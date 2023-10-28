https://ukraina.ru/20231028/1050573003.html

Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октября

Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октября - 28.10.2023 Украина.ру

Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октября

Военные 118-й бригады ТрО и их жёны обратились к командованию, рассказав о больших потерях. В Виннице зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-28T13:03

2023-10-28T13:03

2023-10-28T13:03

хроники

эксклюзив

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Видеообращение бойцов 157-го батальона 118-й бригады Сил территориальной обороны вечером 27 октября распространили черкасские телеграм-каналы."Мы бойцы 157 бригады города Золотоноша (в составе 118 бригады ТрО существует 157 батальон из Золотоноши — Ред.) направились в Донецкую область (ДНР — Ред.) выполнять боевое задание. Из-за преступного командования нашего комбата и комбрига за полдня боевых действий мы потеряли около 60 бойцов личного состава в районе села Старомайорск. Обращаем внимание, что сняли нашего комбата. Комбриг загоняет парней дальше на убой. Подкрепления нет никакого, артиллерии, ничего у наличии у нас нет. Нас просто отправляют на убой. Прошу поддержать, [прошу] украинцев обратить на это внимание", - говорится в обращении бойцов.Позже появилось обращение жён бойцов 157-го батальона к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному."Уважемый Валерий Фёдорович, наш главнокомандующий, мы — матери, жёны, сёстры наших защитников 157 ТрО города Золотоноша просим вас помочь вывести наших парней раненных, психологически истощённых с позиций и вернуть их на реабилитацию и помочь найти тех, кто сегодня считается без вести пропавшим. Надежда осталась только на вас. У нас нет никакой официальной информации. Мы не можем распространять то, что мы знаем. Поэтому обращаемся к вам. Помогите нашим защитникам. Помогите тем, кто сегодня спасал и спасает жизнь всей Украины. Благодарим вас", - отмечалось в обращении женщин.Пока официальной реакции на обращение нет.Примечательно, что пока на ожесточённые участки боёв бросают бригады ТрО, прославленные бригады ВСУ не замечены на самых горячих участках боёв.Гепатит в ВинницеВ Виннице увеличивается количество пострадавших от вирусного гепатита А, где три дня назад — 25 октября - был зафиксирован 81 случай заболевания. Как сообщило министерство здравоохранения Украины по состоянию на вечер 27 октября в больнице находится 141 пациент.На месте работает команда эпидемиологов и специалистов Винницкого областного центра по контролю и профилактике болезней и группа реагирования Центра общественного здоровья Украины."Продолжается эпидемиологическое расследование и все необходимые обследования. Комплексно уже есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды. Источник инфицирования еще не установлен", - сообщалось на странице Минздрава в соцсетях.Кроме того, с понедельника, 30 октября, школьники Винницы вернутся с осенних каникул на обучение, но в онлайн-формате.Также 29 октября команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным должна приехать в Винницкую область, чтобы изучить ситуацию на месте и принять все необходимые меры для установления источника инфицирования."Будем работать совместно с местными властями, МВД и ГСЧС. Держим ситуацию на контроле", - подчеркнули в министерстве здравоохранения Украины.О вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай вирусного гепатита А. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 19 ударов."На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 60 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 76 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 76 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 16; Казачьи Лагеря — 10; Саги — 9; Старая Збурьевка — 9; Пролетарка — 10; Алёшки — 13; Песчановка — 9", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Раденск, Корсунка, Подстепное, Крынки, Днепряны."В результате обстрела ВСУ в Алёшках один мирный житель получил ранения тяжелой степени тяжести, сообщили в экстренных службах", - также сообщило агентство.Утром 28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий", - указывалось в сводке.Кроме того, в Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино украинские военные сбросили с БВС 7 взрывных устройств. По окраине села Безымено было выпущено 2 минометных снаряда, по окраинам сел Пороз и Дроновка – 4 и 3 миномётных снаряда соответственно. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Утром 28 октября Минобороны России сообщило о сбитых украинских беспилотниках над Тульской и Орловской областями."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", - указывалось в сообщении.За несколько часов до этого сообщалось о сбитом над Курской областью украинском дроне."27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - сообщало Минобороны РФ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231028/1050570153.html

https://ukraina.ru/20231027/1050558557.html

https://ukraina.ru/20231027/1050545198.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив