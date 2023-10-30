Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ - 30.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231030/1050615017.html
Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ
Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ - 30.10.2023 Украина.ру
Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ
В Польше в мае 2022 года начала работу первая удалённая ячейка технического обслуживания для оказания помощи ВСУ по ремонту вооружений, сообщили 30 октября в службе распространения аудиовизуальной информации Минобороны США
2023-10-30T17:22
2023-10-30T17:22
новости
польша
украина
всу
техника
запад
поломки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050615368_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_79c25816c76e9bbf7424da0eccfffe3d.png
Уорент-офицер по обслуживанию систем вооружения армии США Сун Ким увидела необходимость в более эффективной поддержке технического обслуживания ВСУ. Она организовала видеочат для связи с украинскими военнослужащими. В мае Ким, два сотрудника танково-автомобильного командования и командования вооружений, два эксперта по оружию и переводчик использовали мобильный телефон для проведения первого сеанса связи телекоммуникационной поддержки с военнослужащим ВСУ.По её словам, чат был доступен круглосуточно, чтобы украинские военнослужащие могли немедленно устранять неисправности боевой техники.Газета The Wall Street Journal написала, что недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники.Однако американская газета обратила внимание на то, что как в НАТО обучили ВСУ использованию своих вооружений. Выяснилось, что проблема в человеческом факторе: украинских военных обучали пять недель - вместо минимальных четырёх месяцев, отводимых в странах альянса при подготовке на САУ.В этом издание и увидело корень проблемы, констатировав: "Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени".
https://ukraina.ru/20231029/1050581795.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050615368_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_b96ae968a72a228391d4fc49f9c271e3.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, всу, техника, запад, поломки
Новости, Польша, Украина, ВСУ, техника, Запад, поломки

Пентагон организовал видеочат для ремонта техники ВСУ

17:22 30.10.2023
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
В Польше в мае 2022 года начала работу первая удалённая ячейка технического обслуживания для оказания помощи ВСУ по ремонту вооружений, сообщили 30 октября в службе распространения аудиовизуальной информации Минобороны США
Уорент-офицер по обслуживанию систем вооружения армии США Сун Ким увидела необходимость в более эффективной поддержке технического обслуживания ВСУ. Она организовала видеочат для связи с украинскими военнослужащими. В мае Ким, два сотрудника танково-автомобильного командования и командования вооружений, два эксперта по оружию и переводчик использовали мобильный телефон для проведения первого сеанса связи телекоммуникационной поддержки с военнослужащим ВСУ.

“Мы были их единственным ресурсом”, - сказала Ким.

По её словам, чат был доступен круглосуточно, чтобы украинские военнослужащие могли немедленно устранять неисправности боевой техники.
Газета The Wall Street Journal написала, что недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники.
Однако американская газета обратила внимание на то, что как в НАТО обучили ВСУ использованию своих вооружений. Выяснилось, что проблема в человеческом факторе: украинских военных обучали пять недель - вместо минимальных четырёх месяцев, отводимых в странах альянса при подготовке на САУ.
В этом издание и увидело корень проблемы, констатировав: "Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени".
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 13:05
Фатальная неизбежность. О военном разгроме УкраиныНеоднократно замечено, что ВСУ постоянно совершают одну и ту же ошибку: объявляют некий населённый пункт (Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевку) "крепостью" и пытаются удерживать его до последней возможности
 
НовостиПольшаУкраинаВСУтехникаЗападполомки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
13:00Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября
Лента новостейМолния