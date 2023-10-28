https://ukraina.ru/20231028/1050569595.html

Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине

Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине - 28.10.2023 Украина.ру

Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный трагическому положению православной церкви на Украине, одним вопросом. Его он задал в комментариях к превью программы Карлсона, опубликованном в соцсети X (бывшей Twitter)

2023-10-28T08:53

2023-10-28T08:53

2023-10-28T08:54

новости

илон маск

такер карлсон

упц мп

украина

сбу

запрет

аресты

священники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_9685cdf320daf10d60e069e599e9306c.jpg

В ролике Карлсона говорится, что из "всех преступлений" президента США Джо Байдена, "самым показательным" может быть поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму. По словам журналиста, "практически никто в Соединённых Штатах ничего не сказал" по поводу запрета Киевом канонической церкви.Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев. Принятие этого закона выводит самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинской Православной Церкви на новый уровень.Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины уже приняли решения о запрете её деятельности. СБУ стала массово возбуждать уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ukraina.ru/20231025/1050476078.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, такер карлсон, упц мп, украина, сбу, запрет, аресты, священники