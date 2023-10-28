Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050573305.html
Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный
Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный - 28.10.2023 Украина.ру
Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный
Украинские волонтеры снабжают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой наркотиками. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич в распространенном 28 октября видео Минобороны России
2023-10-28T12:29
2023-10-28T13:03
наркотики
всу
пленный
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:108:1090:721_1920x0_80_0_0_08aab4370338358c7122b5023e566d80.jpg
"Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - признал военнопленный.Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны.Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.Боец отдельной стрелковой бригады "Новый" рассказывал, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений.
https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:6:1090:824_1920x0_80_0_0_74b898feef420df46c8fdda8baa26c05.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
наркотики, всу, пленный, новости, украина
наркотики, ВСУ, пленный, Новости, Украина

Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный

12:29 28.10.2023 (обновлено: 13:03 28.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украинские волонтеры снабжают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой наркотиками. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич в распространенном 28 октября видео Минобороны России
"Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - признал военнопленный.
Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны.

"Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем", - сказал Гирич.

Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.
Боец отдельной стрелковой бригады "Новый" рассказывал, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений.
16 августа, 13:02
Порно и наркотики. Какую Украину строит ЗеленскийВо вторник, 15 августа, украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на Украине собираются легализовать порнографию
 
наркотикиВСУпленныйНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
13:41В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
13:28Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром
13:11Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
13:07"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке
13:03Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октября
13:00Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю
12:49Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров
12:43В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав
12:42Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю
12:29Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный
12:20Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении
12:12Министры обороны США и Украины обсудили СВО
12:12Лавров объяснил, с чем столкнулся Запад из-за обострения на Ближнем Востоке
11:20Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам
11:15Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
11:10На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах
10:42ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ
10:18ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
10:14Венгрия считает возмутительным саботаж расследования подрыва "Северного потока" - Сийярто
Лента новостейМолния