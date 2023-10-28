Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога - 28.10.2023 Украина.ру
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Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога
Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога - 28.10.2023 Украина.ру
Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога
Ночью, 28 октября, мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-10-28T01:36
2023-10-28T01:36
новости
кривой рог
днепропетровск
украина
сво
спецоперация
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До "прилётов", Воздушные силы страны заявляли о ракетной опасности для Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Около 01:00 военные сообщили, что российские дроны могут атаковать также Херсонскую и Николаевскую области. Уточняется, что в этот раз ВКС России уже в полёте вновь изменили курс ракет, они направились к Кременчугу. Позже украинские мониторинговые сообщества заявили о взрывах в Кривом Роге. Ранее сообщалось о сильных взрывах в центре Херсона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, кривой рог, днепропетровск, украина, сво, спецоперация
Новости, Кривой Рог, Днепропетровск, Украина, СВО, Спецоперация

Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога

01:36 28.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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Ночью, 28 октября, мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"
До "прилётов", Воздушные силы страны заявляли о ракетной опасности для Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Около 01:00 военные сообщили, что российские дроны могут атаковать также Херсонскую и Николаевскую области.
Уточняется, что в этот раз ВКС России уже в полёте вновь изменили курс ракет, они направились к Кременчугу. Позже украинские мониторинговые сообщества заявили о взрывах в Кривом Роге.
Ранее сообщалось о сильных взрывах в центре Херсона.
 
НовостиКривой РогДнепропетровскУкраинаСВОСпецоперация
 
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