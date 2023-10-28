Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg
04:35 28.10.2023 (обновлено: 04:36 28.10.2023)
Киевский режим намерен ужесточить контроль над экспортёрами зерна для увеличения доходов. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает агентство Bloomberg
"Украина вводит более жёсткий контроль над торговцами зерном, чтобы увеличить доходы для финансирования своей обороны во время войны", - говорится в сообщении.
По словам знакомого с ситуацией чиновника, киевские власти потребуют от экспортёров зерновых и масличных культур или получать лицензии, или предоставлять налоговую отчётность за период до начала российской спецоперации в 2022 году.
По мнению агентства, этот шаг украинских властей может "ещё больше усложнить поставки из дунайских и черноморских портов страны". В то время как ранее начатые проверки экспортёров уже замедлили поставки зерна из украинских портов.
Как сообщалось ранее, в настоящее время большая часть украинской зерновой продукции экспортируется через румынские порты на Дунае.