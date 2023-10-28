https://ukraina.ru/20231028/1050572532.html

Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю

Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю - 28.10.2023 Украина.ру

Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю

Израильско-палестинский конфликт стал центром всеобщего внимания. При этом он только обостряется. На этом фоне всё чаще звучат обвинения Украины в нелегальных поставках оружия в Палестину

2023-10-28T12:42

2023-10-28T12:42

2023-10-28T12:42

эксклюзив

израиль

украина

оружие

всу

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хамас

дмитрий медведев

кирилл буданов

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Тем не менее, власти Киева лицемерно развешивают флаги Израиля по всему городу — неудивительно, ведь Израиль помогал Украине в развязанной ею войне против Донбасса и России.Во время стремительного нападения 7 октября на ряд населенных пунктов и городов у бойцов движения ХАМАС обнаружились американские автоматы, которые поставлялись Киеву. Многочисленные обвинения в адрес Украины, которая стала одним из лидеров контрабанды оружия в мире, снова подтверждены фактами.С февраля 2022 года, когда поставки западного оружия хлынули потоком, черные рынки вооружения оказались завалены предложениями купить что угодно – от стрелкового оружия до переносных ракетных комплексов.Доставляется вооружение в любой регион, а закладки с товаром делаются в приграничных с Украиной европейских странах. Потом оружие расползается по горячим точкам, попадая в руки бандитов или террористов со всех континентов.К примеру, польское издание Rzeczpospolita в связи с этим опубликовало данные заместителя министра внутренних дел Мацея Васика. По его словам, контрабанда оружия и боеприпасов из Украины в Польшу в последний год резко увеличилась.Если в 2021 году на границе было изъято 1,4 тысячи единиц разного оружия, то в 2022 году - уже 8,3 тысячи. Да и это – лишь верхушка "оружейного айсберга", от которого откалываются все новые куски и уплывают в руки желающих незаконно вооружиться.Кроме автоматов, хамасовцы получили и более мощное оружие. Израильские СМИ сообщили, что под Ашкелоном израильские солдаты нашли в кузове пикапа палестинцев украинские противотанковые гранатометы с маркировкой подразделений ВСУ, гранаты к РПГ-7 и переносные зенитные ракетные комплексы. На всем вооружении и боеприпасах были метки украинского подразделения из города Мукачево Закарпатской области.Также зафиксированы кадры, на которых нападавшие применяли ПЗРК "Игла". И, похоже, был продемонстрирован далеко не весь ассортимент оружия, который имеет ХАМАС, благодаря украинским дельцам.Причем, подобная схема выстроилась еще в 2013 году, когда турецкие спецслужбы, вооружавшие свои джихадистские группировки на территории Сирии, такие как „Джебхат-ан-Нусра“ (запрещена в РФ), переименовавшаяся затем в„Ахрар аль-Шам“ и другие, через свою агентуру вышли на министерство обороны Украины с большим списком необходимого товара.К этому моменту Украина уже занимала лидирующие позиции на черном оружейном рынке. Но до 2014 года тогдашнее руководство Украины такую торговлю не одобряло, опасаясь испортить отношения с Россией, и поток украинского оружия в Сирию был небольшим — в основном боеприпасы для советского оружия и артиллерии. Но после переворота в Киеве и смены власти эти поставки начали набирать темпы.После 24 февраля 2022 года «оружейная схема» особенно активизировалась, так как даже минимального контроля за поставками американского и западного вооружения и боеприпасов не было. Оружие рекой текло на Украину, а оттуда ручьями растекалось по другим воюющим регионам.Не остался в стороне и ХАМАС. Старая схема продолжала работу. Оружие уплывало из украинских портов в Турцию, где перегружалось на египетские суда и уже ими доставлялось в Египет, откуда по «подземной реке» уплывало в Газу или на рыбацких шхунах и лодках доставлялось в порты Газы.Так что украинское ГУР в лице Буданова не зря громче всех заорало о том, что американское оружие у ХАМАС есть, но это трофеи русских, которые они специально передали палестинцам, чтобы дискредитировать ВСУ.Некоторые образцы вооружений, переданные Западом киевскому режиму, активно применяются против Израиля, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что это оружие и дальше будет бесконтрольно появляться в эпицентрах других конфликтов.С Дмитрием Медведевым неожиданно согласились некоторые западные политики.В свою очередь киевский режим признает, что Израиль был одним из первых государств, кто отправил помощь Украине — и не в символическом количестве. По информации израильского издания Haaretz, Тель-Авив потратил миллионы долларов на помощь Украине.Часть из них ушла на предоставление помощи нелетального характера, хотя по факту это укрепило и повысило боеспособность украинских войск.Например, только за несколько месяцев прошлого года ВСУ получили от Израиля сотни систем борьбы с беспилотниками, которые были доставлены израильским оборонным подрядчиком Украине через Польшу, десятки бронированных машин "скорой помощи", 3500 касок, 2000 бронежилетов, сотни костюмов противоминной защиты, несколько тысяч приборов ночного видения, инженерное оборудование, сотни тонн грузов — от полевых палаток, одеял, медоборудования до систем очистки воды и разных приборов.С ноября 2022 года израильские военные исправно делились разведданными, имеющимися в их распоряжении о действиях и вооружениях российских войск, и военными технологиями. В частности, Тель-Авив одобрил поставки Киеву вооружений, содержащих компоненты израильского производства, включая оптику и системы контроля огня.Также Израиль с началом российской специальной военной операции выдал разрешения компаниям Elbit и Rafael на предоставление Украине систем для создания помех и уничтожения беспилотников.Особенно значительной была помощь Израиля по медицинскому аспекту — в лечении и реабилитации украинских боевиков. Сообщалось, что в первые месяцы СВО были развернуты полевые медицинские лагеря с израильским персоналом под Львовом и на границе с Молдовой. Там работали около ста израильских медиков, включая 40 докторов.Украинские волонтеры благодарили израильтян за помощь и хвалились, что "украинские отряды на харьковском фронте, которые участвовал в боях за Дементиевку, были полностью оснащены топовой израильской медициной. Такие же грузы шли на изюмский фронт и не только".Инструкторы из Израиля обучают украинских медиков работе в полевых условиях и в бою. Курсы проходят и на Украине, и в израильских госпиталях.Что касается летальной помощи Украине, то тут Израиль публично делает вид, что не при чем. Но в реальности на украинском фронте появляются и израильские снаряды, и бронетехника.Например, у ВСУ есть израильские бронеавтомобили SandCat. При этом украинские военные подтвердили, что израильские бронеавтомобили были переданы на вооружение ВСУ и даже успели себя хорошо зарекомендовать в боевых условиях.На вооружении ВСУ оказались и кассетные минометные боеприпасы калибра 120 мм из Израиля. На кадрах, опубликованных украинскими боевиками, можно увидеть, как они стреляют боеприпасами M971.Этот израильский боеприпас оснащен 24 суббоеприпасами, которые разбрасываются на открытой местности и подрываются при падении на землю. Предназначены для поражения живой силы и бронетехники. Точное количество таких мин, поступивших в ВСУ, засекречено.Примечательно и то, что украинскими боевиками плотно занимаются израильские инструкторы по боевой подготовке. Кроме них, в рядах ВСУ воюет немало израильских наемников."В ВСУ воюют 200 наемников-граждан Израиля", — в прошлом году гордо сообщал главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман.Принимали участие наемники из Израиля и в боях и спецоперациях на некоторых участках фронта. Например, в мае прошлого года помощник Владимира Зеленского, Давид Арахамия, заявил изданию The Times of Israel, что "Азовсталь" "защищают около 40 еврейских героев".Что с ними стало дальше, погибли, эвакуировались, тайно ушли на обмен – неизвестно. Но в социальных сетях было видео с мужчиной с татуировкой в виде шестиконечной звезды, который призывал депутатов Кнессета помочь эвакуировать его и его украинских побратимов из Мариуполя.Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, а тем более если в него вступят другие стороны, прежде всего Иран, то потребности уже Израиля в помощи резко возрастут. А что будет теперь с всеобъемлющей помощью Украине – пока не совсем ясно.

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https://ukraina.ru/20231027/1050559884.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, израиль, украина, оружие, всу, владимир зеленский, давид арахамия, хамас, дмитрий медведев, кирилл буданов