Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg - 28.10.2023 Украина.ру
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Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg
Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg - 28.10.2023 Украина.ру
Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg
Киевский режим намерен ужесточить контроль над экспортёрами зерна для увеличения доходов. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает агентство Bloomberg
2023-10-28T04:35
2023-10-28T04:36
новости
украина
зерно
экспорт
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"Украина вводит более жёсткий контроль над торговцами зерном, чтобы увеличить доходы для финансирования своей обороны во время войны", - говорится в сообщении.По словам знакомого с ситуацией чиновника, киевские власти потребуют от экспортёров зерновых и масличных культур или получать лицензии, или предоставлять налоговую отчётность за период до начала российской спецоперации в 2022 году.По мнению агентства, этот шаг украинских властей может "ещё больше усложнить поставки из дунайских и черноморских портов страны". В то время как ранее начатые проверки экспортёров уже замедлили поставки зерна из украинских портов.Как сообщалось ранее, в настоящее время большая часть украинской зерновой продукции экспортируется через румынские порты на Дунае.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, зерно, экспорт
Новости, Украина, зерно, экспорт

Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg

04:35 28.10.2023 (обновлено: 04:36 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Артем Креминский
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Киевский режим намерен ужесточить контроль над экспортёрами зерна для увеличения доходов. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает агентство Bloomberg
"Украина вводит более жёсткий контроль над торговцами зерном, чтобы увеличить доходы для финансирования своей обороны во время войны", - говорится в сообщении.
По словам знакомого с ситуацией чиновника, киевские власти потребуют от экспортёров зерновых и масличных культур или получать лицензии, или предоставлять налоговую отчётность за период до начала российской спецоперации в 2022 году.
По мнению агентства, этот шаг украинских властей может "ещё больше усложнить поставки из дунайских и черноморских портов страны". В то время как ранее начатые проверки экспортёров уже замедлили поставки зерна из украинских портов.
Как сообщалось ранее, в настоящее время большая часть украинской зерновой продукции экспортируется через румынские порты на Дунае.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 11:56
Польский политик призвал открыть порты для Украины и заработать на зернеВаршава должна воспользоваться тем, что произошло в результате украинского конфликта, полагает член "Гражданской коалиции" Польши Павел Коваль
 
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