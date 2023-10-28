Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине - 28.10.2023 Украина.ру
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Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине
Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине - 28.10.2023 Украина.ру
Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный трагическому положению православной церкви на Украине, одним вопросом. Его он задал в комментариях к превью программы Карлсона, опубликованном в соцсети X (бывшей Twitter)
2023-10-28T08:53
2023-10-28T08:54
новости
илон маск
такер карлсон
упц мп
украина
сбу
запрет
аресты
священники
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В ролике Карлсона говорится, что из "всех преступлений" президента США Джо Байдена, "самым показательным" может быть поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму. По словам журналиста, "практически никто в Соединённых Штатах ничего не сказал" по поводу запрета Киевом канонической церкви.Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев. Принятие этого закона выводит самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинской Православной Церкви на новый уровень.Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины уже приняли решения о запрете её деятельности. СБУ стала массово возбуждать уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, илон маск, такер карлсон, упц мп, украина, сбу, запрет, аресты, священники
Новости, Илон Маск, Такер Карлсон, УПЦ МП, Украина, СБУ, запрет, аресты, священники

Илон Маск совершил ещё одно открытие на Украине

08:53 28.10.2023 (обновлено: 08:54 28.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный трагическому положению православной церкви на Украине, одним вопросом. Его он задал в комментариях к превью программы Карлсона, опубликованном в соцсети X (бывшей Twitter)
В ролике Карлсона говорится, что из "всех преступлений" президента США Джо Байдена, "самым показательным" может быть поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму. По словам журналиста, "практически никто в Соединённых Штатах ничего не сказал" по поводу запрета Киевом канонической церкви.
"Священников сажают в тюрьму?" - написал Маск.
Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев. Принятие этого закона выводит самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинской Православной Церкви на новый уровень.
Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины уже приняли решения о запрете её деятельности. СБУ стала массово возбуждать уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
25 октября, 14:27Культура
"Церковь уничтожают ради этого?" Какова связь между атакой на УПЦ и похищенным золотом в МадридеВ среду, 25 октября, полиция Мадрида изъяла драгоценности, "имеющие большую историческую ценность" у троих испанцев и двух украинцев. По данным Нацполиции Испании, общая стоимость 11 украшений – около 60 миллионов евро
 
НовостиИлон МаскТакер КарлсонУПЦ МПУкраинаСБУзапретарестысвященники
 
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