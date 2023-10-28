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Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога

Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога - 28.10.2023 Украина.ру

Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога

Ночью, 28 октября, мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"

2023-10-28T01:36

2023-10-28T01:36

2023-10-28T01:36

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До "прилётов", Воздушные силы страны заявляли о ракетной опасности для Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Около 01:00 военные сообщили, что российские дроны могут атаковать также Херсонскую и Николаевскую области. Уточняется, что в этот раз ВКС России уже в полёте вновь изменили курс ракет, они направились к Кременчугу. Позже украинские мониторинговые сообщества заявили о взрывах в Кривом Роге. Ранее сообщалось о сильных взрывах в центре Херсона.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кривой рог, днепропетровск, украина, сво, спецоперация