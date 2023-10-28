Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины - 28.10.2023 Украина.ру
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Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины
Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины - 28.10.2023 Украина.ру
Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины
Чехия поддерживает суверенитет Украины, но сегодняшние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, передаёт информационное агентство CTK
2023-10-28T01:58
2023-10-28T01:58
новости
украина
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спецоперация
военная помощь
чехия
ес
нато
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Во время встречи с главами зарубежных посольств в республике 27 октября лидер Чехии также указал на последствия проигрыша киевского режима. Прокомментировал Павел и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам палестино-израильский конфликт приведёт к ужасным последствиям, а то, что происходит сегодня - вне всяких оправданий. Напомним, Прага безвозмездно передала украинским военным стрелковое оружие, технику, боеприпасы и средства защиты, однако позже официальные лица страны заявили, что хотели бы получить из фондов Евросоюза компенсацию расходов на военную помощь Киеву. В сентябре президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина, словно утопающий, в панике пытается ухватиться за всё, что видит, в связи с чем может утащить на дно всех, кто ей помогает.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, сво, спецоперация, военная помощь, чехия, ес, нато
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация, военная помощь, Чехия, ЕС, НАТО

Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины

01:58 28.10.2023
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP / Petr David Josek
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Чехия поддерживает суверенитет Украины, но сегодняшние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, передаёт информационное агентство CTK
Во время встречи с главами зарубежных посольств в республике 27 октября лидер Чехии также указал на последствия проигрыша киевского режима.

"Если Украина падёт, падём мы все", - указал глава страны.

Прокомментировал Павел и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам палестино-израильский конфликт приведёт к ужасным последствиям, а то, что происходит сегодня - вне всяких оправданий.
Напомним, Прага безвозмездно передала украинским военным стрелковое оружие, технику, боеприпасы и средства защиты, однако позже официальные лица страны заявили, что хотели бы получить из фондов Евросоюза компенсацию расходов на военную помощь Киеву.
В сентябре президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина, словно утопающий, в панике пытается ухватиться за всё, что видит, в связи с чем может утащить на дно всех, кто ей помогает.
 
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