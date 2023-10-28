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Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины

Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины - 28.10.2023 Украина.ру

Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины

Чехия поддерживает суверенитет Украины, но сегодняшние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, передаёт информационное агентство CTK

2023-10-28T01:58

2023-10-28T01:58

2023-10-28T01:58

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Во время встречи с главами зарубежных посольств в республике 27 октября лидер Чехии также указал на последствия проигрыша киевского режима. Прокомментировал Павел и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам палестино-израильский конфликт приведёт к ужасным последствиям, а то, что происходит сегодня - вне всяких оправданий. Напомним, Прага безвозмездно передала украинским военным стрелковое оружие, технику, боеприпасы и средства защиты, однако позже официальные лица страны заявили, что хотели бы получить из фондов Евросоюза компенсацию расходов на военную помощь Киеву. В сентябре президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина, словно утопающий, в панике пытается ухватиться за всё, что видит, в связи с чем может утащить на дно всех, кто ей помогает.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, спецоперация, военная помощь, чехия, ес, нато