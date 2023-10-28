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Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины
Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины - 28.10.2023 Украина.ру
Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины
Чехия поддерживает суверенитет Украины, но сегодняшние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, передаёт информационное агентство CTK
2023-10-28T01:58
2023-10-28T01:58
2023-10-28T01:58
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спецоперация
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Во время встречи с главами зарубежных посольств в республике 27 октября лидер Чехии также указал на последствия проигрыша киевского режима. Прокомментировал Павел и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам палестино-израильский конфликт приведёт к ужасным последствиям, а то, что происходит сегодня - вне всяких оправданий. Напомним, Прага безвозмездно передала украинским военным стрелковое оружие, технику, боеприпасы и средства защиты, однако позже официальные лица страны заявили, что хотели бы получить из фондов Евросоюза компенсацию расходов на военную помощь Киеву. В сентябре президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина, словно утопающий, в панике пытается ухватиться за всё, что видит, в связи с чем может утащить на дно всех, кто ей помогает.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво, спецоперация, военная помощь, чехия, ес, нато
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация, военная помощь, Чехия, ЕС, НАТО
Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины
Чехия поддерживает суверенитет Украины, но сегодняшние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, передаёт информационное агентство CTK
Во время встречи с главами зарубежных посольств в республике 27 октября лидер Чехии также указал на последствия проигрыша киевского режима.
"Если Украина падёт, падём мы все", - указал глава страны.
Прокомментировал Павел и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам палестино-израильский конфликт приведёт к ужасным последствиям, а то, что происходит сегодня - вне всяких оправданий.
Напомним, Прага безвозмездно передала украинским военным стрелковое оружие, технику, боеприпасы и средства защиты, однако позже официальные лица страны заявили, что хотели бы получить из фондов Евросоюза компенсацию расходов на военную помощь Киеву.
В сентябре президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина, словно утопающий, в панике пытается ухватиться за всё, что видит, в связи с чем может утащить на дно всех, кто ей помогает.