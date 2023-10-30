https://ukraina.ru/20231030/1050612104.html

Сергей Сазонов: ВСУ обрекли себя на разгром после успеха под Харьковом, повторив судьбу Белой армии

Сергей Сазонов: ВСУ обрекли себя на разгром после успеха под Харьковом, повторив судьбу Белой армии - 30.10.2023 Украина.ру

Сергей Сазонов: ВСУ обрекли себя на разгром после успеха под Харьковом, повторив судьбу Белой армии

В нынешней войне взамен кавалерии пытаются использовать багги, квадроциклы и легкие бронированные автомобили, аналоги тачанок, но современные средства поражения оставляют им не много шансов, считает историк кавалерии Сергей Сазонов

2023-10-30T16:30

2023-10-30T16:30

2023-10-30T17:58

интервью

всу

харьков

белая армия

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семён буденный

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танки

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Сергей, в 1920-м в приазовских и причерноморских степях шли упорные бои между Вооруженными силами юга России (ВСЮР) и РККА. Вооруженная борьба тогда носила маневренный характер. Сейчас в тех же местах идут позиционные бои между ВСУ и российской армией. Почему Украине не удалось навязать маневренную войну на танкодоступной местности?— В 1920 году, когда шли бои в Северной Таврии, стороны не располагали долговременными полевыми укреплениями. Танки тогда только появились, они были и у Врангеля, и у РККА в незначительных количествах, но они были несовершенны. В настоящее время танки по аналогии с кавалерией утратили свойство пробивной силы. Наличие недорогих противотанковых средство делает маневренную войну с помощью танков бессмысленной. Когда какой-нибудь «Ланцет» сжигает машину стоимостью несколько миллионов долларов, приходится задумываться, как использовать такую бронетехнику.Хотя элементы маневренной войны мы видели и в начале СВО и в ходе Харьковско-Сватовской операции на Краснолиманском направлении, успешной для ВСУ. А во время Гражданской войны стороны не имели возможности возвести долговременные укрепления, и их нечем было бы заполнять. Количество войск тогда было крайне невысоким.— Войска Врангеля располагали некоторым количество бронетехники, в том числе броневиками и грузовиками с установленными на них пулемётами. Есть ли параллели между тактикой белых в ту войну и действиями противников в ходе СВО?— Броневики в то время — колесная техника, привязанная к дорожной сети, а конница к дорогам не привязана. Хотел бы сделать оговорку, что конница — это не аналог техники. Кавалерия — это то, что сейчас называют экзоскелетами. То есть лошадь — это биологическое дополнение всадника. Сам характер действий конницы сильно отличается от действий механизированных частей. Конница обладает большей проходимостью и в некоторых случаях даже большей скоростью передвижения по пересеченной местности. Противотанковые рвы, водные преграды для нее не являются преградами. Врангель попытался создать бронированную кавалерию, и там, где было возможно, он применял ее вполне успешно.Сейчас взамен кавалерии пытаются использовать багги, квадроциклы и легкие бронированные автомобили, аналоги тачанок, но современные средства поражения оставляют им немного шансов. В Сирии пытались использовать «джихад-мобили», но пулеметчик там живет две минуты. А тачанки Врангеля с пулеметом «Максим» вполне успешно боролись даже с артиллерийскими батареями, налетая с фланга сметали орудийные расчеты пулеметным огнем.Аналогия здесь более стратегическая, чем тактическая. Проблема противоборствующих сторон в том, что ни тогда, ни сейчас мы не видим эшелонированного построения боевых порядков, когда за ударом маневренных сил движутся части, которые закрепляют успех. Вообще, концепция маневренной войны родилась в 1-й Конной армии РККА, автором ее был Буденный, об этом, кстати, писал Гальдер, начальник генштаба вермахта. Смысл ее в том, что конница использовалась как завеса, то есть она разворачивалась и давала возможность создать пехотный и бронированный кулак. Конница прощупывала слабые места в обороне противника, а потом туда устремлялся этот кулак.Если же был неуспех, пехота откатывалась, конница не давала противнику организовать преследование. Но в случае боевых действий в СВО этого нет. Так как не только средства огневого поражения, но и количество сил участников другое. И артиллерия не дает возможности сосредоточить большую ударную группировку, а малые силы обнаруживаются и уничтожаются.— Сейчас эксперты много говорят о том, что БПЛА изменила характер войны, для оператора дрона противник виден как на ладони. А во времена Гражданской существовали ли аналоги таких средств воздушного наблюдения?— Именно тогда появилась авиация, ее было немало. У Врангеля были эскадрильи по 12–15 самолетов. Помним советский фильм «Служили два товарища», герои которого вели съемку с самолета. А авиация тогда по тактико-техническим соответствовала современным дронам, ее скорость была 120–150 км в час. И эти летательные средства наносили существенный урон как пехотным, так и кавалерийским частям. Они сбрасывали не только бомбы и гранаты, но и рассеивали тучи металлических стрел. То есть и наблюдение за полем боя и действия, аналогичные дронам, существовали. А вот ПВО почти не было, она только начала появляться.— В ходе СВО шли упорные городские бои в Донбассе. А во время гражданской войны были свои «Бахмуты» и «Мариуполи»?— Городские бои в тех же местах, что и сейчас, но в них сильно никто не ввязывался, потому что это было бессмысленно. Их просто изолировали, отсекали пути подвоза, после чего сами городские бои становились бессмысленными. У бойца тогда было 20–30 патронов, плюс штык и две гранаты. То есть все бои были очень скоротечными и стороны предпочитали в них не ввязываться.Нужно понимать отличие Гражданской от СВО. Украина заранее готовилась и создавала укрепрайоны. То есть это непросто городская застройка, а подготовленные узлы обороны, как в Мариуполе. Но изоляция такого района решает проблему прямого штурма. Гарнизон если не сдается, то уничтожается, а людей в Гражданскую было мало, их берегли.— Если продолжить аналогию с СВО, то военная помощь запада киевскому режиму исчисляется десятками миллиардов долларов и включает в себя различное военное оборудование и оружие. За годы Гражданской война станы Антанты снабдили белое движение сотнями тысяч винтовок, грузовиками, обмундированием, танками, самолетами. Насколько это помогало белым, ведь победа в войне в итоге досталась красным?— То, что техническое превосходство является решающим фактором в вооруженном конфликте, — мифология. В современных войнах парни в пластиковых тапочках, как в Афганистане, разгромили сильнейшую армию мира. Основным фактором победы красных была поддержка их населением. Войска красных были лучше идеологически мотивированы. Из техники не стоит делать объект поклонения, потому что техника завязана на многие факторы, в том числе техобслуживание, горючее. Без всего этого — это просто кусок железа.Есть дневники британского офицера, который занимался техподдержкой со стороны Антанты, «Прощание с Доном». Его личная оценка: с техникой у белых было все хорошо, а вот с организацией и мотивацией было все очень неважно. Красные использовали трофейную технику против белых, и обеих сторон были проблемы с патронами, почему были распространены схватки с холодным оружием, как в пехоте и в кавалерии.— А насколько сильно тогда командование зависело от идеологических установок? В экспертном сообществе популярно мнение, что генералитет ВСУ и руководство Украины руководствуются политическими соображениями и необходимостью создания медийной картинки, бросая свои войска в мясные штурмы.— Обвинить Вооруженные силы юга России в том, что они, не жалея людей, гнали их на пулеметы, нельзя. Но ситуация была отчасти похожая на современную. Столкнулись два мира. Белые были представлены средним и высшим классом России, хотя среди красных тоже были подобные люди. Но красные опирались на народные низы, которым обещали новую жизнь. Нельзя проводить прямую аналогию, сравнивая белых и помощь Антанты с ВСУ, а красных с ВС РФ.У красных, как у ВСУ, были некие идеологические догмы, обещания лучшей жизни, как и на Украине — Евросоюз, кружевные трусы и так далее. А у белых была полная идеологическая неопределённость. Были сторонники Учредительного собрания, монархисты, левые и правые эсеры, все они друг другу не доверяли. У казаков были вообще другие идеологические установки, они были больше самостийниками, как атаман Краснов.У красных была очень хорошо налажена идеологическая работа, тут можно говорить о нейролингвистическом программировании. Лев Троцкий приезжал на фронт и воодушевлял тысячи людей. У красных была школа агитаторов, агитационные поезда, а комиссары могли застрелить любого командира, который действовал неправильно. Такой жесткой системы идеологического программирования у белых не было. Просто за деньги воевать никто не будет. Люди воюют за идею, тот, кто сможет дать более привлекательную идеологическую картинку будущего, тот и победит.— Какие уроки из боев Гражданской войны могут извлечь современные военные?— Поговорим о негативном. Первое, что я вижу в действиях ВСУ, с самого начала СВО они последовательно вводят свои части в бой. Это гарантия разгрома вашей армии всегда. Если вам нужно взять штурмом подъезд, где сидит два человека, а у вас 30–40 человек, вы можете сделать это организованно, используя группы разграждения, штурмовую и огневой поддержки, а можете забегать туда по одному — и вас перебьют.ВСУ с начала СВО занимаются именно этим — формирует части и тут же бросает их в бой. Первое, что при этом происходит, — выбивание кадрового состава. Немцы на этом сломались в 1943 году. Их кадровый состав выбили, и вермахт посыпался. Если говорить о наступательных операциях, то главное — это закрепление достигнутого успеха. Если части прорывают фронт, то за ними должен двигаться второй и третий эшелон. Это то, чего не было у Врангеля, и то, что было у красных. Врангель действовал весьма ограниченными средствами. У него не было мобилизационного ресурса, второго и третьего эшелона.Мобилизационный ресурс тоже небезграничен. Это 10% от общей численности населения. Когда наши уважаемые блогеры выводят сумасшедшие мобресурсы для Украины в 7–8 млн человек, — это непрофессионально. В Гражданскую войну мы видим поражение ВСЮР с постепенным выбиванием мотивированных офицерских полков.— Как красным удалось взломать сильные укреплённые позиции белых на Перекопском перешейке, построенные французами, которые встретили их на пути в Крым?— Удар был нанесен со стороны Сиваша без какой-либо огневой поддержки. Тяжелой полевой артиллерии в Гражданской войне почти не было. Позиции взяли на ура, штыками, но сделали это быстро и неожиданно.— У ВСУ так не получилось с линией Суровикина.— Там другая ситуация, но подобная угроза была во время операции в районе Харькова, Красного Лимана и Купянска. Если бы у них было достаточно сил, то они могли бы повернуть на юг. Я не владею информацией о соотношении наших сил и ВСУ, но что-то подобное они могли провести. Ведь линии Суровикина тогда еще не было. Война начинается всегда с маневренных боевых действий, как в Первую мировую войну, а потом переходит в позиционную. Если вы не смогли решить вопрос, то тогда все… На юге в Гражданскую Буденный нанес решающее поражение белым у станицы Егорлыкской и двинул войска к Новороссийску. Силам Деникина там закрепиться не удалось. У ВСУ не получилось реализовать локально-тактический успех в маневренной войне.

https://ukraina.ru/20231030/1050600111.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, харьков, белая армия, ркка, барон врангель, семён буденный, крым, танки, дроны, сиваш