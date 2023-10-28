https://ukraina.ru/20231028/1050570153.html

Двойной удар по Зеленскому, признание СБУ. Главное на Украине на утро 28 октября

Двойной удар по Зеленскому, признание СБУ. Главное на Украине на утро 28 октября - 28.10.2023 Украина.ру

Двойной удар по Зеленскому, признание СБУ. Главное на Украине на утро 28 октября

Западные СМИ сообщили о "двойном ударе", который украинским властям нанесли Венгрия и Словакия. В СБУ признались, что стоят за покушением на Олега Царёва

2023-10-28T09:51

2023-10-28T09:51

2023-10-28T09:51

эксклюзив

хроники

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О "двойном ударе" по президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ сообщило издание Newsweek."Зеленскому нанесли двойной удар. <…> Украинский президент <…> сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО", — писали американцы.При этом та же Словакия ранее предоставила Украине значительный объем военной помощи. Братислава направила в соседнюю страну большое количество боеприпасов, бронетехники, артиллерийских орудий и даже истребителей, отмечается в публикации. Так в апреле 2022 года Братислава передала Киеву систему противовоздушной обороны С-300. Через год - в апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Пребывая тогда в оппозиции, нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.В целом же, по словам министра обороны Словакии Мартина Скленара, его страна оказала военную помощь Украине на €680 млн.При этом в США опасаются и того, что Словакия откажется от антироссийских санкций"Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы", — резюмируется в материале.Украинские же политики также встревожены происходящим в Словакии. Так, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко назвал Фицо "мини-версией" премьера Венгрии Виктора Орбана. По словам Мережко, заявления Фицо "стали неприятным развитием событий"."Но Словакия всё равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию", - рассказал Мережко в комментарии Newsweek.Ранее эксперты отмечали, что для Украины большую угрозу представляет не столько отказ Словакии от поставок оружия, сколько запрет на транзит военной помощи Киеву через свою территорию, что вынудит союзников Украины перестраивать логистические маршруты.Признание СБУРяд СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили о том, что за покушением на Олега Царёва стоит эта спецслужба.Как заявил источник "Украинской правды" в СБУ, Царёв "давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью"."Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - заявил неназванный эсбэушник.Примечательно, что аналогичный комментарий почти слово в слово дал неназванный источник в СБУ и украинской службе Би-би-си."Он давно был в списке предателей, ответивших за свои преступления. Царёв — совершенно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — заявил источник.Таким образом, либо источник у двух изданий один, либо речь идёт о практически официальной информации от украинской спецслужбы.Детали спецоперации СБУ пока не разглашает. В то же время источники в СБУ подтвердили СМИ, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.Ранее Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царёва."В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)", - отмечалось в сообщении ФСБ.Также сообщалось о проведении неотложных оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия."О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет", - писал вечером 27 октября телеграм-канал политика.Ряд источников указывал, что царёв находится в реанимации. Его охраняют."Покушение на Царёва ещё раз, для тупых, что называется, показывает, что противник у нас хитрый, изворотливый и упорный, который очень хочет победить (а не договориться) и будет использовать для этого все доступные ему средства. Второй недавний очень показательный пример - история с банкетом лётчиков, который чуть было не закончился массовым отравлением. Враг будет искать уязвимости, плохо замаскированные и охраняемые объекты, плохо охраняемых и беспечных людей, убийство которых может осложнить наше положение. Искать постоянно, настойчиво, пока ему или не обломают искалку, или пока не найдёт. А ему дадут все необходимые ему средства, и все его действия оправдает "всё прогрессивное человечество", - прокомментировал покушение на Царёва боец ВС РФ Андрей Морозов.Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина, находящаяся с визитом в Риме, заявила, что покушение на Царёва встревожило Антиимпериалистического и антивоенного форума в Риме."Очередное преступление киевских фашистов. Держим кулаки, чтобы всё обошлось. А виной всему проклятая беспечность. Олег Анатольевич, везде рассекающий без охраны, по-моему, сам уверовал в то, что он скромный директор ялтинских санаториев, а не будущий руководитель демилитаризированной Украины. Только что сообщили об этом огромному Антиимпериалистическому и антивоенному Форуму в Риме. Люди в шоке", - писала она в своём телеграм-канале 27 октября.Ранее американское издание The Washington Post выпустило обширный материал, рассказывающий о деятельности украинских спецслужб — Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины и о том, как СБУ и ГУР серьёзно реформировало Центральное разведывательное управление США, вложив после 2014 года в украинские спецслужбы миллионы долларов. Американцы тренировали украинцев, построили украинским спецслужбам новые офисы и полигоны и передали новейшее оборудование.При этом американцы участвовали в разработке терактов, в которых погибли мирные граждане России - в частности, в разработке теракта на Крымском мосту. При этом, по информации издания, президент Украины Зеленский лично санкционирует адресные теракты на территории России.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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