https://ukraina.ru/20231030/1050615017.html

Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ

Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ - 30.10.2023 Украина.ру

Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ

В Польше в мае 2022 года начала работу первая удалённая ячейка технического обслуживания для оказания помощи ВСУ по ремонту вооружений, сообщили 30 октября в службе распространения аудиовизуальной информации Минобороны США

2023-10-30T17:22

2023-10-30T17:22

2023-10-30T17:22

новости

польша

украина

всу

техника

запад

поломки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050615368_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_79c25816c76e9bbf7424da0eccfffe3d.png

Уорент-офицер по обслуживанию систем вооружения армии США Сун Ким увидела необходимость в более эффективной поддержке технического обслуживания ВСУ. Она организовала видеочат для связи с украинскими военнослужащими. В мае Ким, два сотрудника танково-автомобильного командования и командования вооружений, два эксперта по оружию и переводчик использовали мобильный телефон для проведения первого сеанса связи телекоммуникационной поддержки с военнослужащим ВСУ.По её словам, чат был доступен круглосуточно, чтобы украинские военнослужащие могли немедленно устранять неисправности боевой техники.Газета The Wall Street Journal написала, что недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники.Однако американская газета обратила внимание на то, что как в НАТО обучили ВСУ использованию своих вооружений. Выяснилось, что проблема в человеческом факторе: украинских военных обучали пять недель - вместо минимальных четырёх месяцев, отводимых в странах альянса при подготовке на САУ.В этом издание и увидело корень проблемы, констатировав: "Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени".

https://ukraina.ru/20231029/1050581795.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, всу, техника, запад, поломки