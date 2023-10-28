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Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ООН о немедленном перемирии
Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ООН о немедленном перемирии - 28.10.2023 Украина.ру
Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ООН о немедленном перемирии
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к принятой ранее резолюции Генеральной ассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта
2023-10-28T03:05
2023-10-28T03:05
2023-10-28T03:06
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израиль
иордания
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По словам дипломата, "голос объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал"."Теперь обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия. Это особенно важно в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа", - сказал Небензя.Поспред России подчеркнул, что принятие "столь важного и остро необходимого в условиях набирающей обороты эскалации документа" не является победой какой-либо национальной позиции, "это победа здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма. Это материальное воплощение той огромной обеспокоенности по поводу судеб мирных жителей в Газе и в Израиле, которая всех нас объединяет"."Данная резолюция - меньшее из того, что мы можем и обязаны для них сделать", - подчеркнул Небензя.27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, авторами которой выступили Иордания и еще более 40 стран, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Инициативу поддержали 120 стран, 14 проголосовали против, 45 воздержались.
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новости, генассамблея оон, россия, небензя, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, иордания, ближний восток
Новости, Генассамблея ООН, Россия, Небензя, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Израиль, Иордания, Ближний Восток
Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ООН о немедленном перемирии
03:05 28.10.2023 (обновлено: 03:06 28.10.2023)
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к принятой ранее резолюции Генеральной ассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта
По словам дипломата, "голос объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал".
"Теперь обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия. Это особенно важно в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа", - сказал Небензя.
Поспред России подчеркнул, что принятие "столь важного и остро необходимого в условиях набирающей обороты эскалации документа" не является победой какой-либо национальной позиции, "это победа здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма. Это материальное воплощение той огромной обеспокоенности по поводу судеб мирных жителей в Газе и в Израиле, которая всех нас объединяет".
"Данная резолюция - меньшее из того, что мы можем и обязаны для них сделать", - подчеркнул Небензя.
27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, авторами которой выступили Иордания и еще более 40 стран, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Инициативу поддержали 120 стран, 14 проголосовали против, 45 воздержались.