https://ukraina.ru/20231028/1050568067.html

Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg

Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg - 28.10.2023 Украина.ру

Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg

Киевский режим намерен ужесточить контроль над экспортёрами зерна для увеличения доходов. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает агентство Bloomberg

2023-10-28T04:35

2023-10-28T04:35

2023-10-28T04:36

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украина

зерно

экспорт

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"Украина вводит более жёсткий контроль над торговцами зерном, чтобы увеличить доходы для финансирования своей обороны во время войны", - говорится в сообщении.По словам знакомого с ситуацией чиновника, киевские власти потребуют от экспортёров зерновых и масличных культур или получать лицензии, или предоставлять налоговую отчётность за период до начала российской спецоперации в 2022 году.По мнению агентства, этот шаг украинских властей может "ещё больше усложнить поставки из дунайских и черноморских портов страны". В то время как ранее начатые проверки экспортёров уже замедлили поставки зерна из украинских портов.Как сообщалось ранее, в настоящее время большая часть украинской зерновой продукции экспортируется через румынские порты на Дунае.

https://ukraina.ru/20231025/1050469093.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, зерно, экспорт