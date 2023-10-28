https://ukraina.ru/20231028/1050573305.html

Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный

Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный - 28.10.2023 Украина.ру

Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный

Украинские волонтеры снабжают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой наркотиками. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич в распространенном 28 октября видео Минобороны России

2023-10-28T12:29

2023-10-28T12:29

2023-10-28T13:03

наркотики

всу

пленный

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:108:1090:721_1920x0_80_0_0_08aab4370338358c7122b5023e566d80.jpg

"Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - признал военнопленный.Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны.Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.Боец отдельной стрелковой бригады "Новый" рассказывал, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений.

https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

наркотики, всу, пленный, новости, украина