Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Ночью, 28 октября, мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"
До "прилётов", Воздушные силы страны заявляли о ракетной опасности для Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Около 01:00 военные сообщили, что российские дроны могут атаковать также Херсонскую и Николаевскую области.
Уточняется, что в этот раз ВКС России уже в полёте вновь изменили курс ракет, они направились к Кременчугу. Позже украинские мониторинговые сообщества заявили о взрывах в Кривом Роге.
Ранее сообщалось о сильных взрывах в центре Херсона.