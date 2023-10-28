Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный
12:29 28.10.2023 (обновлено: 13:03 28.10.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинские волонтеры снабжают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой наркотиками. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич в распространенном 28 октября видео Минобороны России
"Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - признал военнопленный.
Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны.
"Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем", - сказал Гирич.
Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.
Боец отдельной стрелковой бригады "Новый" рассказывал, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений.