаты расстреляли под Моздоком около 500 местных евреев — в основном беззащитных женщин, стариков и детей. А 19 октября были казнены еще 300 моздокских горских евреев, уцелевших во время первой резни. Их согнали на территорию кирпичного завода и жестоко убили.Горским евреям оккупированного Нальчика помогали их соседи — балкарцы и кабардинцы. Они укрывали их у себя в домах под видом мусульман-татов. Нацисты поймали и расстреляли некоторых представителей местной еврейской общины, не пожалев даже грудных младенцев. Но вскоре их выбили из города наступающие красноармейцы, в рядах которых воевали горские евреи.По свидетельству однополчан, жугьур действительно показали себя на фронте неустрашимыми джигитами. В современных музеях экспонируются письма бойцов РККА, написанные родным с фронта на языке джуури, где они клянутся сражаться с нацистами до полной победы.Подполковник Шетиель Абрамов из Дербента был ранен за время войны семь раз, отличился во время штурма Берлина и был удостоен звания Героя Советского Союза. Эту же награду получил уроженец Нальчика сержант Исай Иллазаров, который героически сражался на Курской дуге и погиб во время освобождения Латвии.По данным последних переписей, на территории Российской Федерации проживают около 20 тысяч горских евреев, большинство которых проживают на территории Северного Кавказа — преимущественно в дагестанском Дербенте — рядом с русскими, аварцами, лакцами, даргинцами, кумыками, лезгинами, азербайджанцами и армянами.И этот мир между людьми разных народов и языков, который необходимо сохранять сейчас, как зеницу ока, является главным достоянием многонационального Дагестана.

https://ukraina.ru/20180915/1021140397.html

https://ukraina.ru/20211220/1032914702.html

северный кавказ

моздок

нальчик

дербент

махачкала

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Леонид Николенко

эксклюзив, северный кавказ, дагестан, моздок, нальчик, дербент, махачкала